WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Seu Manoel
Mercado do povo
Tarzan
Hospital Santo Antonio
Mecânica Jaime
Seco
Unimed
Império
Lazzaretti
Sala
Meganet
APPATA
Sicredi
Folha Popular
Fitness
Raffaelli
F&J Santos
Sicoob
Ponto Grill
Niederle
Ipiranga
Rádio Municipal
Mercado Balestrin
Economia

Fazenda reduz projeção da inflação de 4,9% para 4,8% este ano

Estimativa do PIB também é revista para baixo: de 2,5% para 2,3%

11/09/2025 18h53
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Marcello Casal JrAgência Brasil
© Marcello Casal JrAgência Brasil

A Secretaria de Política Econômica (SPE) do Ministério da Fazenda reduziu de 4,9% para 4,8% a projeção da inflação deste ano pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). A previsão consta do Boletim Macrofiscal, divulgado nesta quinta-feira (11).

Segundo a SPE, a projeção de redução da inflação ocorre no contexto de excesso de oferta de bens em escala mundial, como reflexo do aumento nas tarifas comerciais, especialmente o tarifaço aplicado ao país pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

O boletim também aponta a menor inflação no atacado agropecuário e industrial, além dos efeitos defasados do real mais apreciado como elementos que contribuíram para a redução na previsão. Outro ponto é que essa estimativa considera bandeira amarela para as tarifas de energia elétrica, em dezembro.

A projeção é de que o IPCA continue projetado acima do teto da meta de inflação para o ano, definida pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) em 3%, com intervalo de tolerância de 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo, ou seja, o limite inferior é 1,5% e o superior é 4,5%.

Já para 2026, a projeção é de que a inflação, medida pelo IPCA, se mantenha em 3,6%, convergindo para o centro da meta de 2027 em diante.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

INPC

Em relação aos demais índices de inflação, a SPE também revisou as estimativas. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), utilizado para estabelecer o valor do salário mínimo e corrigir aposentadorias, se manteve com variação de 4,7%, mesma projeção do boletim anterior.

A projeção para o Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI), que inclui o setor atacadista, o custo da construção civil e o consumidor final, caiu de 4,6% para 2,6% este ano. Por refletir os preços no atacado, o IGP-DI é mais suscetível às variações do dólar.

PIB

Em relação à estimativa de crescimento da economia brasileira neste ano, também houve uma revisão para baixo de 2,5% para 2,3%. O boletim explica que a revisão está relacionada ao resultado abaixo do esperado observado para o Produto Interno Bruto (PIB, soma dos bens e serviços produzidos no país) do segundo trimestre comparativamente ao projetado em julho, repercutindo canais potentes de transmissão da política monetária ao crédito e atividade.

“Esse quadro de desaquecimento da atividade econômica está associado à política monetária restritiva, levando à desaceleração do crédito. Com a taxa de juros básica em 15% ao ano, já se observou redução na expansão interanual das concessões reais de crédito de cerca de 10,5% no trimestre encerrado em dezembro de 2024 para 2,4% no trimestre encerrado em julho”, aponta o boletim.

A atividade econômica, ainda segundo o boletim, desacelerou de maneira acentuada no segundo trimestre. Na margem, o ritmo de crescimento passou de 1,3% no primeiro trimestre para 0,4% no segundo, repercutindo a queda na produção da indústria de transformação e construção e a redução nos serviços prestados pela administração pública.

Pela ótica da demanda, houve desaceleração no consumo das famílias e recuo no consumo do governo e no investimento. Com isso, a projeção de crescimento para o PIB da indústria foi revisada de 2% para 1,4% e seguiu em 2,1% para o PIB de serviços.

Já para o PIB agropecuário, a projeção passou de 7,8% para 8,3%, refletindo maior produção esperada de milho e algodão e abate de bovinos este ano e já considerando os impactos das tarifas adicionais impostas pelos Estados Unidos às exportações brasileiras e a mitigação desses impactos com o Plano Brasil Soberano.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Lula Marques/Agência Brasil INSS não tem condições de fiscalizar acordos para descontos
© Marcello Casal JrAgência Brasil Inflação oficial recua 0,11% em agosto, menor resultado desde 2022
© Fernando Frazão/Agência Brasil Faturamento da indústria subiu 5% em 2025, mostra CNI
Tenente Portela, RS
Atualizado às 03h07
14°
Parcialmente nublado Máxima: 25° - Mínima: 12°
14°

Sensação

2.7 km/h

Vento

85%

Umidade

Sicoob
Ponto Grill
Meganet
Ipiranga
Agro Niederle
Fitness
Lazzaretti
Império
Mercado Balestrin
APPATA
Unimed
Raffaelli
Sicredi
Mercado do povo
Sala
Tarzan
Hospital Santo Antonio
Seu Manoel
Rádio Municipal
F&J Santos
Mecânica Jaime
Seco
Meganet
Ipiranga
APPATA
Lazzaretti
F&J Santos
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
Império
Raffaelli
Mecânica Jaime
Mercado do povo
Sicoob
Mercado Balestrin
Tarzan
Unimed
Sicoob
Rádio Municipal
Seu Manoel
Fitness
Sicredi
Sala
Agro Niederle
Municípios
Tenente Portela - RS
Comitiva da região Celeiro reforça em Brasília pedido por curso de Medicina em Tenente Portela
Derrubadas - RS
Prevenção ao suicídio é tema de caminhada e atividades do Setembro Amarelo em Derrubadas
Agro Niederle
Seco
Seu Manoel
Sicoob
Ipiranga
Sicredi
Mecânica Jaime
Fitness
Rádio Municipal
Lazzaretti
Mercado Balestrin
APPATA
Tarzan
F&J Santos
Sala
Meganet
Mercado do povo
Hospital Santo Antonio
Raffaelli
Império
Unimed
Ponto Grill
Últimas notícias
Há 5 horas Defesa de Bolsonaro diz que penas foram excessivas e vai recorrer
Há 7 horas Bolsonaro e aliados ficarão inelegíveis por oito anos
Há 7 horas Bolsonaro e aliados deverão pagar R$ 30 milhões pela depredação no 8/1
Há 8 horas Confira as penas de Bolsonaro e mais sete condenados pelo Supremo
Há 8 horas Comissão aprova projeto que reconhece escolas de saúde pública como estratégicas para o SUS
Mercado do povo
Mercado Balestrin
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
Meganet
F&J Santos
Tarzan
Seco
Sicredi
Unimed
Império
APPATA
Seu Manoel
Sicoob
Fitness
Raffaelli
Sala
Ponto Grill
Ipiranga
Mecânica Jaime
Rádio Municipal
Agro Niederle
Mais lidas
1
Há 5 dias Lula e ministros acompanham desfile; público entoa "sem anistia Secom estima em 45 mil o número de pessoas na Esplanada
2
Há 2 dias Padre Guido Taffarel estável após atropelamento em Tenente Portela
3
Há 7 dias Desfile Cívico da Pátria é cancelado em Vista Gaúcha devido ao mau tempo
4
Há 4 dias Tentativa de homicídio mobiliza Brigada Militar em Tenente Portela
5
Há 4 dias Não há "ditadura da toga" no Brasil, afirma Gilmar Mendes
Tarzan
Meganet
Raffaelli
Agro Niederle
Sicoob
Ponto Grill
APPATA
Sala
Unimed
Fitness
F&J Santos
Seu Manoel
Lazzaretti
Hospital Santo Antonio
Mecânica Jaime
Sicredi
Império
Ipiranga
Seco
Rádio Municipal
Mercado Balestrin
Ipiranga
Sicoob
Tarzan
F&J Santos
APPATA
Agro Niederle
Lazzaretti
Sala
Ponto Grill
Seco
Sicredi
Mercado Balestrin
Seu Manoel
Meganet
Império
Hospital Santo Antonio
Unimed
Fitness
Rádio Municipal
Raffaelli
Mecânica Jaime
Ipiranga
Mercado do povo
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados