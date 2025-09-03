WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Hospital Santo Antonio
Sicredi
Rádio Municipal
Raffaelli
Seu Manoel
Unimed
Ipiranga
APPATA
Lazzaretti
Sicoob
Mercado Balestrin
Império
Fitness
Folha Popular
Niederle
F&J Santos
Meganet
Mecânica Jaime
Sala
Mercado do povo
Ponto Grill
Tarzan
Seco
Geral

Alvo de investigação, governador do Tocantins é afastado do cargo

STJ determinou que Wanderley Barbosa deixe função por seis meses

03/09/2025 12h04
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Bruno Spada/Câmara dos Deputados
© Bruno Spada/Câmara dos Deputados

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) determinou o afastamento do cargo, por seis meses, do governador do Tocantins, Wanderley Barbosa (Republicanos). À frente do Executivo estadual desde outubro de 2021, quando o então governador Mauro Carlesse também foi afastado por decisão do STJ, Barbosa é investigado por suspeita de envolvimento em fraudes na compra de cestas básicas durante a pandemia de covid-19. Seu antecessor, Carlesse, renunciou em março de 2022, para responder às denúncias de participar de um esquema de recebimento de propinas.

A ordem do STJ foi divulgada na manhã desta quarta-feira (3), dia em que a Polícia Federal (PF) deflagrou a segunda fase da Operação Fames-19, para aprofundar as investigações acerca de supostos desvios de recursos públicos destinados ao enfrentamento da pandemia. A primeira fase da operação foi deflagrada em 21 de agosto de 2024, quando agentes federais executaram mandados judiciais de busca e apreensão em endereços ligados a Barbosa e a outros investigados.

Ao ser alvo da primeira fase da operação da PF, Barbosa afirmou, em nota, que "na época dos fatos [investigados] era vice-governador e não era ordenador de nenhuma despesa relacionada ao programa de cestas básicas no período da pandemia" . Hoje, o político insistiu no argumento e classificou a determinação do STJ como “precipitada”.

“É importante ressaltar que o pagamento das cestas básicas, objeto da investigação, ocorreu entre 2022 e 2021, ainda na gestão anterior, quando eu exercia o cargo de vice-governador e não era ordenador de despesas”, reafirmou Barbosa, em nova nota. “Reforço que, por minha determinação, a Procuradoria-Geral do Estado e a Controladoria-Geral do Estado instauraram auditoria sobre os contratos mencionados e encaminharam integralmente as informações às autoridades competentes”, acrescentou.

“Além dessas providências já em curso, acionarei os meios jurídicos necessários para reassumir o cargo de governador, comprovar a legalidade dos meus atos e enfrentar essa injustiça, assegurando a estabilidade do Estado e a continuidade dos serviços à população”, concluiu Barbosa.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Operação

Desde as primeiras horas da manhã desta quarta-feira, mais de 200 policiais federais estão cumprindo 51 mandados de busca e apreensão nas cidades de Palmas e Araguaína, no Tocantins, e também no Distrito Federal, em Imperatriz (MA) e João Pessoa (PB).

De acordo com a PF, o objetivo da nova fase da Operação Fames-19 é “aprofundar as investigações sobre o desvio de recursos públicos voltados ao enfrentamento da pandemia de covid-19”, reunir novos elementos sobre o possível “uso de emendas parlamentares e o recebimento de vantagens indevidas por agentes públicos e políticos” . As investigações, sigilosas, tramitam no STJ.

Mais de um ano após deflagrar a primeira fase da operação, a PF garante já ter reunido “fortes indícios” de que, entre os anos de 2020 e 2021, os investigados se aproveitaram do estado de emergência em saúde pública e assistência social para fraudar contratos de fornecimento de cestas básicas, entre outros itens.

Segundo os investigadores responsáveis por apurar as suspeitas, foram pagos mais de R$ 97 milhões em contratos para fornecimento de cestas básicas e frangos congelados, com prejuízo estimado superior a R$ 73 milhões aos cofres públicos. Os valores supostamente desviados teriam sido ocultados por meio da construção de empreendimentos de luxo, compra de gado e pagamento de despesas pessoais dos envolvidos.

Consultado pela Agência Brasil, o governo do Tocantins ainda não se pronunciou a respeito das suspeitas e do afastamento de Barbosa do cargo.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Tânia Rêgo/Agência Brasil Compradores de celular com restrição criminal são notificados em SP
© Fernando Frazão/Agência Brasil Rio de Janeiro inaugura sede da Guarda Municipal Armada
Imagem: Divulgação Programa “Obra Pra Todo Lado” prevê melhorias na infraestrutura urbana e rural
Tenente Portela, RS
Atualizado às 13h08
29°
Tempo nublado Máxima: 30° - Mínima: 19°
28°

Sensação

4.4 km/h

Vento

38%

Umidade

Ponto Grill
Unimed
Agro Niederle
Sicredi
Mecânica Jaime
Mercado Balestrin
Ipiranga
Mercado do povo
Meganet
Seu Manoel
Fitness
Seco
Sicoob
Tarzan
Lazzaretti
APPATA
F&J Santos
Império
Sala
Hospital Santo Antonio
Rádio Municipal
Raffaelli
Mecânica Jaime
Sicoob
Tarzan
F&J Santos
Império
Meganet
Lazzaretti
Hospital Santo Antonio
Agro Niederle
Mercado Balestrin
APPATA
Raffaelli
Ipiranga
Sicredi
Sicoob
Rádio Municipal
Seu Manoel
Unimed
Ponto Grill
Sala
Fitness
Mercado do povo
Municípios
Tenente Portela - RS
Programa “Obra Pra Todo Lado” prevê melhorias na infraestrutura urbana e rural
Derrubadas - RS
Apresentações culturais e Cantinho da Leitura fortalecem ensino na Escola Meu Primeiro Passo
Seu Manoel
Lazzaretti
Seco
Agro Niederle
Unimed
Sala
Hospital Santo Antonio
Mercado Balestrin
Tarzan
Mercado do povo
APPATA
Ponto Grill
Ipiranga
Rádio Municipal
Império
Sicredi
Raffaelli
Mecânica Jaime
F&J Santos
Fitness
Meganet
Sicoob
Últimas notícias
Há 28 minutos Comissão aprova projeto que aumenta pena para estelionato praticado com “golpe do amor”
Há 28 minutos Comissão aprova projeto que institui política de apoio ao turismo rural
Há 28 minutos CTFC: plano de saúde deve avisar consumidor sobre descredenciamento de prestador
Há 28 minutos Senado reduz prazo de inelegibilidade previsto na Lei da Ficha Limpa
Há 28 minutos Defesa diz que ex-ministro atuou para demover Bolsonaro de golpe
Hospital Santo Antonio
Mercado do povo
Mercado Balestrin
Meganet
Unimed
Fitness
Sala
Rádio Municipal
Sicredi
Seco
Seu Manoel
Tarzan
F&J Santos
Raffaelli
Mecânica Jaime
APPATA
Lazzaretti
Sicoob
Agro Niederle
Império
Ponto Grill
Ipiranga
Mais lidas
1
Há 5 dias Sala Advogados Associados: Referência em Direito Previdenciário e Trabalhista Comércio
2
Há 5 dias Eduardo Bolsonaro pede a Hugo Motta para exercer mandato dos EUA
3
Há 5 dias Biocombustível de macaúba mudará vida de agricultores em MG, diz Lula
4
Há 6 dias Comissão Organizadora define primeiros passos do Acampamento Farroupilha em Barra do Guarita
5
Há 6 dias Defensora pública aponta à CPMI fraudes no INSS desde 2019
Unimed
Sicredi
APPATA
Fitness
Ponto Grill
Seco
F&J Santos
Sala
Tarzan
Raffaelli
Lazzaretti
Seu Manoel
Império
Meganet
Rádio Municipal
Sicoob
Ipiranga
Mecânica Jaime
Mercado Balestrin
Agro Niederle
Ipiranga
Hospital Santo Antonio
Sicredi
Mercado do povo
Ipiranga
Seco
APPATA
Rádio Municipal
Raffaelli
Meganet
Sala
Império
Lazzaretti
Agro Niederle
Mercado Balestrin
Tarzan
F&J Santos
Unimed
Sicoob
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
Fitness
Seu Manoel
Mecânica Jaime
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados