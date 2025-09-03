WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Sicoob
Raffaelli
Mecânica Jaime
Ipiranga
Mercado Balestrin
Seu Manoel
Fitness
Mercado do povo
Rádio Municipal
Seco
Lazzaretti
Tarzan
Niederle
Império
Unimed
Folha Popular
Sala
F&J Santos
Meganet
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
APPATA
Sicredi
Geral

No Rio, Bope recebe verba de R$ 31,6 milhões para combate ao crime

Investimento possibilita aquisição de equipamentos de alta tecnologia

03/09/2025 20h31
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Tomaz Silva/Agência Brasil
© Tomaz Silva/Agência Brasil

O Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), tropa de elite da Polícia Militar terá um investimento de R$ 31,6 milhões, que serão aplicados em licitações internacionais para a aquisição de equipamentos .

A verba será usada para três áreas de atuação do Bope: em operações especiais, na busca e captura com base em inteligência; nas intervenções táticas, no resgate de reféns e na retomada de territórios, em áreas controladas pelo crime organizado, consideradas de alto risco.

A contribuição veio acompanhada de um reajuste de 67% na gratificação especial da tropa, que não era atualizada há 18 anos. O benefício, já divulgado no Diário Oficial do Estado, passa de R$ 1,5 mil para R$ 2,5 mil .

O governador Cláudio Castro disse que o Bope terá a oportunidade de adquirir equipamentos de altíssima tecnologia, que até pouco tempo era impossível imaginar que a Polícia Militar poderia obter. São equipamentos fazem muita diferença no trabalho da corporação.

“Nós sabemos que governar é tomar decisão, governar é dar prioridade. Mesmo em um tempo de finanças difíceis e de caixa apertado, esse investimento é a prioridade do governo do Estado. Esse investimento mostra que o Estado, sim, tem prioridade na segurança pública.”

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Para o secretário de Estado de Polícia Militar, coronel Marcelo de Menezes, a tropa de elite é responsável por exercer uma das funções mais importantes dentro da Polícia Militar .

“São melhorias de infraestrutura, como as viaturas semi-blindadas, renovação do armamento, aquisição de tecnologia de ponta, investimento em capacitação e treinamento da tropa. Reafirmamos nosso compromisso com a valorização do trabalho da Polícia Militar. A maior vitória não é a tomada de uma comunidade ou a apreensão de um fuzil. A maior vitória é cada vida salva.”

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Arte/EBC CNU 2025: confira as 228 cidades onde serão aplicadas as provas
© Tânia Rêgo/Agência Brasil Pesquisa aponta desigualdade da conexão digital no país
Foto: IEE Fagundes Varela IEE Fagundes Varela abre Semana da Pátria 2025 com homenagem ao professor Airton José de Almeida
Tenente Portela, RS
Atualizado às 20h07
22°
Tempo nublado Máxima: 30° - Mínima: 19°
22°

Sensação

1.43 km/h

Vento

63%

Umidade

Império
Meganet
Tarzan
Ipiranga
Fitness
Hospital Santo Antonio
Seco
Unimed
Mercado Balestrin
Agro Niederle
Mercado do povo
Sala
F&J Santos
Raffaelli
Rádio Municipal
Ponto Grill
Seu Manoel
Sicredi
Sicoob
APPATA
Mecânica Jaime
Lazzaretti
Lazzaretti
Raffaelli
Hospital Santo Antonio
Meganet
APPATA
Mercado do povo
Ipiranga
Império
Sicredi
Ponto Grill
F&J Santos
Unimed
Rádio Municipal
Sala
Seu Manoel
Fitness
Sicoob
Agro Niederle
Tarzan
Mecânica Jaime
Mercado Balestrin
Sicoob
Municípios
Miraguaí - RS
IEE Fagundes Varela abre Semana da Pátria 2025 com homenagem ao professor Airton José de Almeida
Derrubadas - RS
CRAS de Derrubadas promove oficina psicopedagógica para crianças
Unimed
Tarzan
F&J Santos
Mercado Balestrin
Rádio Municipal
Meganet
Mecânica Jaime
Hospital Santo Antonio
Império
Agro Niederle
Ipiranga
Seu Manoel
Ponto Grill
Fitness
Sicoob
Seco
Sicredi
Lazzaretti
Raffaelli
Sala
APPATA
Mercado do povo
Últimas notícias
Há 24 minutos Relator no Senado, Jayme Campos comemora aprovação do Estatuto do Pantanal na Câmara
Há 24 minutos Malta anuncia seu projeto para instituir o Dia Nacional da Vergonha
Há 24 minutos Izalci diz que condenação de Bolsonaro já está definida no STF
Há 24 minutos Receita antecipa pagamento do último lote da restituição do IR
Há 24 minutos Comissão aprova regras para plano pedagógico de recuperação de alunos com baixo rendimento
Tarzan
F&J Santos
Sicredi
Império
Raffaelli
Meganet
Seco
Sicoob
APPATA
Mercado do povo
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
Seu Manoel
Sala
Mecânica Jaime
Ipiranga
Lazzaretti
Mercado Balestrin
Ponto Grill
Unimed
Fitness
Agro Niederle
Mais lidas
1
Há 5 dias Sala Advogados Associados: Referência em Direito Previdenciário e Trabalhista Comércio
2
Há 5 dias Eduardo Bolsonaro pede a Hugo Motta para exercer mandato dos EUA
3
Há 5 dias Biocombustível de macaúba mudará vida de agricultores em MG, diz Lula
4
Há 1 dia STF será imparcial e ignorará pressões ao julgar Bolsonaro, diz Moraes
5
Há 7 dias Comissão Organizadora define primeiros passos do Acampamento Farroupilha em Barra do Guarita
Seco
Agro Niederle
Rádio Municipal
Raffaelli
Sala
Tarzan
Mercado Balestrin
APPATA
Seu Manoel
Hospital Santo Antonio
Sicoob
Império
Ponto Grill
Ipiranga
Fitness
Lazzaretti
F&J Santos
Meganet
Mecânica Jaime
Unimed
Ipiranga
Sicredi
APPATA
Seco
Unimed
Lazzaretti
Sala
Raffaelli
Império
Ipiranga
Hospital Santo Antonio
Sicoob
Tarzan
Seu Manoel
Mercado Balestrin
Ponto Grill
F&J Santos
Mecânica Jaime
Rádio Municipal
Mercado do povo
Meganet
Fitness
Agro Niederle
Sicredi
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados