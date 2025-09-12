WhatsApp

Geral

TV Brasil exibe especial sobre julgamento da tentativa de golpe

Repórter Brasil Especial vai ao ar às 23h desta sexta-feira

12/09/2025 19h22
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Marcelo Camargo/Agência Brasil
© Marcelo Camargo/Agência Brasil

A TV Brasil vai exibir nesta sexta-feira (12), a partir das 23h, o programa especial Repórter Brasil Especial - Tentativa de Golpe - O julgamento . O programa, ao vivo, fará uma análise do julgamento no Supremo Tribunal Federal (STF) da Ação Penal 2668 que condenou o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros sete réus por crimes relativos a uma tentativa de golpe de Estado.

O programa será apresentado pelo jornalista Guilherme Portanova, com a presença de convidados que irão comentar o julgamento. Também serão exibidas reportagens especiais com um resumo dos principais pontos julgados pelos ministros do STF.

Além do ex-presidente Jair Bolsonaro, que liderou a tentativa de golpe, outras 7 pessoas foram julgadas como réus do 1º Núcleo: deputado federal Alexandre Ramagem, ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin); almirante Almir Garnier, ex-comandante da Marinha; Anderson Torres, ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal; general Augusto Heleno, ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI); tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de Ordens de Bolsonaro e réu colaborador; general Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa; e o general da reserva Walter Braga Netto, ex-ministro da Casa Civil e da Defesa.

Municípios
Barra do Guarita - RS
Começa a contagem regressiva para o Acampamento Farroupilha em Barra do Guarita
Derrubadas - RS
Literatura infantil ganha destaque em Derrubadas com chegada de livros de Eleonora Medeiros
Últimas notícias
Há 4 horas Comissão aprova regras sobre parcerias público-comunitárias para gerir riscos de desastres
Há 4 horas Quase 50% dos turistas usam redes como fonte de informação de viagem
Há 5 horas TV Brasil exibe especial sobre julgamento da tentativa de golpe
Há 6 horas Caravana Federativa encerra atividades no Maranhão
Há 6 horas Família identifica corpo da jovem que desapareceu na Praia do Leme
Mais lidas
1
Há 5 dias Lula e ministros acompanham desfile; público entoa "sem anistia Secom estima em 45 mil o número de pessoas na Esplanada
2
Há 3 dias Padre Guido Taffarel estável após atropelamento em Tenente Portela
3
Há 5 dias Tentativa de homicídio mobiliza Brigada Militar em Tenente Portela
4
Há 5 dias Não há "ditadura da toga" no Brasil, afirma Gilmar Mendes
5
Há 2 dias Fux absolve Bolsonaro dos cinco crimes da trama golpista
