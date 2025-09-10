WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Meganet
Mecânica Jaime
Unimed
Seu Manoel
Mercado do povo
Raffaelli
Tarzan
Niederle
Sala
Sicredi
Ipiranga
Hospital Santo Antonio
Sicoob
Império
Rádio Municipal
Ponto Grill
Lazzaretti
Folha Popular
Seco
Fitness
Mercado Balestrin
F&J Santos
APPATA
Geral

Novo portal permite consulta a decisões do INSS e facilita contestação

Recurso permite conhecer critérios usados no julgamento de cada caso

10/09/2025 17h46
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

O Conselho de Recursos da Previdência Social (CRPS) lançou o Portal Consulta Jurisprudência , nesta terça-feira (9), que disponibiliza publicamente as decisões finais (acórdãos) emitidas pelos órgãos julgadores do Conselho de Recursos da Previdência Social, como as juntas de recursos e as câmaras de julgamento.

O recurso administrativo é uma forma de contestar decisões do INSS e pedir análise de caso quando um pedido de benefício é negado , por exemplo.

A plataforma digital permite que servidores, segurados, estudiosos e demais interessados saibam como determinada unidade julgou um tema e quais critérios foram considerados para embasar aquela decisão.

A iniciativa de criação do portal deve agilizar a pesquisa jurisprudencial e tem o objetivo de promover uniformidade das decisões e maior segurança jurídica. As decisões disponíveis na pesquisa não conterão informações pessoais dos segurados do INSS.

O colegiado do Ministério da Previdência Social é responsável pelo julgamento de recursos administrativos de quem não concorda com as decisões administrativas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) relacionadas aos benefícios previdenciários e assistenciais.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Como consultar

Para acessar o Portal de Jurisprudência do CRPS, o interessado deve fazer o login com CPF e senha no portal Gov.br.

A ferramenta permite fazer consultas de diversas formas: por tipo de processo, período, unidade julgadora, objeto de recurso, tipo e espécie de benefício, e palavra-chave da ementa e voto do acórdão.

São exemplos de palavras-chave os seguintes benefícios do INSS: pensão por morte, aposentadoria, benefício por incapacidade temporária.

Depois, aparecem os resultados, ou seja, qual a jurisprudência estabelecida para o assunto pesquisado.

Apresentação de recurso administrativo

O Ministério da Previdência Social esclarece que a consulta ao portal não altera a forma de apresentar recurso administrativo para contestar uma decisão do INSS.

O pedido é feito totalmente pela internet. O interessado não precisa ir a uma agência do INSS, a não ser quando chamado para alguma comprovação.

O prazo para apresentação do recurso é de 30 dias após o segurado tomar conhecimento do resultado do qual discorda.

Para abrir o processo eletrônico, o acesso continua sendo pelos canais oficiais do instituto: por telefone, na Central 135, aplicativo para celular Meu INSS e o site Meu INSS . Na barra de pesquisa, basta buscar por "Recurso", preencher o formulário online, enviar a documentação digitalizada necessária e seguir as instruções em tela.

Conforme as orientações, o padrão de digitalização recomendado é o formato PDF, colorido 24 bits e qualidade 150 DPI.

O tamanho de cada arquivo não pode exceder 5 megabytes (MB) e a soma dos tamanhos dos arquivos anexados não pode exceder 50MB.

O processo pode levar alguns meses para ser concluído. O andamento do processo poderá ser acompanhado no próprio site Meu INSS. O instituto deverá notificar a pessoa que entrou com recurso sobre a decisão final.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Antonio Cruz/ Agência Brasil Pescadores atingidos por queda de barragem do Fundão recebem benefício
© Antônio Cruz/ Agência Brasil Homem tenta subir rampa do Palácio do Planalto duas vezes na madrugada
© José Cruz/Agência Brasil Lula diz que ligação de Roraima ao SIN é oportunidade econômica
Tenente Portela, RS
Atualizado às 03h07
12°
Tempo limpo Máxima: 22° - Mínima: 11°
11°

Sensação

1.1 km/h

Vento

84%

Umidade

Mercado Balestrin
Rádio Municipal
Lazzaretti
Seco
F&J Santos
Meganet
Raffaelli
Mecânica Jaime
Agro Niederle
Sicredi
APPATA
Unimed
Império
Fitness
Ponto Grill
Seu Manoel
Hospital Santo Antonio
Tarzan
Mercado do povo
Sala
Ipiranga
Sicoob
Unimed
Agro Niederle
Sicoob
Tarzan
Ipiranga
Seu Manoel
Lazzaretti
Sala
Império
F&J Santos
Hospital Santo Antonio
APPATA
Meganet
Mercado do povo
Mecânica Jaime
Fitness
Sicredi
Raffaelli
Mercado Balestrin
Rádio Municipal
Sicoob
Ponto Grill
Municípios
Tenente Portela - RS
Comitiva da região Celeiro reforça em Brasília pedido por curso de Medicina em Tenente Portela
Derrubadas - RS
Prevenção ao suicídio é tema de caminhada e atividades do Setembro Amarelo em Derrubadas
Sicoob
Mercado do povo
Rádio Municipal
Sala
Tarzan
APPATA
Seu Manoel
Hospital Santo Antonio
Sicredi
Ipiranga
Ponto Grill
Mecânica Jaime
Fitness
Meganet
Império
Raffaelli
Mercado Balestrin
Lazzaretti
F&J Santos
Seco
Agro Niederle
Unimed
Últimas notícias
Há 5 horas Fux absolve Bolsonaro e condena Braga Netto e Cid pela trama golpista
Há 5 horas Advogado de Bolsonaro diz que Fux acolheu tese da defesa
Há 6 horas Câmara aprova Fundação Caixa para apoio de políticas públicas
Há 6 horas Fux absolve Bolsonaro dos cinco crimes da trama golpista
Há 6 horas Comissão aprova prioridade em serviços públicos para mães e cuidadores de pessoa com deficiência ou autismo
Sala
Unimed
Mercado do povo
Meganet
Sicoob
Sicredi
Seu Manoel
Fitness
Seco
Lazzaretti
Mecânica Jaime
F&J Santos
Agro Niederle
Ponto Grill
Rádio Municipal
Império
Mercado Balestrin
Tarzan
APPATA
Raffaelli
Hospital Santo Antonio
Ipiranga
Mais lidas
1
Há 7 dias Tenente Portela terá ambulatório especializado para atendimento de idosos Saúde
2
Há 4 dias Lula e ministros acompanham desfile; público entoa "sem anistia
3
Há 6 dias Desfile Cívico da Pátria é cancelado em Vista Gaúcha devido ao mau tempo
4
Há 3 dias Não há "ditadura da toga" no Brasil, afirma Gilmar Mendes
5
Há 3 dias Tentativa de homicídio mobiliza Brigada Militar em Tenente Portela
Seu Manoel
APPATA
Tarzan
Agro Niederle
Rádio Municipal
Unimed
Lazzaretti
Ipiranga
Sicredi
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Fitness
Mercado Balestrin
Ponto Grill
Raffaelli
Mecânica Jaime
Ipiranga
Seco
Sala
F&J Santos
Império
Meganet
Agro Niederle
Seu Manoel
Sicoob
Império
APPATA
Ipiranga
Seco
Raffaelli
Ponto Grill
Sicredi
Fitness
Unimed
Lazzaretti
Rádio Municipal
Mecânica Jaime
Meganet
F&J Santos
Hospital Santo Antonio
Mercado do povo
Tarzan
Mercado Balestrin
Sala
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados