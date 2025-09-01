WhatsApp

Geral

Rádio Nacional da Amazônia celebra 48 anos no ar

Emissora da EBC leva informação e cultura às pouplações da região

01/09/2025 15h36
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

Neste 1º de setembro, as ondas curtas da Rádio Nacional da Amazônia completam 48 anos transportando no ar música, informação, entretenimento e dando voz a toda a diversidade da região Norte do Brasil. Com transmissão ao vivo, a festa reuniu ouvintes e a equipe que constrói essa ponte entre a região amazônica e o resto do mundo.

“Eu que cheguei aqui nos anos 70, junto com a inauguração da Nacional da Amazônia. É um privilégio, uma sintonia muito fina, as cartas que recebemos, as sementes plantadas em nossa homenagem, as crianças batizadas com nossos nomes. É uma honra acompanhar essa trajetória de tanto sucesso”, diz a apresentadora Mara Régia.

Essa proximidade entre a emissora e o seu público, tantas vezes distante de muitas das facilidades dos grandes centros, promove transformações. Um dos exemplos é o do ouvinte Cláudio Paixão, que desde pequeno teve a Rádio Nacional da Amazônia presente na fazenda onde vivia, em Estreito, no Maranhão.

“Até 2006, lá na fazenda não tinha energia elétrica. O único meio de comunicação que a gente tinha era o rádio. Sendo longe da cidade a FM não chegava, então a gente tinha somente as ondas curtas. Então a Nacional da Amazônia foi fundamental para eu traçar minha trajetória de vida profissional”, diz.


>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Oportunidades

Cláudio quebrou um ciclo de gerações de agricultores e formou-se jornalista e pesquisador da Nacional da Amazônia , tendo reunido o maior acervo de conteúdo já transmitido pelas ondas curtas da rádio. “Eu saí, estudei, formei por causa dessa influência que a rádio desempenhou na minha vida”, diz.

Influência que permanece alcançando gerações, como o público da apresentadora do programa do Nacional Jovem, Ediléia Martins. “Por mais que a gente tenha novas tecnologias, meios de comunicação melhores, aquele radinho de pilha continua sendo a companhia de muitos”, diz.

Conexões

Uma relação com ribeirinhos, pescadores, indígenas, quilombolas, extrativistas e tantos ouvintes que têm os programas e músicas da Nacional da Amazônia a principal companhia em muitos momentos da vida. “Toda a minha conexão com o mundo e da minha família era feita através do rádio”, diz a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva.

Acreana e filha de seringueiro, a ministra recorda a importância central da Nacional da Amazônia no seringal. “Eu aprendi a me expressar, mesmo sendo analfabeta, ouvindo as novelas da rádio”, lembra Marina.

Futuro

Todas essas histórias, as cartas de ouvintes e memórias criadas desde 1º de setembro de 1977 foram lembradas na comemoração dos 48 anos da rádio, quando também foi lançada a cápsula do futuro para reunir mensagens para a Amazônia 50 anos, a serem lidas e reveladas em 2027.

A programação fez parte da Semana da Amazônia, que se estende até o dia 5 de setembro com atividades que incluem ainda a experiência imersiva Amazônia Viva. “É uma honra estar aqui festejando a rádio e trazendo essa experiência que teletransporta as pessoas para dentro da realidade de um indígena que vive dentro da Floresta Amazônica, podendo retratar para o povo brasileiro a perspectiva de quem vive a Amazônia e suas nuances”, afirma Daniel Vicente, coordenador dos projetos Amazônia Popular e Amazônia nas Comunidades, responsáveis pela iniciativa.

Durante a abertura da programação, o presidente da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) , André Basbaum, destacou a importância da Rádio Nacional da Amazônia , não apenas para região, mas para o mundo. “A gente sabe do papel da radiodifusão na história do Brasil e da comunicação, sobretudo nos lugares mais distantes do país, como a imensa floresta amazônica, e do compromisso que o país tem com o meio ambiente, com os povos originários que cuidam do território. Essa é uma agenda da Brasil e do mundo”, conclui.

