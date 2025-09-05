WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Fitness
Raffaelli
Folha Popular
Império
Mecânica Jaime
Mercado do povo
Tarzan
APPATA
Mercado Balestrin
Ponto Grill
Lazzaretti
Seu Manoel
Sala
F&J Santos
Rádio Municipal
Ipiranga
Sicredi
Hospital Santo Antonio
Niederle
Unimed
Meganet
Seco
Sicoob
Geral

Seguro-defeso do pescador artesanal terá novas regras em outubro

Gestão o benefício passará a ter validação do Ministério do Trabalho

05/09/2025 16h02
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Fernando Frazão/Agência Brasil
© Fernando Frazão/Agência Brasil

Após constatação de possíveis irregularidades no requerimento do Seguro-Defeso do Pescador Artesanal em diferentes locais do país, o Ministério da Pesca e Aquicultura informou que a gestão do benefício passará por mudanças a partir de outubro. Entre os ajustes está a exigência de mais documentos e informações que comprovem a atividade.

Pescadores artesanais terão que reunir notas fiscais de venda, comprovantes de contribuição previdenciária, fornecer endereço de residência e região de atuação para coleta de dados geolocalizadores, além de terem que realizar o registro biométrico na Carteira de Identidade Nacional (CIN). Também será necessário produzir relatórios mensais de atividade.

A gestão feita hoje exclusivamente pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), passará a ter a validação dos pedidos pelo Ministério do Trabalho e Emprego.

Segundo o ministro Luiz Marinho, o processo será concentrado inicialmente nos estados do Amazonas, Bahia, Maranhão, Pará e Piauí onde há maior número de registros e a Controladora Geral da União identificou maior volume de distorções.

“A ideia é que venha a ser um processo permanente de fiscalização, de observação e de higienização desse cadastro, para poder ir constatando e para garantir efetivamente o direito de quem é da lei, que tem que ser protegido para não ser tentado a pescar no momento que é proibido pela lei”, diz.

Marinho acrescentou ainda que serão agregados 400 servidores para o trabalho de verificação presencial dos novos requisitos de habilitação e validação do pedido que é feito de forma digital.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Investigação

Ao anunciar a mudança, o Ministério da Pesca e Aquicultura também informou que fez pedido de investigação à Polícia Federal sobre os indícios de irregularidade apurados pela Controladoria-Geral da União. Segundo o secretário da pesca artesanal do ministério, Cristiano Ramalho, a constatação ocorreu por meio de uma auditoria do Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna (PAINT), mas é resultado de um intenso trabalho de aperfeiçoamento de monitoramento e controle, ocorrido a partir de 2023.

“Avançamos na implementação de melhorias contínuas do sistema do RGP (Registro Geral da Atividade Pesqueira), chamado PesqBrasil, porque quando chegamos no ministério, existiam duas bases de dados, o que desqualifica saber qual é a verdadeira”, destaca.

Segundo o gestor, o trabalho foi uma orientação do próprio presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, para atender um anseio da classe. “A gente não pode abrir espaço dentro de um orçamento com todas as limitações que nós conhecemos, para ter desvios. Situações em que, infelizmente, pessoas que não têm direito ao benefício possam usufruir dele, em detrimento de pessoas que devem ter o direito”, reforça Luiz Marinho.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Imagem: Divulgação Desfile e Ato Cívico de Derrubadas são cancelados devido ao mau tempo
Foto: Divulgação Desfile Cívico da Pátria é cancelado em Vista Gaúcha devido ao mau tempo
Foto: Júlio Santos Gelci Luis Paschoali assume presidência da Câmara Municipal
Tenente Portela, RS
Atualizado às 15h08
10°
Tempo nublado Máxima: 13° - Mínima:

Sensação

3.14 km/h

Vento

87%

Umidade

F&J Santos
Sala
Sicredi
Mercado do povo
Hospital Santo Antonio
Seu Manoel
Unimed
Império
Lazzaretti
Seco
Tarzan
Raffaelli
Ipiranga
Mecânica Jaime
Meganet
Ponto Grill
Sicoob
Mercado Balestrin
Fitness
Rádio Municipal
Agro Niederle
APPATA
Ponto Grill
Império
Sicoob
Seu Manoel
Mercado Balestrin
Lazzaretti
Fitness
Unimed
Mecânica Jaime
Hospital Santo Antonio
Sicoob
Agro Niederle
APPATA
Meganet
Mercado do povo
Rádio Municipal
F&J Santos
Sicredi
Ipiranga
Tarzan
Raffaelli
Sala
Municípios
Derrubadas - RS
Estudantes da EMEF Salto Grande resgatam memória da extração de madeira
Derrubadas - RS
Desfile e Ato Cívico de Derrubadas são cancelados devido ao mau tempo
Ipiranga
APPATA
Sala
Mercado do povo
Fitness
Meganet
Seco
Ponto Grill
Agro Niederle
Mecânica Jaime
Lazzaretti
Sicredi
Sicoob
F&J Santos
Tarzan
Seu Manoel
Mercado Balestrin
Hospital Santo Antonio
Rádio Municipal
Raffaelli
Império
Unimed
Últimas notícias
Há 15 minutos Epagri reúne mais de 150 pessoas no 1º seminário de turismo rural em São Miguel do Oeste
Há 15 minutos Comissão aprova prazo até 2026 para adequação Associações de Representação de Municípios
Há 15 minutos CAE vota incentivo a municípios para elaboração ou atualização do plano diretor
Há 15 minutos CRA vota maior proteção para produtores contra perdas por seca ou chuva
Há 15 minutos Seguro-defeso do pescador artesanal terá novas regras em outubro
Sicoob
Sala
Mecânica Jaime
F&J Santos
Lazzaretti
Rádio Municipal
Mercado Balestrin
Fitness
Agro Niederle
Hospital Santo Antonio
Tarzan
Raffaelli
Seco
Unimed
Ponto Grill
Ipiranga
Império
Meganet
Mercado do povo
APPATA
Seu Manoel
Sicredi
Mais lidas
1
Há 3 dias STF será imparcial e ignorará pressões ao julgar Bolsonaro, diz Moraes Julgamento do núcleo 1 da trama golpista começou nesta terça-feira
2
Há 7 dias Eduardo Bolsonaro pede a Hugo Motta para exercer mandato dos EUA
3
Há 7 dias Biocombustível de macaúba mudará vida de agricultores em MG, diz Lula
4
Há 2 dias Malta anuncia seu projeto para instituir o Dia Nacional da Vergonha
5
Há 5 dias Concurso 2.908 da Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 14 milhões
Agro Niederle
Sicredi
Ipiranga
Unimed
Ponto Grill
Ipiranga
Rádio Municipal
Seu Manoel
APPATA
Fitness
Raffaelli
Lazzaretti
Império
Sicoob
Mecânica Jaime
Mercado Balestrin
F&J Santos
Sala
Seco
Tarzan
Hospital Santo Antonio
Meganet
F&J Santos
Sicredi
Sicoob
Rádio Municipal
Agro Niederle
Mecânica Jaime
Raffaelli
Unimed
Tarzan
Lazzaretti
Fitness
Meganet
Ipiranga
Seco
APPATA
Sala
Império
Seu Manoel
Mercado do povo
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
Mercado Balestrin
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados