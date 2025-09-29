Sistema do Pix tem instabilidade na manhã desta segunda

Na manhã desta segunda-feira (29), usuários relataram dificuldade para acessar o sistema de pagamentos do Pix. De acordo com o Banco Central, o sistema de pagamentos em tempo real teve uma instabilidade por questões técnicas no mecanismo de consulta às chaves. "O Banco Central atuou prontamente e a intercorrência já foi sanada", disse o BC em nota.

Criado em 2020, o Pix é um meio de pagamento que está disponível para todos os residentes no Brasil, brasileiros e estrangeiros, pessoas físicas e empresas, que têm como único requisito a abertura de uma conta em um banco, numa fintech ou numa instituição de pagamento. Hoje, a plataforma tem 168 milhões de usuários e movimenta cerca de R$ 2,5 trilhões por mês.

Usado por cerca de 75% da população brasileira, o Pix é o principal método de transferência de recursos entre contas. Desde o ano passado, segundo dados do próprio BC, ele responde por quase metade do total de transações de pagamento realizadas no Brasil, à frente de pagamentos com cartões de crédito ou débito, por exemplo.

