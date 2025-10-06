WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Hospital Santo Antonio
APPATA
Niederle
Folha Popular
Tarzan
Lazzaretti
Sala
Seu Manoel
Ipiranga
Ponto Grill
Seco
Mecânica Jaime
Império
Unimed
Rádio Municipal
Sicredi
Fitness
Meganet
F&J Santos
Sicoob
Mercado do povo
Raffaelli
Mercado Balestrin
Economia

Balança comercial registra superávit de US$ 2,99 bi em setembro

Importação de plataforma de petróleo fez saldo encolher 41,1% no mês

06/10/2025 17h38
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Valter Campanato/Agência Brasil/Arquivo
© Valter Campanato/Agência Brasil/Arquivo

Influenciado pela importação de uma plataforma de petróleo de Cingapura, o superávit da balança comercial encolheu em setembro. No mês passado, o país exportou US$ 2,99 bilhões a mais do que importou, queda de 41,1% em relação a setembro de 2024 (superávit de US$ 5,08 bilhões). Esse foi o pior superávit para o mês em dez anos .

O resultado foi divulgado nesta segunda-feira (6) pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Mdic). De janeiro a setembro, a balança comercial acumula superávit de US$ 45,478 bilhões , queda de 22,5% em relação ao resultado do mesmo período do ano passado .

Em setembro, as exportações bateram recorde, totalizando US$ 30,53 bilhões , alta de 7,2% em relação ao mesmo mês do ano passado. As importações somaram US$ 27,541 bilhões, aumento de 17,7% na mesma comparação.

No mês passado, o volume de mercadorias exportadas cresceu 10,2%, enquanto os preços médios recuaram 2,5% em relação a setembro de 2024. Nas importações, o volume de bens comprados (em toneladas) subiu 6,2%, com o preço médio aumentando 1,6%.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Em relação às exportações, as principais variações, em relação a setembro do ano passado, foram as seguintes dentro de cada categoria de produtos:

Agropecuária (+18%):

  • Milho não moído, exceto milho doce: +22,5%
  • Soja: +20,2%
  • Café não torrado: +11%

Indústria extrativa (+9,2%):

  • Pedra, areia e cascalho: +50,3%
  • Óleos brutos de petróleo: +16,6%
  • Minério de ferro e seus concentrados: +3,3%

Indústria de transformação (+2,5%):

  • Ouro não monetário, excluindo minérios: +94,4%
  • Carne bovina fresca, refrigerada ou congelada: +55,6%
  • Veículos automóveis de passageiros: + 50%

Em relação às importações, as principais variações foram as seguintes:

  • Bens de capital: +73,2%, impulsionado pela plataforma de petróleo
  • Bens intermediários: +10,5%
  • Bens de consumo: +20,1%, puxado pelo crescimento econômico
  • Combustíveis: -15,2%

Em relação aos produtos importados, os destaques foram o crescimento de 564,7% na compra de soja, na agropecuária; fertilizantes brutos (+63,5%), na indústria extrativa; e motores e máquinas não elétricos (+63,1%), na indústria de transformação.

Revisão

O Mdic também revisou as projeções da balança comercial para 2025 . As mudanças foram as seguintes:

  • Superávit comercial: subiu de US$ 50,4 bilhões para US$ 60,9 bilhões
  • Exportações: subiram de US$ 341,9 bilhões para US$ 344,9 bilhões
  • Importações: caíram de US$ 291,5 bilhões para US$ 284 bilhões

As projeções são revisadas a cada três meses. A estimativa anterior, divulgada em julho, ainda não considerava os efeitos do tarifaço dos Estados Unidos. No ano passado, a balança comercial registrou superávit de US$ 74 bilhões. O recorde de superávit foi registrado em 2023, quando o resultado positivo ficou em US$ 98,9 bilhões.

As estimativas do Mdic estão mais pessimistas que a das instituições financeiras. Segundo o boletim Focus, pesquisa semanal do Banco Central com analistas de mercado, a balança comercial encerrará o ano com superávit de US$ 64,4 bilhões.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil Galípolo diz que mercado de trabalho é o mais exuberante em 3 décadas
© Fernando Frazão/Agência Brasil/Arquivo Petrobras faz importação inédita de gás de Vaca Muerta, na Argentina
© Marcello Casal jr/Agência Brasil Mercado financeiro reduz previsão de inflação para 4,8%
Tenente Portela, RS
Atualizado às 20h07
14°
Tempo nublado Máxima: 22° - Mínima: 12°
14°

Sensação

3.87 km/h

Vento

94%

Umidade

Hospital Santo Antonio
Sicredi
Tarzan
Unimed
Ipiranga
Fitness
Mecânica Jaime
Agro Niederle
Seu Manoel
APPATA
Raffaelli
Meganet
Seco
Mercado Balestrin
Império
F&J Santos
Sicoob
Rádio Municipal
Sala
Lazzaretti
Ponto Grill
Mercado do povo
Hospital Santo Antonio
Ponto Grill
Sicoob
Mecânica Jaime
Tarzan
F&J Santos
APPATA
Sicoob
Unimed
Agro Niederle
Lazzaretti
Seu Manoel
Mercado do povo
Império
Raffaelli
Mercado Balestrin
Sala
Fitness
Meganet
Ipiranga
Sicredi
Rádio Municipal
Municípios
Tenente Portela - RS
Prefeitura apresenta Plano Plurianual 2026-2029 em audiência aberta à comunidade
Miraguaí - RS
Polícia Civil investiga homicídio ocorrido em Lajeado Manoelinha
Hospital Santo Antonio
Sicredi
Seco
F&J Santos
Mecânica Jaime
APPATA
Império
Fitness
Ponto Grill
Mercado Balestrin
Agro Niederle
Lazzaretti
Sicoob
Raffaelli
Tarzan
Seu Manoel
Rádio Municipal
Ipiranga
Meganet
Unimed
Mercado do povo
Sala
Últimas notícias
Há 6 minutos Deputadas destacam importância de diagnóstico precoce do câncer de mama
Há 6 minutos Estado terá diagnóstico próprio para casos suspeitos de ingestão de metanol
Há 6 minutos Empresário Fernando Cavalcanti nega ser “laranja” em esquema de fraudes do INSS
Há 40 minutos Professores no Brasil usam mais IA que média dos países da OCDE
Há 40 minutos Número de professores temporários no Brasil é maior que na OCDE
Mercado Balestrin
Tarzan
Império
Hospital Santo Antonio
Seco
Fitness
Raffaelli
Mercado do povo
Mecânica Jaime
Rádio Municipal
Seu Manoel
Agro Niederle
Sicoob
Lazzaretti
Sicredi
APPATA
F&J Santos
Ponto Grill
Sala
Ipiranga
Unimed
Meganet
Mais lidas
1
Há 2 dias EBC celebra Mês das Crianças com programação especial Veículos da empresa prepararam conteúdos educativos e culturais
2
Há 6 dias Motta acelera debate sobre segurança pública e pauta pedidos de urgência para propostas de consenso
3
Há 1 dia CNU: escola em Manaus fica sem energia e candidatos terão tempo extra
4
Há 6 dias Carreta tomba na RSC-472 em Tenente Portela
5
Há 4 dias Governo do Estado destina R$ 2,1 milhões para obras em estabelecimentos de saúde de Redentora, Glorinha e Mostardas
Sicoob
Sala
Ipiranga
Mercado Balestrin
Rádio Municipal
APPATA
Seco
Agro Niederle
Seu Manoel
F&J Santos
Lazzaretti
Sicredi
Mecânica Jaime
Ponto Grill
Tarzan
Hospital Santo Antonio
Império
Ipiranga
Fitness
Unimed
Meganet
Raffaelli
Ponto Grill
Seu Manoel
Hospital Santo Antonio
Ipiranga
Sicredi
Agro Niederle
Império
Mercado do povo
Sala
Tarzan
Mecânica Jaime
Seco
Unimed
Sicoob
F&J Santos
Meganet
Mercado Balestrin
Raffaelli
Lazzaretti
Fitness
APPATA
Rádio Municipal
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados