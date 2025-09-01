WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Hospital Santo Antonio
Niederle
Lazzaretti
Império
Sicredi
F&J Santos
Ponto Grill
Seco
Raffaelli
Rádio Municipal
Unimed
Tarzan
Mercado Balestrin
Seu Manoel
Sala
Mercado do povo
Meganet
APPATA
Sicoob
Fitness
Folha Popular
Mecânica Jaime
Ipiranga
Economia

Seis estados estão acima da média de inovação do país, mostra ranking

Regiões Sul e Sudeste se destacam na comparação

01/09/2025 17h57
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Fernando Frazão/Agência Brasil
© Fernando Frazão/Agência Brasil

O estado de São Paulo ostenta a liderança no ranking de inovação no país. A posição foi revelada pelo Índice Brasil de Inovação e Desenvolvimento (Ibid), divulgado pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial ( INPI ).

Em uma escala de 0 a 1, São Paulo obteve a nota 0,872. Esse desempenho é quase três vezes a média nacional (0,296). Além de São Paulo, cinco estados superam a média: Santa Catarina (0,449), Paraná (0,413), Rio de Janeiro (0,410), Rio Grande do Sul (0,398) e Minas Gerais (0,368).

Os últimos colocados na classificação são Alagoas (0,148), Maranhão (0,127) e Acre (0,122).

Desde 2014, quando o índice passou a ser calculado, São Paulo ocupa o topo. No entanto, nos últimos anos foi possível ver mudanças, como os avanços de Santa Catarina e Paraná.

Em 2015, Santa Catarina era o terceiro colocado, subindo para segundo em 2020 e se mantendo em 2025. Já o Paraná, que era o sexto há cinco anos, figura agora como terceiro mais bem posicionado. O Rio de Janeiro caiu da segunda para a quarta posição no intervalo de uma década.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

"Leve desconcentração"

Apesar da liderança de São Paulo, o INPI entende que a inovação no país apresenta “leve desconcentração”, com sete estados diminuindo a distância para os paulistas: Santa Catarina, Paraná, Espírito Santo, Paraíba, Alagoas, Piauí e Amapá.

Em 2015, a pontuação média das unidades federativas (UF) correspondia a 28% do desempenho de São Paulo. Em 2025, essa proporção subiu para 29%. Para o INPI, essa dinâmica indica “um leve, mas consistente, movimento de desconcentração das atividades inovadoras no país”.

Santa Catarina e Paraná foram os destaques, ambos reduziram em seis pontos percentuais a distância em relação a São Paulo.

Na ocasião da divulgação do índice, na última sexta-feira (29), durante o evento Startup Summit, em Florianópolis, o economista-chefe do INPI, Rodrigo Ventura, ressaltou que o Ibid mostra, nos últimos 10 anos, a "nova geografia da inovação brasileira".

"A inovação deixou de ser exclusividade dos grandes centros e se espalhou para outras regiões, atraindo investimentos e impulsionando novos negócios. Estamos vendo o avanço do empreendedorismo e o surgimento de polos de startups [empresas com potencial de inovação e grande uso de tecnologia] em todo o Brasil, fortalecendo esse processo de desconcentração produtiva", comentou.

Metodologia

Ligado ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Mdic), o INPI é o órgão responsável por registrar os pedidos de patentes no país.

O índice criado pelo instituto leva em consideração uma série de quesitos ligados a inovação e desenvolvimento, como instituições, capital humano, infraestrutura, economia, negócios, conhecimento e tecnologia e economia criativa.

Dentro desses pilares, há subdivisões que avaliam questões relacionadas a crédito, investimentos, educação, ambiente regulatório, sustentabilidade, criação de conhecimento, ativos intangíveis, entre outros.

Brasil no mundo

O Ibid foi inspirado no Índice Global de Inovação (IGI), da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI). Na edição mais recente do IGI, de 2024, o Brasil é o 50º de 133 países. Em 2023, era o 49%.
Apesar do recuo de um ano para o outro, o país registra avanço de 20 posições desde 2015. Ao ocupar a posição 50ª, o Brasil figura como a principal nação latino-americana, à frente de Chile (51º) e México (56º).

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Fernando Frazão/Agência Brasil BNDES lança fundos para a economia verde
© Tânia Rêgo/Agência Brasil Brasil bate pela 1ª vez marca de 5 milhões de barris de petróleo e gás
© Tânia Rêgo/Agência Brasil/Arquivo Mercado financeiro reduz previsão da inflação para 4,85%
Tenente Portela, RS
Atualizado às 18h08
21°
Tempo nublado Máxima: 27° - Mínima: 17°
21°

Sensação

1.72 km/h

Vento

78%

Umidade

Rádio Municipal
Mecânica Jaime
Unimed
Sicredi
F&J Santos
Fitness
Seu Manoel
Ipiranga
Agro Niederle
Lazzaretti
Raffaelli
Hospital Santo Antonio
Ponto Grill
Seco
Sala
APPATA
Meganet
Mercado Balestrin
Império
Tarzan
Sicoob
Mercado do povo
Unimed
Tarzan
Hospital Santo Antonio
Seu Manoel
Sicoob
Rádio Municipal
Mecânica Jaime
APPATA
Raffaelli
Sicredi
F&J Santos
Agro Niederle
Fitness
Sala
Mercado Balestrin
Sicoob
Ipiranga
Lazzaretti
Império
Ponto Grill
Meganet
Mercado do povo
Municípios
Barra do Guarita - RS
Recursos do Bolsa Família garantem mais estrutura para Assistência Social
Derrubadas - RS
Prefeitura premia ganhadores da Campanha de Incentivo à Emissão de Notas Fiscais
Ponto Grill
Seco
Tarzan
Lazzaretti
Mecânica Jaime
Sicoob
APPATA
Hospital Santo Antonio
Unimed
Fitness
Seu Manoel
Sicredi
Agro Niederle
Ipiranga
Rádio Municipal
F&J Santos
Sala
Império
Mercado do povo
Meganet
Raffaelli
Mercado Balestrin
Últimas notícias
Há 13 minutos Carteira nacional do professor será entregue em outubro, anuncia MEC
Há 13 minutos Izalci defende PEC para garantir autonomia financeira ao DF
Há 48 minutos Despesas orçamentárias permanecem estáveis desde 2024
Há 48 minutos BNDES lança fundos para a economia verde
Há 49 minutos IPE Saúde amplia campanha Outubro Rosa e antecipa isenção de coparticipação em consultas e mamografias
Raffaelli
Sicredi
Sicoob
Ponto Grill
Império
Mercado Balestrin
Fitness
Hospital Santo Antonio
Ipiranga
Seco
Mercado do povo
Tarzan
Rádio Municipal
F&J Santos
Seu Manoel
Sala
Agro Niederle
Lazzaretti
Unimed
Mecânica Jaime
APPATA
Meganet
Mais lidas
1
Há 3 dias Sala Advogados Associados: Referência em Direito Previdenciário e Trabalhista Comércio
2
Há 3 dias Eduardo Bolsonaro pede a Hugo Motta para exercer mandato dos EUA
3
Há 3 dias Biocombustível de macaúba mudará vida de agricultores em MG, diz Lula
4
Há 4 dias Comissão Organizadora define primeiros passos do Acampamento Farroupilha em Barra do Guarita
5
Há 4 dias Defensora pública aponta à CPMI fraudes no INSS desde 2019
Sicoob
Tarzan
Ponto Grill
Raffaelli
Ipiranga
Meganet
Império
Sicredi
Fitness
Agro Niederle
Sala
Mecânica Jaime
F&J Santos
Rádio Municipal
Seu Manoel
Mercado Balestrin
Seco
Unimed
Ipiranga
APPATA
Lazzaretti
Hospital Santo Antonio
Fitness
Império
Lazzaretti
Ponto Grill
Ipiranga
Sicredi
Mercado Balestrin
Seco
F&J Santos
Sala
Mercado do povo
Meganet
APPATA
Hospital Santo Antonio
Mecânica Jaime
Seu Manoel
Rádio Municipal
Sicoob
Unimed
Raffaelli
Tarzan
Agro Niederle
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados