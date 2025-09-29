WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Rádio Municipal
Mercado Balestrin
Ipiranga
Sicoob
Fitness
Império
Meganet
Folha Popular
Ponto Grill
Seu Manoel
Mecânica Jaime
Sicredi
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Raffaelli
Niederle
Mercado do povo
Unimed
APPATA
Tarzan
Seco
Lazzaretti
Sala
Economia

Mercado financeiro reduz previsão da inflação para 4,81%

Estimativa para o PIB é 2,16% este ano

29/09/2025 10h07
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Marcello Casal JrAgência Brasil
© Marcello Casal JrAgência Brasil

A previsão do mercado financeiro para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) - considerado a inflação oficial do país - passou de 4,83% para 4,81% este ano. A estimativa foi publicada no boletim Focus desta segunda-feira (29), pesquisa divulgada semanalmente pelo Banco Central (BC) com a expectativa de instituições financeiras para os principais indicadores econômicos.

Para 2026, a projeção da inflação também caiu, de 4,29% para 4,28%. Para 2027 e 2028, as previsões são de 3,9% e 3,7%, respectivamente.

A estimativa para este ano está acima do teto da meta de inflação que deve ser perseguida pelo BC. Definida pelo Conselho Monetário Nacional (CMN), a meta é 3%, com intervalo de tolerância de 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo. Ou seja, o limite inferior é 1,5% e o superior 4,5%.

Em agosto, puxada pela redução na conta de energia elétrica, a inflação oficial ficou negativa , ou seja, deflação de 0,11%. Com o resultado, o IPCA acumulado em 12 meses ficou em 5,13%, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia Estatística (IBGE).

Juros básicos

Para alcançar a meta de inflação, o Banco Central usa como principal instrumento a taxa básica de juros - a Selic - definida em 15% ao ano pelo Comitê de Política Monetária (Copom) do BC. As incertezas do cenário econômico externo e indicadores que mostram a moderação no crescimento interno estão entre os fatores que levaram à manutenção da Selic, na última reunião, este mês.

A intenção do colegiado é, de acordo com a ata divulgada , manter a taxa de juros atual “por período bastante prolongado” para garantir que a meta da inflação seja alcançada.

A estimativa dos analistas é que a taxa básica encerre 2025 nesses 15% ao ano. Para o fim de 2026, a expectativa é que a Selic caia para 12,25% ao ano. Para 2027 e 2028, a previsão é que ela seja reduzida novamente para 10,5% ao ano e 10% ao ano, respectivamente.

Quando o Copom aumenta a taxa básica de juros, a finalidade é conter a demanda aquecida, e isso causa reflexos nos preços porque os juros mais altos encarecem o crédito e estimulam a poupança. Mas, além da Selic, os bancos consideram outros fatores na hora de definir os juros cobrados dos consumidores, como risco de inadimplência, lucro e despesas administrativas.

Assim, taxas mais altas também podem dificultar a expansão da economia. Quando a taxa Selic é reduzida a tendência é que o crédito fique mais barato, com incentivo à produção e ao consumo, reduzindo o controle sobre a inflação e estimulando a atividade econômica.

PIB e câmbio

Nesta edição do boletim Focus, a estimativa das instituições financeiras para o crescimento da economia brasileira este ano foi mantida em 2,16%. Para 2026, a projeção para o Produto Interno Bruto (PIB, a soma dos bens e serviços produzidos no país) ficou em 1,8%. Para 2027 e 2028, o mercado financeiro estima expansão do PIB em 1,9% e 2%, respectivamente.

Puxada pelas expansões dos serviços e da indústria, no segundo trimestre deste ano, a economia brasileira cresceu 0,4% . Em 2024, o PIB fechou com alta de 3,4%. O resultado representa o quarto ano seguido de crescimento, sendo a maior expansão desde 2021, quando o PIB alcançou 4,8%.

A previsão da cotação do dólar está em R$ 5,48 para o fim deste ano. No fim de 2026, estima-se que a moeda norte-americana fique em R$ 5,58.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Marcello Casal JrAgência Brasil É falso que novo cadastro vai aumentar imposto de aluguel, diz governo
© Tânia Rêgo/Agência Brasil Rio ganha mais opções gastronômicas com mercado em Laranjeiras
© Marcello Casal JrAgência Brasil Aneel reduz bandeira para vermelha 1 na conta de luz em outubro
Tenente Portela, RS
Atualizado às 13h07
27°
Tempo limpo Máxima: 31° - Mínima: 11°
28°

Sensação

1.9 km/h

Vento

57%

Umidade

Sicoob
Mecânica Jaime
Tarzan
Mercado do povo
F&J Santos
Seco
Império
Ponto Grill
Ipiranga
Fitness
Sala
Raffaelli
APPATA
Agro Niederle
Lazzaretti
Rádio Municipal
Unimed
Seu Manoel
Sicredi
Hospital Santo Antonio
Meganet
Mercado Balestrin
Mercado do povo
Lazzaretti
Sala
Raffaelli
Meganet
Mecânica Jaime
Sicoob
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
Agro Niederle
Ipiranga
F&J Santos
Ponto Grill
APPATA
Mercado Balestrin
Sicoob
Tarzan
Unimed
Fitness
Seu Manoel
Império
Sicredi
Municípios
Tenente Portela - RS
Setembro Amarelo e Vermelho mobiliza população com Caminhada pela Vida
Miraguaí - RS
Homem armado rouba dinheiro e celulares em lancheria de Miraguaí
Agro Niederle
Meganet
Ipiranga
Hospital Santo Antonio
Unimed
Rádio Municipal
Seu Manoel
Mecânica Jaime
Raffaelli
Tarzan
Sicoob
F&J Santos
APPATA
Império
Sicredi
Ponto Grill
Sala
Mercado do povo
Lazzaretti
Seco
Mercado Balestrin
Fitness
Últimas notícias
Há 28 minutos Estudantes do Ensino Médio da Rede Estadual começam simulado para o Enem nesta segunda-feira (29)
Há 1 hora Escolas estaduais do Rio Grande do Sul superam média nacional em infraestrutura e climatização
Há 1 hora É falso que novo cadastro vai aumentar imposto de aluguel, diz governo
Há 2 horas Comissão debate os desafios para a solução de crimes no Brasil
Há 2 horas CAS pode votar aposentadoria especial para agentes comunitários de saúde
Seco
Lazzaretti
Unimed
F&J Santos
Fitness
Tarzan
Agro Niederle
Sicredi
Ipiranga
Hospital Santo Antonio
Império
Mecânica Jaime
Mercado Balestrin
Rádio Municipal
Ponto Grill
Sala
Raffaelli
Sicoob
Meganet
Seu Manoel
APPATA
Mercado do povo
Mais lidas
1
Há 5 dias Vereadores e taxistas debatem regulamentação da categoria Administração
2
Há 5 dias Câmara analisa projeto que libera recursos do Fundo Social para saúde e educação; acompanhe
3
Há 6 dias Márcio Bittar critica participação de artistas em manifestações contra a anistia
4
Há 5 dias Pacheco e Randolfe exaltam coragem de Davi Alcolumbre à frente do Senado
5
Há 5 dias Instituto Alana aponta três projetos prioritários para a infância em lançamento na Câmara
Império
Sala
Seu Manoel
Sicoob
Raffaelli
Agro Niederle
APPATA
Mercado Balestrin
Ipiranga
Lazzaretti
Ipiranga
Sicredi
Ponto Grill
Unimed
Meganet
F&J Santos
Seco
Tarzan
Hospital Santo Antonio
Fitness
Rádio Municipal
Mecânica Jaime
APPATA
Hospital Santo Antonio
Seco
Sicoob
Ponto Grill
Tarzan
Rádio Municipal
Raffaelli
Mercado do povo
Ipiranga
Mercado Balestrin
Unimed
Seu Manoel
Mecânica Jaime
Lazzaretti
Sala
Sicredi
F&J Santos
Meganet
Império
Fitness
Agro Niederle
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados