WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Seu Manoel
Unimed
Fitness
Sicoob
Sala
Ponto Grill
Meganet
Hospital Santo Antonio
Rádio Municipal
Tarzan
Mercado do povo
Niederle
Ipiranga
Seco
Mecânica Jaime
Folha Popular
Sicredi
F&J Santos
Raffaelli
APPATA
Lazzaretti
Império
Mercado Balestrin
Geral

Desfile e protesto tomam as ruas do centro do Rio de Janeiro

Manifestantes criticam ofensiva em Gaza e proposta de anistia

07/09/2025 15h16
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Fernando Frazão/Agência Brasil
© Fernando Frazão/Agência Brasil

O tradicional Grito dos Excluídos, no Rio de Janeiro, foi realizado a poucos metros do desfile cívico-militar, no centro da cidade. Apesar de ter a soberania nacional como tema principal, também trouxe pautas diversas de sindicatos e movimentos sociais. Logo à frente, mães de jovens mortos por agentes do estado reivindicavam por justiça.

“A gente luta por uma perícia independente, e que esses casos vão à júri popular. Porque a mesma polícia que mata é a mesma que investiga. E muitas vezes, esses casos vão para júri militar, então eles que vão se julgar. A gente não quer que outras mães carreguem as fotos dos filhos mortos em suas camisas. A gente luta para os que os jovens tenham direito à vida”, declarou Nívia do Carmo Raposo, mãe de Rodrigo Tavares, militar do Exército assassinado por milicianos em 2015 e fundadora do Movimento de Mães e Familiares de Vítimas da Violência Letal do Estado e Desaparecidos Forçados.

Muitos participantes também manifestavam contra as ofensivas do estado de Israel na Faixa de Gaza e em defesa do povo palestino.

“Assim como o Grito dos Excluídos representa uma soberania de fato do povo brasileiro, a gente entende que o principal inimigo é o imperialismo. É uma luta que envolve todos os povos que são subjugados. Não só é uma questão urgente hoje, porque o povo de Gaza está sendo eliminado, como trazer essa solidariedade é uma maneira de fortalecer a luta de todos os povos”, defendeu Leandro Longo, do Comitê em Defesa da Palestina do Sindicato dos Servidores do Colégio Federal Pedro II.

Este ano, o protesto organizado por centrais sindicais e movimentos sociais em todo o país escolheu o lema 7 de Setembro do Povo - quem manda no Brasil é o povo brasileiro .

“Não há soberania sem povo. Portanto, quando o governo americano ataca a nação brasileira, ela ataca todo o povo”, enfatizou o presidente do Sindicato dos Bancários do Rio de Janeiro, José Ferreira.

Ele lembrou que as pautas trabalhistas também estão no centro das reivindicações este ano.

“Uma delas é fundamental para boa parte da população brasileira, que é o fim da escala 6x1. Hoje é o dia da gente estar na rua dialogando com a sociedade, nos manifestando e fazendo correr esse debate, para ver se ele avança no Parlamento, em defesa da classe trabalhadora”, afirmou.

O vereador carioca Rick Azevedo (PSOL), que iniciou o movimento contra a escala 6x1, agradeceu o acolhimento da pauta pelos manifestantes.

“Muito obrigado por vocês não desistirem. Por vocês lutarem por um Brasil que respeita a classe trabalhadora. Muito obrigado a todo mundo que quer o fim da escala 6x1. Nós não vamos recuar. Pra cima do Congresso Nacional”, ressaltou.

As pautas da taxação dos super ricos e da isenção do imposto de renda para trabalhadores com renda de até R$ 5 mil também ganharam destaque. Além dessa pauta, muitos manifestantes usavam adesivos e empunhavam cartazes pedindo a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro, que está sendo julgado por tentativa de golpe de Estado. De tempos em tempos, o protesto gritava as palavras de ordem “sem anistia”.

Uma intervenção artística da Escola de Teatro Popular encenou uma luta entre a população, um cardume de peixes, e os poderosos, representados por tubarões. Ao final da intervenção, após se unir em prol de pautas como a reforma agrária, o trabalho digno e a defesa da Amazônia, os peixes conseguem vencer seus atacantes.

Após o fim do desfile cívico-militar, o protesto seguiu em marcha pela Avenida Presidente Vargas e Avenida Rio Branco e se encerrou na Praça Mauá.

Desfile cívico-militar

O desfile oficial de 7 de setembro no Rio de Janeiro foi na Avenida Presidente Vargas, com início em frente ao Palácio Duque de Caxias, antiga sede do Ministério do Exército e atual Quartel-General do Comando Militar do Leste.

Participaram da apresentação cerca de 5 mil integrantes do Exército, Marinha e Aeronáutica, e também das polícias Militar e Civil do estado do Rio de Janeiro, do Corpo de Bombeiros Militar, da Secretaria de Administração Penitenciária e da Guarda Municipal. Desfilaram ainda alunos de escolas públicas e privadas.

O público também assistiu à passagem de 250 veículos, entre blindados, viaturas e motocicletas, e da cavalaria. Aeronaves sobrevoaram a região central da cidade.

Protesto bolsonarista

Outro protesto convocado por lideranças religiosas e de partidos de direita foi realizado em Copacabana, na zona sul da cidade. Os manifestantes reivindicavam anistia para os condenados pelos atos golpistas e liberdade para o ex-presidente Jair Bolsonaro. Os participantes também levaram mensagens de apoio ao presidente americano Donald Trump.

Veja galeria de fotos

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Tomaz Silva/Agência Brasil Polícia Militar antecipa início da Operação Verão no Rio
© Rovena Rosa/Agência Brasil Meteorologia prevê frio e chuva para São Paulo e Porto Alegre
© Fernando Frazão/Agência Brasil Rio teve um dia de sol forte, mas no final de semana tempo muda
Tenente Portela, RS
Atualizado às 16h07
19°
Chuvas esparsas Máxima: 19° - Mínima:
19°

Sensação

2 km/h

Vento

76%

Umidade

Ipiranga
Seco
Mercado do povo
Fitness
Mercado Balestrin
Hospital Santo Antonio
Tarzan
F&J Santos
Unimed
APPATA
Raffaelli
Sicredi
Império
Meganet
Sicoob
Sala
Rádio Municipal
Mecânica Jaime
Agro Niederle
Ponto Grill
Seu Manoel
Lazzaretti
APPATA
Mercado do povo
Sicoob
Mercado Balestrin
Império
Fitness
Sala
Mecânica Jaime
Seu Manoel
Ponto Grill
Sicredi
Sicoob
Lazzaretti
F&J Santos
Ipiranga
Meganet
Raffaelli
Unimed
Agro Niederle
Hospital Santo Antonio
Tarzan
Rádio Municipal
Municípios
Tenente Portela - RS
Tenente Portela celebra o 7 de Setembro com Desfile Cívico
Tenente Portela - RS
Comunidade se prepara para a 4ª edição da Negócios Daqui em Tenente Portela
Fitness
Agro Niederle
Meganet
Sicredi
Seco
APPATA
Unimed
Rádio Municipal
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Mecânica Jaime
Raffaelli
F&J Santos
Mercado Balestrin
Império
Mercado do povo
Seu Manoel
Ponto Grill
Tarzan
Sala
Lazzaretti
Ipiranga
Últimas notícias
Há 59 minutos Defesa de fazendeiros em Goiás contesta decisão sobre quilombolas
Há 2 horas Desfile e protesto tomam as ruas do centro do Rio de Janeiro
Há 3 horas SP: sindicatos e movimentos sociais se mobilizam em ato por soberania
Há 5 horas SaferNet vai ensinar supervisão e controle parental na internet
Há 5 horas Lula e ministros acompanham desfile; público entoa "sem anistia
Mecânica Jaime
Mercado Balestrin
Tarzan
Sala
Rádio Municipal
Sicoob
Agro Niederle
Unimed
APPATA
Lazzaretti
Raffaelli
Ponto Grill
Sicredi
Império
Fitness
Meganet
Seu Manoel
Ipiranga
Seco
Mercado do povo
F&J Santos
Hospital Santo Antonio
Mais lidas
1
Há 3 dias Tenente Portela terá ambulatório especializado para atendimento de idosos Saúde
2
Há 5 dias STF será imparcial e ignorará pressões ao julgar Bolsonaro, diz Moraes
3
Há 4 dias Malta anuncia seu projeto para instituir o Dia Nacional da Vergonha
4
Há 6 dias Implante contraceptivo deve ser ofertado por planos a partir de hoje
5
Há 2 dias Desfile Cívico da Pátria é cancelado em Vista Gaúcha devido ao mau tempo
Mecânica Jaime
Unimed
Tarzan
Império
Sala
Rádio Municipal
F&J Santos
Ipiranga
APPATA
Meganet
Mercado Balestrin
Sicredi
Seu Manoel
Fitness
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
Raffaelli
Ipiranga
Agro Niederle
Sicoob
Seco
Ponto Grill
Lazzaretti
Rádio Municipal
Sicoob
Unimed
Sicredi
APPATA
Mercado Balestrin
F&J Santos
Meganet
Seco
Raffaelli
Ipiranga
Mercado do povo
Hospital Santo Antonio
Império
Sala
Seu Manoel
Fitness
Tarzan
Mecânica Jaime
Ponto Grill
Agro Niederle
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados