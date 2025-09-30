WhatsApp

Economia

BR-050 vai passar por obras de melhorias no trecho entre Minas e Goiás

BNDES vai liberar R$ 325 milhões para a concessionária Ecovias

30/09/2025 11h29
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Fernando Frazão/Agência Brasil
© Fernando Frazão/Agência Brasil

A BR-050 deverá receber melhorias nos próximos cinco anos, no trecho, com extensão total de 436,6 quilômetros, sob concessão da Ecovias, está localizado entre Cristalina, em Goiás, e Delta no estado de Minas Gerias. Para a realização das obras, a concessionária terá o apoio financeiro de R$ 325 milhões do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

O financiamento é parte da oferta pública de R$ 550 milhões realizada pela Ecovias para investimentos em sua concessão por meio de uma emissão de debêntures incentivadas.

“O processo foi coordenado pelo BNDES, tendo os outros R$ 225 milhões adquiridos por 446 fundos de investimentos. As debêntures vão suplementar financiamento aprovado há 10 anos pelo BNDES, para o lote rodoviário concedido à concessionária em 2013, por 30 anos”, informou o banco.

Para o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, “a BR-050 tem papel logístico relevante na integração dos mercados produtores do Centro-Oeste com os centros consumidores e os portos do Sudeste, sendo um dos principais corredores rodoviários para o escoamento da produção agrícola e industrial entre Goiás, Minas Gerais e São Paulo”.

“O apoio do BNDES é fundamental para melhorar a infraestrutura para veículos de carga vinculados à cadeia do agronegócio, como grãos, fertilizantes e insumos, bem como o transporte industrial e de combustíveis, contribuindo com o crescimento da economia e a geração de empregos”, completou Mercadante.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

De acordo com o banco, o financiamento permitirá obras de implantação de vias marginais em zonas urbanas e industriais nas cidades de Cristalina, Campo Alegre de Goiás e Catalão, no estado de Goiás, além de Araguari, em Minas Gerais, reduzindo a interferência do tráfego local sobre o fluxo principal da Na BR-050.

Estão previstas também instalações de passarelas para pedestres em municípios com grande movimentação urbana ou travessias informais, como as cidades mineiras de Araguari e Uberaba e as goianas Ipameri e Cumari. As obras que deverão gerar 557 empregos diretos e indiretos visam ainda melhorar a segura segurança no tráfego com redução dos riscos de acidentes.

*Com informações do BNDES

