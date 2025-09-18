WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Ipiranga
F&J Santos
Sicredi
Tarzan
Mercado do povo
Meganet
Raffaelli
Mecânica Jaime
Folha Popular
Sala
Império
Mercado Balestrin
Lazzaretti
Sicoob
Ponto Grill
Unimed
Seco
Fitness
Seu Manoel
Rádio Municipal
APPATA
Hospital Santo Antonio
Niederle
Economia

Mulheres empreendedoras se formam na zona oeste do Rio

Histórias de quem começou do zero para um negócio rentável

18/09/2025 18h23
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Tânia Rêgo/Agência Brasil
© Tânia Rêgo/Agência Brasil

Após perder o filho de 2 anos e 4 meses por negligência médica, Evelin de Moura Nascimento, de 38 anos, diz que transformou o luto em luta. Por causa da morte do filho, resolveu criar um projeto para acolher famílias vítimas de negligência médica.

Evelin deu ao projeto o nome “Mufi”, que significa mais um futuro. Assim, começou a confeccionar camisas.

Formada em técnico de produção de moda, fez o curso de capacitação na confecção de camisas no projeto Mulher Potência Empreendedora, do Instituto da Providência . “O curso me ajudou muito nessa fase de perda de um filho, me senti muito acolhida. O Mufi virou uma marca e agora vou criar peças buscando justiça pelo meu filho”.

“Essa luta também é em prol da minha filha de 1 ano e 11 meses para mostrar que, a partir de um luto, a vida não acaba, se inicia um outra”, afirmou.

>>Brasileiras empreendedoras contam suas trajetórias de sucesso

Mulheres empreendedoras

Evelin foi uma das 260 mulheres empreendedoras do projeto que se formaram nesta quinta-feira (18), no Teatro Bangu Shopping, na zona oeste do Rio de Janeiro. Elas cursaram aulas nos setores de gastronomia, moda e beleza por nove meses para estarem aptas a abrir seus negócios. Desde 2022, a iniciativa atendeu a 1,7 mil mulheres e gerou 684 novos negócios.

Segundo a diretora executiva do Instituto da Providência, Maria Garibaldi, são 260 mulheres que agora conseguem olhar para a frente e ver sua trajetória como empreendedoras, donas dos seus negócios, autônomas e gerando renda.

“As mulheres continuam com mentorias para abertura dos negócios. São mulheres dos 18 aos 60 anos, em situação de vulnerabilidade, residentes na zona oeste do Rio. São mulheres que hoje não geram renda e depois vão ter um aumento exponencial da renda. Isso melhora a renda da família e faz com que ela consiga proporcionar educação, saúde e lazer para sua família”, disse a diretora.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Raquel Baltar de Paula, de 40 anos, lembra que o marido e o filho de 20 anos foram demitidos na mesma época e as contas da família apertaram com o aluguel e o cuidado com o outro filho de 2 anos. Para ajudar na renda familiar, Raquel começou a trabalhar na produção de salgados de um buffet.

Então eu vi como uma oportunidade de, em vez de ser funcionária, eu poderia comprar salgados para revender. E foi assim que a minha história começou”, contou.

Raquel lembra que o negócio a se expandir. Depois das vendas na rua, passou a vender no bairro inteiro, em Jacarepaguá, na comunidade do Tanque, e como começou a tomar gosto pelo negócio, resolveu procurar cursos para se capacitar.

“Eu conheci o projeto e fiz a inscrição. Fui chamada, e agora eu posso dizer que foi a melhor coisa da minha vida que me aconteceu. Conhecer o projeto, aprender a técnica de doces e salgados. Tive profissionais maravilhosos ali, me ajudando, me apoiando, a questão da rede de apoio também com o meu bebê foi fundamental”, destaca Raquel.

Ela diz com orgulho que começou a deslanchar e já sabe fazer seus próprios salgados, em vez de comprá-los para revendê-los na rua. “Já estou tendo renda. Durante um tempo, eu fui a provedora do meu lar. Meu filho, de 20 anos, vende os salgados na rua também. Só falta meu esposo vir também. Eu quero deixá-lo na parte administrativa do negócio”, disse.

Outra aluna do curso, Claudete Luiz da Costa, de 44 anos, revela que antes de se capacitar ficava em casa, cabisbaixa, de mãos atadas e sem saber o que fazer . Até que uma amiga contou sobre o curso do Instituto da Providência e “graças a Deus, cheguei até aqui”.

Solteira e sem filhos, Claudete vivia com a ajuda familiar, com o amparo do pai e da irmã. “Mas hoje, com toda certeza, posso dizer que sou capacitada e que serei uma empreendedora de sucesso”.

Ela se capacitou no curso de cílios e sobrancelhas, e não parou por aí.

“Entrei totalmente crua, mas lá a gente não fez só um curso, fomos amparadas também pelas meninas do Instituto da Providência, pelas colegas também de curso, uma segurando a mão da outra. Construímos uma profissão no final, hoje eu estou capacitada para o mercado de trabalho, eu tenho convicção que darei o meu melhor ”, relata Claudete.

*Estagiária sob supervisão de Gilberto Costa

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© José Cruz/Agência Brasil/Arquivo Mais de R$ 15 bilhões já migraram para app da carteira digital
© Marcello Casal JrAgência Brasil Mega-Sena não tem acertador e prêmio vai a R$ 40 milhões; veja dezenas
© Tânia Rêgo/Agência Brasil Exportações de alimentos caem em agosto por causa de tarifaço dos EUA
Tenente Portela, RS
Atualizado às 23h07
19°
Tempo nublado Máxima: 29° - Mínima: 15°
19°

Sensação

1.04 km/h

Vento

78%

Umidade

Império
Sala
Seu Manoel
Rádio Municipal
F&J Santos
Ipiranga
Mercado do povo
Sicredi
Hospital Santo Antonio
Mercado Balestrin
Mecânica Jaime
Sicoob
Lazzaretti
Seco
Fitness
Meganet
Tarzan
Agro Niederle
APPATA
Unimed
Raffaelli
Ponto Grill
Rádio Municipal
Império
Lazzaretti
Ponto Grill
Mercado Balestrin
Meganet
Tarzan
Seu Manoel
Hospital Santo Antonio
Sicoob
Sicoob
Sala
Mecânica Jaime
Sicredi
Unimed
Raffaelli
Agro Niederle
Fitness
Mercado do povo
Ipiranga
F&J Santos
APPATA
Municípios
Vista Gaúcha - RS
Administração municipal reforça infraestrutura de estradas vicinais
Derrubadas - RS
Gestão municipal reforça transparência e eficiência na assistência social
Raffaelli
Agro Niederle
Mercado Balestrin
Ipiranga
Sicredi
Hospital Santo Antonio
Rádio Municipal
Unimed
Mecânica Jaime
Mercado do povo
Império
Seu Manoel
Lazzaretti
Seco
Sala
Sicoob
F&J Santos
Fitness
Ponto Grill
APPATA
Meganet
Tarzan
Últimas notícias
Há 43 minutos Depoente nega ser sócio do ‘Careca do INSS’, mas CPMI critica papel do contador
Há 43 minutos Mais de R$ 15 bilhões já migraram para app da carteira digital
Há 43 minutos Mega-Sena não tem acertador e prêmio vai a R$ 40 milhões; veja dezenas
Há 43 minutos Exportações de alimentos caem em agosto por causa de tarifaço dos EUA
Há 3 horas Com eliminação em Seul, Bia Haddad terá queda no ranking mundial
Sala
Mercado do povo
APPATA
Ipiranga
Lazzaretti
Rádio Municipal
Sicoob
Império
Sicredi
Unimed
Meganet
Ponto Grill
Tarzan
Agro Niederle
F&J Santos
Mecânica Jaime
Raffaelli
Mercado Balestrin
Hospital Santo Antonio
Seco
Fitness
Seu Manoel
Mais lidas
1
Há 7 dias Novo juiz da Comarca de Tenente Portela chega com foco na modernização e na justiça Judiciário
2
Há 2 dias Bolsonaro passa mal e é levado para hospital em Brasília
3
Há 6 dias Brasil dá exemplo de democracia aos EUA, diz New York Times
4
Há 4 dias Lula diz ao New York Times que soberania e democracia são inegociáveis
5
Há 5 dias Lula lembra covid e diz que saúde não tem esquerda ou direita
F&J Santos
Ponto Grill
Seu Manoel
Império
Meganet
Hospital Santo Antonio
Agro Niederle
Unimed
Sicoob
Fitness
Mecânica Jaime
Sala
Tarzan
Sicredi
Ipiranga
Mercado Balestrin
Rádio Municipal
Lazzaretti
Ipiranga
Seco
APPATA
Raffaelli
Unimed
Ponto Grill
Império
Rádio Municipal
Sicredi
Tarzan
Sicoob
Lazzaretti
APPATA
Hospital Santo Antonio
Seco
Raffaelli
Ipiranga
Mercado do povo
F&J Santos
Seu Manoel
Fitness
Mecânica Jaime
Mercado Balestrin
Sala
Meganet
Agro Niederle
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados