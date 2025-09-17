WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Mecânica Jaime
Sicoob
Mercado Balestrin
Meganet
Ponto Grill
Unimed
Tarzan
Império
Seco
Rádio Municipal
APPATA
Fitness
Raffaelli
F&J Santos
Ipiranga
Lazzaretti
Mercado do povo
Niederle
Sala
Seu Manoel
Hospital Santo Antonio
Sicredi
Folha Popular
Economia

Brasil e China promovem em São Paulo Fórum de Cooperação Financeira

Objetivo é ampliar o diálogo bilateral

17/09/2025 07h35
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

Representantes dos governos brasileiro e chinês realizaram, na tarde dessa terça-feira (16), na capital paulista, o 2º Fórum de Cooperação Financeira Brasil-China. Para a manhã desta quarta (17), está prevista a 11ª Reunião da Subcomissão Econômico-Financeira Brasil-China, que integra a Comissão Sino-Brasileira de Alto Nível de Concertação e Cooperação (Cosban).

De acordo com a secretária de Assuntos Internacionais do Ministério da Fazenda, Tatiana Rosito, que chefia a delegação brasileira, os encontros pretendem oferecer subsídios à agenda governamental dos dois países para incrementar o diálogo bilateral.

“Buscamos estruturar os trabalhos de forma a aprofundar o conhecimento mútuo sobre os mercados, explorar suas potencialidades, ampliar a conectividade financeira e mobilizar recursos privados para o financiamento sustentável”, disse.

Tatiana Rosito acrescentou que o evento servirá aos representantes governamentais para ouvir o setor privado dos países sobre suas prioridades, seus desafios e as potenciais parcerias, “áreas em que os governos podem atuar para facilitar, ampliar e tornar mais dinâmicas a cooperação financeira bilateral”, afirmou.

Moedas locais

O presidente do Conselho Empresarial Brasil China (CEBC), embaixador Luiz Augusto de Castro Neves, destacou que o aprofundamento das relações financeiras entre os países é a nova fronteira do desenvolvimento das relações Brasil-China. De acordo com Neves, os países têm fortes laços comerciais e de investimentos, mas ainda apresentam conexões financeiras limitadas.

“Temos avançado na facilitação das transações em moedas locais, que têm o potencial de reduzir custos, mitigar riscos cambiais e expandir os laços financeiros entre empresas de ambos os países”.

A delegação brasileira conta com integrantes dos ministério das Relações Exteriores, da Agricultura e Pecuária, da Casa Civil, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, da Superintendência de Seguros Privados (Susep), da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social.

A delegação chinesa tem representantes do Ministério das Relações Exteriores, da Administração Nacional de Regulação Financeira, da Comissão de Regulação de Valores Mobiliários, do Banco de Desenvolvimento da China e do Banco de Importação-Exportação da China.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Fernando Frazão/Agência Brasil Petrobras anuncia investimentos em ações socioambientais no Rio
© Marcello Casal JrAgência Brasil Copom mantém taxa básica de juros em 15% ao ano
© Marcelo Camargo/Agência Brasil Governo notifica patrões sobre atraso do FGTS de empregadas domésticas
Tenente Portela, RS
Atualizado às 23h07
17°
Tempo limpo Máxima: 28° - Mínima: 14°
17°

Sensação

1.76 km/h

Vento

77%

Umidade

APPATA
Sicredi
Ipiranga
Ponto Grill
Lazzaretti
Sala
Agro Niederle
Unimed
Mercado do povo
Sicoob
Seu Manoel
Hospital Santo Antonio
Império
Raffaelli
Meganet
Mecânica Jaime
Tarzan
F&J Santos
Fitness
Rádio Municipal
Mercado Balestrin
Seco
Ipiranga
Mercado Balestrin
Ponto Grill
Meganet
Mecânica Jaime
Império
Seu Manoel
Sicoob
Sicredi
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
Sala
Sicoob
Raffaelli
Fitness
Unimed
F&J Santos
Tarzan
Agro Niederle
Mercado do povo
APPATA
Municípios
Derrubadas - RS
Professoras participam de formação do Programa Alfabetiza Tchê
Derrubadas - RS
Prefeitura instala faixas elevadas em pontos estratégicos da cidade
Mecânica Jaime
Ponto Grill
Sicredi
Tarzan
APPATA
Sala
Fitness
Hospital Santo Antonio
Meganet
Raffaelli
Mercado Balestrin
Ipiranga
Mercado do povo
Unimed
Seu Manoel
Seco
Rádio Municipal
Lazzaretti
Agro Niederle
F&J Santos
Império
Sicoob
Últimas notícias
Há 42 minutos Câmara aprova regime de urgência para projeto sobre anistia
Há 42 minutos Senado aprova conta de luz gratuita para famílias de baixa renda
Há 1 hora Ministro defende comunicação do governo e ressalta combate à desinformação e às fake news
Há 1 hora Deputados analisam pedido de urgência para projeto sobre anistia; acompanhe
Há 3 horas Motta anuncia votação de urgência para projeto de anistia a golpistas
Hospital Santo Antonio
Tarzan
Mercado do povo
Sicoob
Seco
Mecânica Jaime
Agro Niederle
Unimed
Lazzaretti
Sala
Rádio Municipal
Ponto Grill
Mercado Balestrin
Raffaelli
Seu Manoel
Império
APPATA
F&J Santos
Sicredi
Fitness
Meganet
Ipiranga
Mais lidas
1
Há 6 dias Novo juiz da Comarca de Tenente Portela chega com foco na modernização e na justiça Judiciário
2
Há 5 dias Brasil dá exemplo de democracia aos EUA, diz New York Times
3
Há 3 dias Lula diz ao New York Times que soberania e democracia são inegociáveis
4
Há 4 dias Lula lembra covid e diz que saúde não tem esquerda ou direita
5
Há 7 dias Deputada Luciene Cavalcante quer responsabilizar quem não cumpre piso de professor; ouça a entrevista
Raffaelli
Ipiranga
Ponto Grill
Ipiranga
Rádio Municipal
Seco
Sicoob
Império
Mecânica Jaime
APPATA
Fitness
Sala
Unimed
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Meganet
Sicredi
Seu Manoel
Tarzan
Lazzaretti
Agro Niederle
Mercado Balestrin
Ipiranga
Lazzaretti
Sala
F&J Santos
Mecânica Jaime
Ponto Grill
Seu Manoel
Meganet
Mercado Balestrin
Sicoob
Sicredi
Tarzan
Unimed
Rádio Municipal
Raffaelli
Seco
Agro Niederle
APPATA
Império
Mercado do povo
Fitness
Hospital Santo Antonio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados