Geral

Família identifica corpo da jovem que desapareceu na Praia do Leme

Namorado de Niquely Pereira Santana permanece desaparecido

12/09/2025 18h45
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Fernando Frazão/Agência Brasil
© Fernando Frazão/Agência Brasil

O corpo resgatado nessa quinta-feira (11) na Praia de Piratininga, em Niterói, região metropolitana do Rio de Janeiro, é da adolescente Niquely Pereira Santana, de 14 anos , que desapareceu na noite do dia anterior (10) após ser arrastada pela forte correnteza junto ao costão na Praia do Leme, zona sul da capital fluminense. O corpo da jovem foi localizado por banhistas na Praia de Piratininga e encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) no centro do Rio, onde a família fez o reconhecimento.

O namorado de Niquely, Paulo Ricardo de Souza Silva, 15 anos, que entrou com ela no mar, permanece desaparecido . O casal estava junto com o pai de Paulo, Ricardo Costa, de 37 anos. Ele começou a se afogar quando tentava buscar uma bola que caiu no mar, ao participar de uma partida de futebol com a família na areia da praia.

Ricardo e mais dois adultos foram salvos por banhistas, mas o casal de jovens foi arrastado pelas fortes ondas e desapareceu. Eles entraram na água para tentar salvar as outras pessoas da família, mas acabaram desaparecendo no mar, que está com ondas de mais de 2 metros de altura, muita correnteza e valas.

O Grupamento Marítimo de Salvamento informou que as buscas continuam de forma ininterrupta , com a utilização de aeronaves, drones, mergulhadores, botes infláveis, lancha e motos aquáticas entre as praias do Leme e Piratininga, em Niterói.

Os bombeiros explicaram que o corpo de Niquely foi levado para uma praia do outro lado da Baía de Guanabara, bem distante do Rio, devido à forte correnteza.

