WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Raffaelli
Lazzaretti
APPATA
F&J Santos
Meganet
Sicoob
Sala
Tarzan
Mecânica Jaime
Ipiranga
Niederle
Mercado do povo
Rádio Municipal
Sicredi
Mercado Balestrin
Hospital Santo Antonio
Seco
Unimed
Império
Fitness
Seu Manoel
Folha Popular
Ponto Grill
Economia

Mudanças no vale-alimentação devem ser anunciadas em outubro

Ministro diz que aguarda mediação com empresas envolvidas

29/09/2025 18h34
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Valter Campanato/Agência Brasil
© Valter Campanato/Agência Brasil

O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, disse nesta segunda-feira (29) que o governo deve anunciar, em outubro, quais serão as mudanças para o Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT). A intenção é limitar a taxa de desconto cobradas de bares, restaurantes e supermercados nas vendas com vale-refeição e vale-alimentação.

Durante coletiva para apresentar os resultados da geração de empregos em agosto, Marinho disse que ainda quer esgotar a mediação entre as operadoras e os representantes de bares e restaurantes para evitar um ajuizamento.

Inicialmente, o anúncio das mudanças deveria ter sido feito em maio. Agora, a expectativa é que o anúncio ocorra na próxima semana, após o ministro voltar de uma viagem à República Dominicana. O martelo deve ser batido em conjunto com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

“O presidente Lula nos autorizou. Está comigo e com o Haddad, e eu e ele vamos tomar essa decisão assim que vencermos o cansaço na mesa de negociação”, disse Marinho.

“Precisamos decidir em outubro, de qualquer jeito. O que estamos buscando é criar condições para evitar ajuizamento”, acrescentou.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

As taxas de desconto, conhecidas como Merchant Discount Rate (MDR), são cobradas dos estabelecimentos que aceitam esses cartões como forma de pagamento. Além de uma diminuição na taxa, o governo também quer reduzir o prazo para que as empresas repassem os valores aos bares, restaurantes e mercados. Atualmente, as operadoras demoram cerca de 30 dias para repassar os recursos.

iFood

O ministro comentou ainda o adiamento de um pacto de valorização das condições de trabalho de entregadores de aplicativo, que seria assinado nesta segunda-feira com a Ifood. Segundo o ministro, o adiamento ocorreu em razão do interesse do governo em ampliar o número de participantes.

“Estamos conversando com outras empresas e queremos fazer uma mesa mais ampla, além do iFood”, explicou.

Empregos

O Brasil fechou o mês de agosto com saldo positivo de 147.358 empregos com carteira assinada. O balanço é do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged) divulgado nesta segunda-feira pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).

O ministério informou que o resultado de agosto decorreu de 2.239.895 admissões e 2.092.537 desligamentos no período.

O saldo de empregos formais em agosto superou o registrado em julho, que ficou em 134.251. Apesar do resultado, a criação de empregos voltou a cair em razão da alta de juros e da desaceleração da economia na comparação com o mesmo mês do ano passado, quando foram gerados 239.069.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Bruno Peres/Agência Brasil Sistema do Pix tem instabilidade na manhã desta segunda
© Lula Marques/Agência Brasil Haddad minimiza efeitos do tarifaço norte-americano
© Marcello Casal JrAgência Brasil Brasil cria mais de 147 mil empregos com carteira assinada em agosto
Tenente Portela, RS
Atualizado às 00h14
17°
Tempo nublado Máxima: 20° - Mínima: 16°
17°

Sensação

1.11 km/h

Vento

91%

Umidade

APPATA
Meganet
Rádio Municipal
Seco
Ipiranga
Lazzaretti
Seu Manoel
Sala
Hospital Santo Antonio
Império
Raffaelli
Mecânica Jaime
Sicredi
Fitness
Ponto Grill
Sicoob
Unimed
Tarzan
Mercado Balestrin
F&J Santos
Agro Niederle
Mercado do povo
Rádio Municipal
Raffaelli
Sicoob
Agro Niederle
Mecânica Jaime
Ipiranga
Ponto Grill
Mercado Balestrin
Lazzaretti
APPATA
Meganet
Sicredi
Mercado do povo
Seu Manoel
Unimed
Hospital Santo Antonio
Fitness
Sala
Tarzan
Império
Sicoob
F&J Santos
Municípios
Tenente Portela - RS
Força Tática realiza prisão por tráfico de drogas em Tenente Portela
Derrubadas - RS
Ação rápida da BM resulta na prisão por furto em Esquina Colorada
Hospital Santo Antonio
Sicoob
Meganet
Mercado do povo
Agro Niederle
Ipiranga
Império
Mercado Balestrin
APPATA
Ponto Grill
Sicredi
Raffaelli
Rádio Municipal
F&J Santos
Fitness
Sala
Tarzan
Seu Manoel
Mecânica Jaime
Unimed
Lazzaretti
Seco
Últimas notícias
Há 28 minutos Secretaria da Cultura promove formação sobre acessibilidade para instituições e eventos da área
Há 28 minutos Em depoimento na CPMI do INSS, presidente de entidade de agricultores nega acusações de fraude
Há 28 minutos CPMI: presidente da Conafer nega irregularidades e apela ao silêncio
Há 4 horas Por vídeo, Padilha critica negacionismo em evento nos Estados Unidos
Há 5 horas STF não deixará de julgar leis que afrontam a Constituição, diz Fachin
Império
Mercado do povo
Seu Manoel
Tarzan
Lazzaretti
Raffaelli
Sicoob
Unimed
Ponto Grill
Meganet
Sala
APPATA
Sicredi
Mercado Balestrin
Agro Niederle
Mecânica Jaime
F&J Santos
Seco
Hospital Santo Antonio
Rádio Municipal
Ipiranga
Fitness
Mais lidas
1
Há 6 dias Vereadores e taxistas debatem regulamentação da categoria Administração
2
Há 5 dias Câmara analisa projeto que libera recursos do Fundo Social para saúde e educação; acompanhe
3
Há 6 dias Márcio Bittar critica participação de artistas em manifestações contra a anistia
4
Há 5 dias Pacheco e Randolfe exaltam coragem de Davi Alcolumbre à frente do Senado
5
Há 5 dias Instituto Alana aponta três projetos prioritários para a infância em lançamento na Câmara
Agro Niederle
Sala
Lazzaretti
Fitness
Unimed
Mercado Balestrin
Ponto Grill
Meganet
Seu Manoel
Seco
Ipiranga
Mecânica Jaime
Sicoob
Tarzan
F&J Santos
Hospital Santo Antonio
APPATA
Sicredi
Raffaelli
Rádio Municipal
Ipiranga
Império
Mercado Balestrin
Império
Mecânica Jaime
Ponto Grill
APPATA
F&J Santos
Seu Manoel
Meganet
Sala
Sicredi
Sicoob
Tarzan
Unimed
Hospital Santo Antonio
Agro Niederle
Lazzaretti
Fitness
Mercado do povo
Ipiranga
Rádio Municipal
Raffaelli
Seco
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados