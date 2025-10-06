WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Unimed
Sicoob
Tarzan
Folha Popular
Ponto Grill
Seu Manoel
APPATA
Lazzaretti
Mecânica Jaime
Meganet
Mercado do povo
Ipiranga
Seco
Mercado Balestrin
Niederle
Hospital Santo Antonio
Fitness
Sicredi
Rádio Municipal
Raffaelli
Império
F&J Santos
Sala
Economia

Mercado financeiro reduz previsão de inflação para 4,8%

Boletim Focus mantém estáveis projeções para PIB, em 2,16%

06/10/2025 10h53
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Marcello Casal jr/Agência Brasil
© Marcello Casal jr/Agência Brasil

Pela segunda semana consecutiva, o mercado financeiro revê para baixo as expectativas que tem com relação à inflação em 2025, passando dos 4,81 projetados há uma semana para 4,80%, segundo o Boletim Focus, divulgado nesta segunda-feira (6) pelo Banco Central.

Há quatro semanas, o mercado trabalhava com uma projeção de 4,85% no ano, para o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA, a inflação oficial do país). Para os anos subsequentes, projeta inflação de 4,28% em 2026; e de 3,90% em 2027.

A estimativa para 2025 ainda está acima do teto da meta de inflação que deve ser perseguida pelo BC. Definida pelo Conselho Monetário Nacional (CMN), a meta é 3%, com intervalo de tolerância de 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo. Ou seja, o limite inferior é 1,5% e o superior 4,5%.

A prévia da inflação oficial de setembro ficou em 0,48%, impactada principalmente pelo preço da energia elétrica . Em agosto, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) ficou em -0,14%. Em 12 meses, o IPCA-15 acumula 5,32%, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A prévia da inflação mostra que os preços dos alimentos caíram pelo quarto mês seguido. Em setembro, o recuo foi 0,35% e impacto de -0,08 p.p. Em agosto, a queda foi 0,53%.

Selic

Para alcançar a meta de inflação, o BC usa como principal instrumento a taxa básica de juros (Selic), definida em 15% ao ano pelo Comitê de Política Monetária (Copom). Este é o mesmo percentual projetado pelo Focus há 15 semanas consecutivas.

As incertezas do cenário econômico externo e indicadores que mostram a moderação no crescimento interno estão entre os fatores que levaram à manutenção da Selic, na última reunião

De acordo com a última ata divulgada, a taxa de juros atual deverá ser mantida “por período bastante prolongado” para garantir que a meta da inflação seja alcançada.

Para os anos de 2026 e 2027, o mercado projeta redução dessa taxa para 12,25% e 10,50%, respectivamente.

Quando o Copom aumenta a taxa básica de juros, a finalidade é conter a demanda aquecida, e isso causa reflexos nos preços porque os juros mais altos encarecem o crédito e estimulam a poupança. Mas, além da Selic, os bancos consideram outros fatores na hora de definir os juros cobrados dos consumidores, como risco de inadimplência, lucro e despesas administrativas.

Assim, taxas mais altas também podem dificultar a expansão da economia. Quando a taxa Selic é reduzida a tendência é que o crédito fique mais barato, com incentivo à produção e ao consumo, reduzindo o controle sobre a inflação e estimulando a atividade econômica.

PIB

Já com relação à economia, o mercado financeiro mantém, há quatro semanas a mesma projeção para 2025, de um Produto Interno Bruto (PIB, a soma de todas as riquezas produzidas no país) em 2,16%.

Para os anos subsequentes, as projeções também se mantiveram estáveis, mas por três semanas consecutivas, em 1,80% para 2026; e em 1,90% em 2027.

Dólar

Com relação ao câmbio, o Boletim Focus trabalha com a expectativa de queda na cotação do dólar. O mercado financeiro projeta que a moeda norte-americana fechará 2025 cotada a R$ 5,45.

Na edição anterior do boletim, publicada há uma semana, a expectativa era de que o dólar fecharia o ano a R$ 5,48; e há quatro semanas a projeção estava em R$ 5,55. Para 2026, o mercado trabalha com uma cotação do dólar a R$ 5,53; e para 2024, a R$ 5,56.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil Galípolo diz que mercado de trabalho é o mais exuberante em 3 décadas
© Fernando Frazão/Agência Brasil/Arquivo Petrobras faz importação inédita de gás de Vaca Muerta, na Argentina
© Marcello Casal JrAgência Brasil Banco Central passa a bloquear chaves Pix usadas em golpes e fraudes
Tenente Portela, RS
Atualizado às 15h07
16°
Tempo nublado Máxima: 22° - Mínima: 12°
16°

Sensação

1.43 km/h

Vento

89%

Umidade

APPATA
Sicoob
Seu Manoel
Fitness
F&J Santos
Sala
Lazzaretti
Unimed
Meganet
Ipiranga
Tarzan
Sicredi
Mercado Balestrin
Império
Mecânica Jaime
Hospital Santo Antonio
Ponto Grill
Raffaelli
Rádio Municipal
Agro Niederle
Seco
Mercado do povo
Sicoob
Ponto Grill
Sicredi
Seu Manoel
Hospital Santo Antonio
Agro Niederle
Sala
Mercado do povo
Tarzan
F&J Santos
Sicoob
Raffaelli
Mercado Balestrin
Meganet
Ipiranga
Unimed
Lazzaretti
APPATA
Fitness
Rádio Municipal
Império
Mecânica Jaime
Municípios
Tenente Portela - RS
Prefeitura apresenta Plano Plurianual 2026-2029 em audiência aberta à comunidade
Miraguaí - RS
Polícia Civil investiga homicídio ocorrido em Lajeado Manoelinha
Ponto Grill
Agro Niederle
Império
Fitness
Sala
Meganet
Lazzaretti
Sicredi
Sicoob
Mecânica Jaime
APPATA
Mercado do povo
Mercado Balestrin
Tarzan
Hospital Santo Antonio
Seco
Ipiranga
Unimed
Seu Manoel
Raffaelli
Rádio Municipal
F&J Santos
Últimas notícias
Há 11 minutos Comissão debate segurança e condições de trabalho de condutores de ambulâncias
Há 11 minutos Comissão aprova novas regras para recomposição de reserva legal em todos os biomas
Há 11 minutos Galípolo diz que mercado de trabalho é o mais exuberante em 3 décadas
Há 60 minutos Consulta Pública: IMA recebe sugestões para atualização de Instrução Normativa até 7 de novembro
Há 2 horas Petrobras faz importação inédita de gás de Vaca Muerta, na Argentina
Tarzan
Ipiranga
Sicoob
Raffaelli
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
Seco
F&J Santos
Agro Niederle
Rádio Municipal
Seu Manoel
Sicredi
Mercado do povo
Meganet
Ponto Grill
Mecânica Jaime
Império
Fitness
Unimed
APPATA
Mercado Balestrin
Sala
Mais lidas
1
Há 7 dias Fachin: gestão será marcada por diálogo e defesa dos diretos humanos Ministro tomou posse nesta segunda como presidente do STF
2
Há 2 dias EBC celebra Mês das Crianças com programação especial
3
Há 6 dias Motta acelera debate sobre segurança pública e pauta pedidos de urgência para propostas de consenso
4
Há 6 dias Carreta tomba na RSC-472 em Tenente Portela
5
Há 1 dia CNU: escola em Manaus fica sem energia e candidatos terão tempo extra
Sicoob
Sicredi
Meganet
Fitness
Seu Manoel
Mecânica Jaime
F&J Santos
Sala
Ipiranga
Unimed
Lazzaretti
Agro Niederle
Seco
Império
Tarzan
Mercado Balestrin
Hospital Santo Antonio
Raffaelli
Ponto Grill
Rádio Municipal
Ipiranga
APPATA
Mercado do povo
Hospital Santo Antonio
Ipiranga
Rádio Municipal
Lazzaretti
Mercado Balestrin
Agro Niederle
Seu Manoel
Meganet
Sicredi
Seco
APPATA
Sala
Raffaelli
Sicoob
Mecânica Jaime
Ponto Grill
F&J Santos
Tarzan
Unimed
Império
Fitness
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados