WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Hospital Santo Antonio
Sicredi
Ponto Grill
APPATA
Fitness
Meganet
Niederle
Mercado do povo
Sicoob
Mecânica Jaime
Sala
Folha Popular
Unimed
Seu Manoel
Império
Tarzan
Rádio Municipal
Seco
F&J Santos
Lazzaretti
Raffaelli
Ipiranga
Mercado Balestrin
Economia

Brasil bate pela 1ª vez marca de 5 milhões de barris de petróleo e gás

Produção nos campos do pré-sal respondeu em julho por 79,1% do total

01/09/2025 13h13
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Tânia Rêgo/Agência Brasil
© Tânia Rêgo/Agência Brasil

O Brasil superou em julho, pela primeira vez na história, a marca de 5 milhões de barris de petróleo e gás natural produzidos por dia. O recorde de 5,160 milhões foi divulgado nesta segunda-feira (1º) pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis ( ANP ), órgão regulador da indústria de óleo e gás.

Em relação somente ao petróleo, o boletim mensal da ANP aponta que a produção no mês foi de 3,959 milhões de barris diários, aumento de 5,4% ante junho e de 22,5% perante julho de 2024.

Já a produção de gás natural em julho foi de 190,89 milhões de metros cúbicos por dia (m³/d), expansão de 5,1% ante junho e de 26,1% na comparação com julho de 2024.

A produção nos campos do pré-sal respondeu em julho por 79,1% do total, atingindo 4,077 milhões de barris por dia. Esse volume representa alta de 5,6% em relação ao mês anterior e de 24,2% ante julho de 2024.

O óleo e o gás do pré-sal foram extraídos de 169 poços. O campo mais produtivo é o de Tupi, na Bacia de Santos. De lá saíram praticamente 800 ml barris por dia de petróleo.

Em termos individuais, a plataforma que mais contribuiu para o recorde do mês foi o FPSO (navio-plataforma) Guanabara, na jazida compartilhada de Mero, também na Bacia de Santos, com 184,3 mil barris de petróleo diários.

Origem da produção

A ANP explica que as variações no volume de produção são causadas por fatores como paradas programadas de plataformas para manutenção, entrada em operação de poços, parada de poços para manutenção ou limpeza, início de instalação de plataformas, entre outros.

De todo o petróleo produzido no Brasil em julho, 97,7% vêm de campos marítimos. Em relação ao gás natural, 86,1% vêm dos mares.

A Petrobras, sozinha ou em consórcio com outras empresas, é responsável por 89,78% do total de petróleo e gás natural produzidos.

O Rio de Janeiro é o principal estado produtor, com 88% do petróleo nacional e 77% do gás natural.

De acordo com o Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás (IBP), que representa empresas do setor, o Brasil é o 8º maior produtor de petróleo no mundo. Os cinco maiores produtores – Estados Unidos, Rússia, Arábia Saudita, Canadá e Irã – são responsáveis por metade da produção mundial.

Queima de gás

Em termos de aproveitamento de gás, a ANP informa que atingiu a marca de 97,1%, ou seja, menos de 3% do gás proveniente dos poços é queimado na atmosfera. A maior parte (54%) é reinjetada nos poços, 33% são disponibilizados ao mercado e 10% são utilizados como fonte de energia pelas próprias plataformas.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Fernando Frazão/Agência Brasil BNDES lança fundos para a economia verde
© Fernando Frazão/Agência Brasil Seis estados estão acima da média de inovação do país, mostra ranking
© Tânia Rêgo/Agência Brasil/Arquivo Mercado financeiro reduz previsão da inflação para 4,85%
Tenente Portela, RS
Atualizado às 18h08
21°
Tempo nublado Máxima: 27° - Mínima: 17°
21°

Sensação

1.72 km/h

Vento

78%

Umidade

Agro Niederle
Mercado do povo
Sicredi
Sala
Ipiranga
Sicoob
Mecânica Jaime
APPATA
Mercado Balestrin
Seco
Tarzan
Lazzaretti
F&J Santos
Rádio Municipal
Fitness
Raffaelli
Meganet
Império
Seu Manoel
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
Unimed
Sicoob
Seu Manoel
Sala
Ponto Grill
Rádio Municipal
Unimed
Fitness
Sicredi
Ipiranga
Raffaelli
F&J Santos
Mercado do povo
Hospital Santo Antonio
Mecânica Jaime
Sicoob
Meganet
Tarzan
Agro Niederle
Mercado Balestrin
APPATA
Lazzaretti
Império
Municípios
Barra do Guarita - RS
Recursos do Bolsa Família garantem mais estrutura para Assistência Social
Derrubadas - RS
Prefeitura premia ganhadores da Campanha de Incentivo à Emissão de Notas Fiscais
Mercado Balestrin
Seu Manoel
Sicredi
Agro Niederle
F&J Santos
Sicoob
Sala
Unimed
Fitness
APPATA
Mercado do povo
Império
Tarzan
Meganet
Ipiranga
Hospital Santo Antonio
Seco
Lazzaretti
Rádio Municipal
Ponto Grill
Mecânica Jaime
Raffaelli
Últimas notícias
Há 11 minutos Carteira nacional do professor será entregue em outubro, anuncia MEC
Há 11 minutos Izalci defende PEC para garantir autonomia financeira ao DF
Há 46 minutos Despesas orçamentárias permanecem estáveis desde 2024
Há 46 minutos BNDES lança fundos para a economia verde
Há 46 minutos IPE Saúde amplia campanha Outubro Rosa e antecipa isenção de coparticipação em consultas e mamografias
Império
Mercado do povo
Raffaelli
Rádio Municipal
Sicredi
Mercado Balestrin
Sicoob
Ponto Grill
Tarzan
Seco
Seu Manoel
Fitness
Ipiranga
APPATA
Sala
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Mecânica Jaime
Agro Niederle
Unimed
Lazzaretti
Meganet
Mais lidas
1
Há 3 dias Sala Advogados Associados: Referência em Direito Previdenciário e Trabalhista Comércio
2
Há 3 dias Eduardo Bolsonaro pede a Hugo Motta para exercer mandato dos EUA
3
Há 3 dias Biocombustível de macaúba mudará vida de agricultores em MG, diz Lula
4
Há 4 dias Comissão Organizadora define primeiros passos do Acampamento Farroupilha em Barra do Guarita
5
Há 4 dias Defensora pública aponta à CPMI fraudes no INSS desde 2019
Unimed
Ponto Grill
Rádio Municipal
Seu Manoel
Mecânica Jaime
Mercado Balestrin
Ipiranga
Sicredi
Seco
Agro Niederle
Raffaelli
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
APPATA
Tarzan
Ipiranga
Fitness
Sala
F&J Santos
Meganet
Império
Sicoob
Raffaelli
F&J Santos
Lazzaretti
Mercado do povo
Sicoob
Sicredi
Seco
Fitness
Hospital Santo Antonio
Império
Sala
Tarzan
Seu Manoel
Unimed
Agro Niederle
Meganet
Ponto Grill
APPATA
Mercado Balestrin
Mecânica Jaime
Rádio Municipal
Ipiranga
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados