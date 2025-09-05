WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Tarzan
Sicoob
Rádio Municipal
Meganet
Folha Popular
Unimed
Ponto Grill
Ipiranga
F&J Santos
Seco
Lazzaretti
Mercado Balestrin
Seu Manoel
Fitness
Hospital Santo Antonio
APPATA
Sicredi
Raffaelli
Niederle
Império
Sala
Mercado do povo
Mecânica Jaime
Economia

Poupança tem retirada líquida de R$ 7,6 bilhões em agosto

Rendimentos creditados nas contas somam R$ 6,5 bilhões, diz BC

05/09/2025 13h41
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Marcello Casal JrAgência Brasil
© Marcello Casal JrAgência Brasil

O saldo da aplicação na caderneta de poupança caiu em agosto, com registro de mais saques do que depósitos. As saídas superaram as entradas em R$ 7,6 bilhões, de acordo com relatório divulgado nesta sexta-feira (5) pelo Banco Central (BC).

No mês passado, foram aplicados R$ 346,8 bilhões, contra saques da ordem de R$ 354,4 bilhões. Os rendimentos creditados nas contas de poupança somaram R$ 6,5 bilhões. O saldo da poupança é pouco mais de R$ 1 trilhão.

Trata-se do segundo mês seguido de resultado negativo na poupança. Os quatro primeiros meses do ano também foram de retiradas, seguidos dos meses de maio e junho com entradas líquidas. No acumulado de 2025, a caderneta tem resgate líquido de R$ 63,5 bilhões.

Nos últimos anos, a caderneta vem registrando mais saques que depósitos. Em 2023 e 2024, as retiradas líquidas da poupança foram R$ 87,8 bilhões e R$ 15,5 bilhões, respectivamente.

Entre as razões para os saques está a manutenção da Selic – a taxa básica de juros – em alta, o que estimula a aplicação em investimentos com melhor desempenho.

Em julho, o Comitê de Política Monetária (Copom) do BC interrompeu o ciclo de aumento de juros após sete altas seguidas na Selic.

A autoridade monetária informou que, por enquanto, pretende manter os juros básicos em 15% ao ano, mas não descartou a possibilidade de voltar a elevar a Selic caso seja necessário.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil BC endurece regras de segurança para instituições de pagamento
© Rovena Rosa/Agência Brasil Furto de energia no país gerou custo de R$ 10,3 bilhões em 2024
© Marcelo Camargo/Agência Brasil Cade dá 30 dias para Gol e Azul detalharem acordo de cooperação
Tenente Portela, RS
Atualizado às 15h08
10°
Tempo nublado Máxima: 13° - Mínima:

Sensação

3.14 km/h

Vento

87%

Umidade

APPATA
Império
Sicredi
Tarzan
Meganet
Seu Manoel
Mecânica Jaime
Rádio Municipal
Ipiranga
Fitness
Raffaelli
Lazzaretti
Hospital Santo Antonio
Ponto Grill
Mercado do povo
F&J Santos
Seco
Agro Niederle
Sicoob
Unimed
Mercado Balestrin
Sala
Sala
Tarzan
Ipiranga
APPATA
Meganet
Mecânica Jaime
Raffaelli
Império
Rádio Municipal
Fitness
Agro Niederle
Mercado do povo
Lazzaretti
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
Sicoob
Mercado Balestrin
F&J Santos
Seu Manoel
Sicoob
Sicredi
Unimed
Municípios
Derrubadas - RS
Estudantes da EMEF Salto Grande resgatam memória da extração de madeira
Derrubadas - RS
Desfile e Ato Cívico de Derrubadas são cancelados devido ao mau tempo
Mercado do povo
Mercado Balestrin
Sicoob
Raffaelli
F&J Santos
Tarzan
Sicredi
Ipiranga
Lazzaretti
Unimed
Agro Niederle
APPATA
Sala
Império
Meganet
Hospital Santo Antonio
Seco
Ponto Grill
Fitness
Seu Manoel
Mecânica Jaime
Rádio Municipal
Últimas notícias
Há 14 minutos Epagri reúne mais de 150 pessoas no 1º seminário de turismo rural em São Miguel do Oeste
Há 14 minutos Comissão aprova prazo até 2026 para adequação Associações de Representação de Municípios
Há 14 minutos CAE vota incentivo a municípios para elaboração ou atualização do plano diretor
Há 14 minutos CRA vota maior proteção para produtores contra perdas por seca ou chuva
Há 14 minutos Seguro-defeso do pescador artesanal terá novas regras em outubro
Agro Niederle
Raffaelli
Mecânica Jaime
Ipiranga
Sicoob
Seu Manoel
APPATA
Hospital Santo Antonio
Sala
Meganet
Ponto Grill
Mercado do povo
Sicredi
F&J Santos
Mercado Balestrin
Rádio Municipal
Lazzaretti
Fitness
Império
Seco
Unimed
Tarzan
Mais lidas
1
Há 3 dias STF será imparcial e ignorará pressões ao julgar Bolsonaro, diz Moraes Julgamento do núcleo 1 da trama golpista começou nesta terça-feira
2
Há 7 dias Eduardo Bolsonaro pede a Hugo Motta para exercer mandato dos EUA
3
Há 7 dias Biocombustível de macaúba mudará vida de agricultores em MG, diz Lula
4
Há 2 dias Malta anuncia seu projeto para instituir o Dia Nacional da Vergonha
5
Há 5 dias Concurso 2.908 da Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 14 milhões
Hospital Santo Antonio
Seco
Sicredi
Mecânica Jaime
Raffaelli
Tarzan
Meganet
Ponto Grill
Sala
Ipiranga
Ipiranga
Agro Niederle
F&J Santos
Fitness
Mercado Balestrin
APPATA
Unimed
Seu Manoel
Lazzaretti
Rádio Municipal
Sicoob
Império
Sicredi
Seu Manoel
Rádio Municipal
Ipiranga
Mercado Balestrin
APPATA
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Raffaelli
Mecânica Jaime
Mercado do povo
Meganet
Império
Sala
Lazzaretti
Unimed
Fitness
Seco
Tarzan
Agro Niederle
F&J Santos
Ponto Grill
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados