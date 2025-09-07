WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
F&J Santos
Mercado Balestrin
Mecânica Jaime
Lazzaretti
Fitness
Sala
Raffaelli
Ipiranga
Sicredi
Hospital Santo Antonio
Folha Popular
Tarzan
Sicoob
Niederle
Meganet
APPATA
Unimed
Seu Manoel
Ponto Grill
Mercado do povo
Império
Seco
Rádio Municipal
Geral

Caminhos para Exu celebra resistência dos povos de terreiro no DF

Evento também pediu o fim da intolerância religiosa

07/09/2025 19h55
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Bruno Peres/Agência Brasil
© Bruno Peres/Agência Brasil

Mais de uma centena de praticantes e simpatizantes das religiões de matriz africana se reuniram na tarde deste domingo (7), em Brasília, para celebrar a fé e a resistência dos povos de terreiros e pedir o fim da intolerância religiosa.

A data foi escolhida pois o número sete tem relação com o orixá Exu e representa a união do espiritual com o material.

O evento na capital federal recebeu o nome de Caminhos para Exu e foi inspirado na Marcha para Exu, que chegou à terceira edição em São Paulo e reuniu milhares de pessoas na Avenida Paulista no mês passado, tendo sido replicado em outras cidades.

“Nosso principal objetivo é mostrar que existimos; que estamos vivos”, explicou à Agência Brasil a cantora Kika Ribeiro, uma das idealizadoras do evento que tomou conta de um trecho da avenida W3 Sul, entre a Praça das Avós, na 506 Sul, e a Biblioteca Demonstrativa Maria da Conceição Moreira Salles, apoiadora do projeto.

“Estamos dizendo não à intolerância religiosa, para que todos, independentemente de suas religiões, possam viver conforme sua fé, seus credos, um respeitando o outro”, acrescentou Kika, antecipando a possibilidade da segunda edição do Caminhos para Exu acontecer ainda neste ano, em dezembro, conforme a resposta do público.

Já a coordenadora cultural da Biblioteca Demonstrativa, Marina Mara, destacou que, além de adeptos do candomblé, umbanda, quimbanda, ifá e de outras religiões e manifestações de espiritualidade de influência africana, o evento atraiu muitos simpatizantes e pessoas atraídas pelos cânticos e pelo toque dos atabaques, agogôs e outros instrumentos.

“Isso é Exu! É comunicação, comunhão, prosperidade”, frisou Marina, citando algumas das características associadas ao orixá, considerado uma divindade fundamental nas religiões de matriz africana por, entre outras coisas, abrir os caminhos, servindo de mensageiro entre os planos humano e divino.

“Daí, também, porque nós, como uma biblioteca pública [vinculada ao Ministério da Cultura] que tem, entre suas funções, reunir todas as manifestações culturais e todo tipo de frente, estamos apoiando o evento”, disse Kika.

Ela explicou que, por ocasião do marcha, a direção da biblioteca decidiu prorrogar, até 15 de setembro, a exposição Cartas à Tereza , que homenageia a líder quilombola e símbolo da resistência negra no Brasil, Tereza de Benguela, e está em cartaz na galeria da Biblioteca Demonstrativa. “Queríamos aproveitar a vinda do público [da caminhada].”

A yalórisá (mãe de santo) Francys de Óya deixou o terreiro Kwe Oya Sogy, que ela coordena, em Samambaia, para prestigiar o encontro no coração de Brasília.

“O que me motivou a vir foi a força e o amor do povo [de terreiro] de querer mostrar a todos que não somos do mal; que somos alegria, saúde, prosperidade – eixos centrais da vida”, disse Francys, comentando o fato das religiões de matriz africana serem alvo de preconceito e violência.

Dados

De acordo com o Censo de 2022, o número de praticantes dessas manifestações religiosas chegou, em 2022, a 1% da população brasileira – um aumento de mais de 300% em comparação ao resultado de 2010.

Segundo os pesquisadores, o aumento é fruto das políticas públicas de enfrentamento à intolerância religiosa. Ainda assim, dados da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos revelam que essas religiões e manifestações espirituais são os alvos mais frequentes da intolerância religiosa.

“Este Caminhos para Exu é justamente para desdemonizarmos nosso orixá. Para dizer a todos que, ao contrário do que muitos dizem e pensam, Exu é bom. É lindo. É amor. Basta olhar para esta festa, para este povo lindo”, concluiu a yalórisá.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Fernando Frazão/Agência Brasil Desfile e protesto tomam as ruas do centro do Rio de Janeiro
© Tomaz Silva/Agência Brasil Polícia Militar antecipa início da Operação Verão no Rio
© Rovena Rosa/Agência Brasil Meteorologia prevê frio e chuva para São Paulo e Porto Alegre
Tenente Portela, RS
Atualizado às 22h07
16°
Tempo nublado Máxima: 19° - Mínima:
16°

Sensação

1.75 km/h

Vento

98%

Umidade

Fitness
Sicredi
Raffaelli
Mecânica Jaime
Ponto Grill
Meganet
Tarzan
Unimed
Império
Mercado Balestrin
Rádio Municipal
F&J Santos
Ipiranga
Lazzaretti
Agro Niederle
Hospital Santo Antonio
APPATA
Seu Manoel
Mercado do povo
Sicoob
Seco
Sala
Seu Manoel
Fitness
Unimed
Mercado Balestrin
Sicoob
Sala
Império
Agro Niederle
Raffaelli
Rádio Municipal
Ponto Grill
Mecânica Jaime
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Sicredi
Sicoob
Meganet
Mercado do povo
Tarzan
Ipiranga
Lazzaretti
APPATA
Municípios
Tenente Portela - RS
Tenente Portela celebra o 7 de Setembro com Desfile Cívico
Tenente Portela - RS
Comunidade se prepara para a 4ª edição da Negócios Daqui em Tenente Portela
Mecânica Jaime
Seu Manoel
Agro Niederle
Sicoob
Raffaelli
APPATA
Mercado Balestrin
Sicredi
Sala
Rádio Municipal
Mercado do povo
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Fitness
Seco
Ipiranga
Ponto Grill
Tarzan
Império
Lazzaretti
Unimed
Meganet
Últimas notícias
Há 3 horas Não há "ditadura da toga" no Brasil, afirma Gilmar Mendes
Há 4 horas Caminhos para Exu celebra resistência dos povos de terreiro no DF
Há 7 horas Defesa de fazendeiros em Goiás contesta decisão sobre quilombolas
Há 8 horas Desfile e protesto tomam as ruas do centro do Rio de Janeiro
Há 9 horas SP: sindicatos e movimentos sociais se mobilizam em ato por soberania
Seco
Sicoob
Seu Manoel
Ipiranga
Rádio Municipal
Tarzan
Agro Niederle
APPATA
Mecânica Jaime
Mercado do povo
Lazzaretti
Meganet
Hospital Santo Antonio
Império
Mercado Balestrin
Raffaelli
Fitness
Ponto Grill
Sala
F&J Santos
Sicredi
Unimed
Mais lidas
1
Há 4 dias Tenente Portela terá ambulatório especializado para atendimento de idosos Saúde
2
Há 6 dias STF será imparcial e ignorará pressões ao julgar Bolsonaro, diz Moraes
3
Há 4 dias Malta anuncia seu projeto para instituir o Dia Nacional da Vergonha
4
Há 6 dias Implante contraceptivo deve ser ofertado por planos a partir de hoje
5
Há 2 dias Desfile Cívico da Pátria é cancelado em Vista Gaúcha devido ao mau tempo
Ipiranga
Rádio Municipal
Unimed
Fitness
Raffaelli
Império
Agro Niederle
Hospital Santo Antonio
Seco
Tarzan
Sicoob
Meganet
Lazzaretti
Mercado Balestrin
Sala
Ipiranga
Sicredi
APPATA
Seu Manoel
Ponto Grill
Mecânica Jaime
F&J Santos
Fitness
Sicoob
Ponto Grill
Lazzaretti
Mecânica Jaime
Seco
Unimed
Meganet
APPATA
Rádio Municipal
Ipiranga
Agro Niederle
Sicredi
Sala
Raffaelli
Império
Tarzan
Mercado Balestrin
Mercado do povo
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Seu Manoel
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados