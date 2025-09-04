WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Sicredi
Seu Manoel
Fitness
Sala
Ponto Grill
Ipiranga
Niederle
Rádio Municipal
F&J Santos
Folha Popular
Meganet
Sicoob
Império
Seco
Tarzan
Mecânica Jaime
Hospital Santo Antonio
Raffaelli
Mercado Balestrin
APPATA
Unimed
Lazzaretti
Mercado do povo
Geral

Terminam dia 10 as inscrições para 58 vagas temporárias do IBGE

Interessados devem comparecer a um posto de inscrição em sete estados

04/09/2025 15h27
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Tânia Rêgo/Agência Brasil
© Tânia Rêgo/Agência Brasil

Os interessados em concorrer a uma das 58 vagas do cargo de agente de pesquisas e mapeamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) têm até as 17h da próxima quarta-feira (10) para se inscrever no processo seletivo simplificado. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas apenas de forma presencial em um posto do IBGE.

De acordo com o edital , as vagas estão distribuídas em 28 municípios:

  • Espírito Santo: Colatina (3); São Mateus (1);
  • Minas Gerais: Cambuí (2), Divinópolis (2), Patrocínio (2), Paracatu (2);
  • Mato Grosso: Sinop (2);
  • Mato Grosso do Sul: Aquidauana (1), Ponta Porã (1), Nova Andradina (1);
  • Paraná: Arapongas (2), Assis Chateaubriand (2), Jaguariaiva (1), Pitanga (1), Rio Negro (1), Santo Antônio da Platina (1), São José dos Pinhais (2), São Mateus do Sul (1), Telêmaco Borba (1);
  • Santa Catarina: Florianópolis (8), Itajaí (1), Lages (5), São Miguel do Oeste (5);
  • São Paulo: Araçatuba (2), Itu (2), Rio Claro (2), São Carlos (2), São José do Rio Pardo (2).

Candidatos autodeclarados pretos e pardos e pessoas com deficiência (PCD) podem concorrer em reserva de vagas, conforme a legislação brasileira.

Inscrições

As inscrições deverão ser feitas apenas de forma presencial, em um posto de inscrição vinculado à vaga, conforme os endereços apontados no edital, para mais de uma localidade, entre as listadas.

No ato de inscrição, deve ser entregue apenas o formulário, disponível no edital, devidamente preenchido e assinado.

Os candidatos com deficiência devem entregar, junto com o formulário de inscrição, o laudo médico que ateste a condição relatada.

Requisitos

O pré-requisito para a função de Agente de Pesquisas e Mapeamento é o ensino médio completo, idade mínima de 18 anos completos, na data de contratação, e ter nacionalidade brasileira ou portuguesa.

Os contratos temporários terão vigência de 30 dias, podendo ser sucessivamente prorrogados por igual período até o contrato atingir a duração de 1 ano.

As renovações e rescisões dos contratos estarão condicionadas ao cronograma da coleta de dados e à avaliação de desempenho individual do contratado. Além da necessidade do trabalho do IBGE, a vigência dos contratos temporários dependerá da disponibilidade de recursos orçamentários.

A remuneração mensal do agente de pesquisas e mapeamento será de R$ 2.676,24, com o auxílio alimentação no valor de R$ 1 mil, acrescido de auxílio transporte e auxílio pré-escolar, quando for o caso.

Cronograma:

  • período de inscrições presenciais: 1 a 10 de setembro (das 08h às 17h);
  • divulgação da relação preliminar dos candidatos inscritos [ampla concorrência (AC), pessoas com deficiência (PCD) e pessoas pretas e pretas (PPP): 16 de setembro;
  • interposição de recursos contra a relação preliminar dos candidatos inscritos (AC, PCD e PPP): 17 e 18 de setembro;
  • divulgação da relação definitiva dos candidatos inscritos: 22 de setembro;
  • divulgação do resultado preliminar da análise de títulos e do parecer da equipe multiprofissional: 22 de setembro;
  • interposição de recursos contra o resultado preliminar da análise de títulos e o parecer da equipe multiprofissional: 23 e 24 de setembro.

A divulgação do resultado final do processo seletivo está prevista para 26 de setembro.

Mais detalhes podem ser encontrados no edital .

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Paulo Pinto/Agência Brasil Governo autoriza nova nomeação de aprovados na primeira edição do CNU
Fonte: Foto: Arquivo Verdade FM Vista Gaúcha abre Acampamento Farroupilha com chegada da Chama Crioula
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil CGU abre 40 processos sobre descontos ilegais em pensões do INSS
Tenente Portela, RS
Atualizado às 14h08
19°
Tempo nublado Máxima: 20° - Mínima: 12°
19°

Sensação

2.48 km/h

Vento

82%

Umidade

Sala
Império
Unimed
Mercado do povo
Meganet
Sicoob
Agro Niederle
Mercado Balestrin
APPATA
Fitness
Raffaelli
Rádio Municipal
Seco
Lazzaretti
Tarzan
Hospital Santo Antonio
Mecânica Jaime
Ipiranga
Seu Manoel
Ponto Grill
F&J Santos
Sicredi
Rádio Municipal
Sala
APPATA
Agro Niederle
Meganet
Mercado Balestrin
Hospital Santo Antonio
Unimed
Império
Fitness
Mercado do povo
Mecânica Jaime
Lazzaretti
Sicoob
Seu Manoel
Ponto Grill
Raffaelli
Sicoob
F&J Santos
Ipiranga
Tarzan
Sicredi
Municípios
Vista Gaúcha - RS
Projeto fortalece agricultura familiar e segurança alimentar em Vista Gaúcha
Vista Gaúcha - RS
Vista Gaúcha abre Acampamento Farroupilha com chegada da Chama Crioula
Ipiranga
Tarzan
Mercado do povo
Mercado Balestrin
Agro Niederle
APPATA
Sala
Unimed
Seu Manoel
Meganet
Mecânica Jaime
Hospital Santo Antonio
Seco
Raffaelli
Império
Ponto Grill
Fitness
Sicoob
Sicredi
F&J Santos
Lazzaretti
Rádio Municipal
Últimas notícias
Há 15 minutos Terminam dia 10 as inscrições para 58 vagas temporárias do IBGE
Há 15 minutos Debate na CRA aponta falhas na reforma agrária; governo defende avanços
Há 50 minutos CPMI: ex-presidente do INSS não acatou recomendações da CGU, diz depoente
Há 50 minutos Secretaria da Educação orienta escolas sobre aplicação do Simulado SAEB 2025 em transmissão ao vivo
Há 50 minutos Consultorias divulgam nota informativa sobre proposta orçamentária de 2026
Sicoob
Sicredi
Ponto Grill
Tarzan
Fitness
Unimed
Sala
Mecânica Jaime
Lazzaretti
F&J Santos
Seco
Hospital Santo Antonio
Mercado Balestrin
Império
Raffaelli
Rádio Municipal
Ipiranga
Meganet
Agro Niederle
Mercado do povo
APPATA
Seu Manoel
Mais lidas
1
Há 6 dias Sala Advogados Associados: Referência em Direito Previdenciário e Trabalhista Comércio
2
Há 2 dias STF será imparcial e ignorará pressões ao julgar Bolsonaro, diz Moraes
3
Há 6 dias Eduardo Bolsonaro pede a Hugo Motta para exercer mandato dos EUA
4
Há 6 dias Biocombustível de macaúba mudará vida de agricultores em MG, diz Lula
5
Há 7 dias Defensora pública aponta à CPMI fraudes no INSS desde 2019
Lazzaretti
Ipiranga
Sicoob
Tarzan
Agro Niederle
Seu Manoel
Raffaelli
F&J Santos
Seco
Ipiranga
Mercado Balestrin
Império
Sicredi
APPATA
Fitness
Unimed
Hospital Santo Antonio
Mecânica Jaime
Ponto Grill
Meganet
Rádio Municipal
Sala
Sala
Agro Niederle
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
Império
Seco
Sicoob
Raffaelli
APPATA
Seu Manoel
Meganet
Lazzaretti
Tarzan
Mercado do povo
F&J Santos
Ipiranga
Fitness
Sicredi
Unimed
Ponto Grill
Mercado Balestrin
Mecânica Jaime
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados