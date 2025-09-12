WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Raffaelli
Fitness
Seco
APPATA
Hospital Santo Antonio
Tarzan
Niederle
Unimed
Folha Popular
Meganet
Mecânica Jaime
Sicoob
Lazzaretti
Mercado Balestrin
Rádio Municipal
Seu Manoel
Sala
Ponto Grill
Império
Ipiranga
Mercado do povo
Sicredi
F&J Santos
Geral

Quase 50% dos turistas usam redes como fonte de informação de viagem

Pesquisa aponta agências e blogs como menos populares

12/09/2025 19h58
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Arquivo/Agência Brasil
© Arquivo/Agência Brasil

As redes sociais viraram a “queridinha” dos brasileiros na hora de buscar informações sobre viagens pelo país. Facebook, Instagram, Twitter e TikTok são as fontes de pesquisa preferidas para 49% dos turistas.

Depois aparecem as dicas de amigos e familiares, o tradicional boca a boca. É o que revela pesquisa do Ministério do Turismo

Segundo o levantamento, as fontes menos populares são sites e blogs de turismo e agências de viagens, seguidos de programas de TV, livros e guias.

A psicóloga Luísa Galiza é um dos principais nomes do ecoturismo e turismo de aventura no país. Ela é dona do canal Leve na Viagem que alcança mais de três milhões de pessoas por mês. Nas redes sociais são mais de 400 mil seguidores. Luisa destaca o potencial das redes sociais.

"O poder que a gente tem com essas redes, o poder de comunicação, ele é muito grande. As pessoas passam muito tempo, muitas horas do dia nas redes, principalmente no Instagram. E quem acompanha canais específicos de viagem com o intuito de pegar dicas mesmo, de fato, utiliza aquilo para o bucket list de viagens do ano. Sem dúvida é um meio no qual as pessoas utilizam para pesquisas."

Jovens, entre 16 a 24 anos de idade, do sexo feminino e com ensino superior são os que mais usam as redes sociais em busca de novos destinos.

Para Luísa, muitos influenciadores conquistaram credibilidade e acabaram se tornando referência, como aconteceu com ela no mundo do ecoturismo e turismo de aventura.

"Essas pessoas estão ali compartilhando as suas experiências, por exemplo, que viveram comigo, dos destinos que eu fui, e aí acaba levando indiretamente mais pessoas para aquele destino. Eu acho que é uma maneira de as pessoas colherem informações sobre os destinos e também as experiências que as pessoas viveram nesse destino. Não é só sobre uma foto bonita do lugar. É sobre o que aquele lugar oferece, que tipo de experiência a pessoa vai viver naquele lugar. E eu acho que com o Instagram, com essas redes, a gente consegue ter um acesso muito maior a essa informação"

Luisa conta detalhes dos depoimentos recebidos pelo público.

"Eu recebo um feedback grandioso de pessoas que começaram a nadar para conseguirem tentar mergulhar como eu mergulho e ter aquelas experiências do fundo do mar. Pessoas que começaram a acreditar mais no seu próprio potencial físico e começaram a praticar trilhas e hoje em dia estão praticando trekking. Pessoas que viajam comigo pela primeira vez na vida para poder fazer trekking ou, pela primeira vez na vida, sozinhas e aí viajam nas minhas expedições se desafiando fisicamente e mentalmente. Pessoas que estão começando no mundo da montanha porque viram que é possível, pela maneira como eu mostro, pela maneira como eu compartilho, como eu incentivo."

Os destinos preferidos dos turistas são Fernando de Noronha e Porto de Galinhas, em Pernambuco, e os Lençóis Maranhenses.

A pesquisa do Ministério do Turismo ouviu mais de 2,5 mil pessoas em agosto deste ano.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Marcelo Camargo/Agência Brasil TV Brasil exibe especial sobre julgamento da tentativa de golpe
© Roneymar Alves/INSS Caravana Federativa encerra atividades no Maranhão
© Fernando Frazão/Agência Brasil Família identifica corpo da jovem que desapareceu na Praia do Leme
Tenente Portela, RS
Atualizado às 23h07
12°
Tempo limpo Máxima: 25° - Mínima: 12°
11°

Sensação

2.31 km/h

Vento

75%

Umidade

Sicredi
Mercado Balestrin
Meganet
Seco
Seu Manoel
Raffaelli
F&J Santos
Hospital Santo Antonio
Mercado do povo
Rádio Municipal
Mecânica Jaime
APPATA
Império
Tarzan
Fitness
Unimed
Sicoob
Lazzaretti
Ponto Grill
Sala
Ipiranga
Agro Niederle
Hospital Santo Antonio
Rádio Municipal
Sicoob
Agro Niederle
Tarzan
Ponto Grill
Lazzaretti
Sicoob
Mecânica Jaime
Meganet
Unimed
Mercado Balestrin
Império
Ipiranga
F&J Santos
Raffaelli
Sala
Mercado do povo
Sicredi
Seu Manoel
APPATA
Fitness
Municípios
Barra do Guarita - RS
Começa a contagem regressiva para o Acampamento Farroupilha em Barra do Guarita
Derrubadas - RS
Literatura infantil ganha destaque em Derrubadas com chegada de livros de Eleonora Medeiros
Rádio Municipal
Unimed
Mecânica Jaime
Mercado Balestrin
Tarzan
Sala
Sicredi
Hospital Santo Antonio
Raffaelli
Ponto Grill
APPATA
Meganet
Seco
Ipiranga
Fitness
Império
Seu Manoel
Lazzaretti
Sicoob
Mercado do povo
F&J Santos
Agro Niederle
Últimas notícias
Há 4 horas Comissão aprova regras sobre parcerias público-comunitárias para gerir riscos de desastres
Há 4 horas Quase 50% dos turistas usam redes como fonte de informação de viagem
Há 5 horas TV Brasil exibe especial sobre julgamento da tentativa de golpe
Há 6 horas Caravana Federativa encerra atividades no Maranhão
Há 6 horas Família identifica corpo da jovem que desapareceu na Praia do Leme
Fitness
Tarzan
Mercado do povo
Mercado Balestrin
Sala
Ipiranga
APPATA
Meganet
Lazzaretti
Agro Niederle
Rádio Municipal
Seu Manoel
Sicredi
Unimed
Ponto Grill
Sicoob
Raffaelli
Hospital Santo Antonio
Império
Seco
Mecânica Jaime
F&J Santos
Mais lidas
1
Há 5 dias Lula e ministros acompanham desfile; público entoa "sem anistia Secom estima em 45 mil o número de pessoas na Esplanada
2
Há 3 dias Padre Guido Taffarel estável após atropelamento em Tenente Portela
3
Há 5 dias Tentativa de homicídio mobiliza Brigada Militar em Tenente Portela
4
Há 5 dias Não há "ditadura da toga" no Brasil, afirma Gilmar Mendes
5
Há 2 dias Fux absolve Bolsonaro dos cinco crimes da trama golpista
Agro Niederle
Sicoob
Seu Manoel
Império
APPATA
Ipiranga
Unimed
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
Ponto Grill
Mecânica Jaime
Tarzan
Raffaelli
Mercado Balestrin
Sicredi
Meganet
F&J Santos
Fitness
Lazzaretti
Ipiranga
Sala
Seco
Rádio Municipal
Sicoob
Mecânica Jaime
Sicredi
Ponto Grill
Seu Manoel
Ipiranga
Mercado do povo
Unimed
Meganet
Tarzan
Fitness
Seco
APPATA
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Raffaelli
Mercado Balestrin
Sala
Lazzaretti
Agro Niederle
Império
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados