WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Fitness
Raffaelli
Folha Popular
Lazzaretti
Mercado Balestrin
APPATA
Sicredi
Sala
Império
Unimed
Seco
Tarzan
Rádio Municipal
Ponto Grill
Seu Manoel
Ipiranga
Meganet
Hospital Santo Antonio
Mercado do povo
Mecânica Jaime
Sicoob
Niederle
F&J Santos
Economia

Censo 2022: nível de ocupação é menor que o registrado em 2010

Mais de 11% dos jovens de 14 a 17 anos já exerciam algum trabalho

09/10/2025 15h27
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Tânia Rêgo/Agência Brasil
© Tânia Rêgo/Agência Brasil

O nível de ocupação da população brasileira chegou a 53,3% em 2022, de acordo com os dados do Censo. Isso significa que pouco mais da metade das pessoas com 14 anos de idade ou mais estava trabalhando quando a pesquisa foi realizada. A proporção é um pouco menor do que a verificada no Censo anterior, realizado em 2010, quando 55,5% das pessoas a partir desta idade estavam ocupadas.

"Em 2010, a economia estava mais aquecida. Já em 2022, a gente estava saindo da pandemia. Tem um movimento de recuperação em 2022, mas ainda não estava plenamente recuperada a economia", explica o analista do IBGE João Hallack Neto.

Os dados do Censo relativos a trabalho e rendimentos foram divulgados nesta quinta-feira (09) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e se referem a respostas dadas por cerca de 10% da população, selecionada de forma aleatória para compor uma amostra, que respondeu um questionário mais completo do que as questões básicas aplicadas a todas as pessoas.

Eles mostram ainda que 11,1% dos adolescentes entre 14 e 17 anos já exerciam algum tipo de trabalho no momento da pesquisa. Na outra ponta, 14,9% das pessoas com 65 anos ou mais também trabalhavam .

Renda

Em contrapartida, os trabalhadores brasileiros recebiam, em 2022, R$ 2.851 por mês, em média, mas 35,3% das pessoas tinha remuneração de, no máximo, 1 salário mínimo, o que na época equivalia a R$1.212. Neste quesito, houve um ligeiro avanço entre os anos, já que a proporção no Censo de 2010 foi 36,4%.

Nas duas edições da pesquisa, a maioria dos trabalhadores recebia entre 1 e 5 salários mínimos, proporção que subiu de 54% para 57%, entre 2010 e 2022. Por outro lado, a parcela de pessoas com rendimentos provenientes do trabalho superiores a 5 salários mínimos caiu, de 9,6% para 7,6%.

Ainda de acordo com o Censo, o rendimento proveniente do trabalho era responsável por 75,5% da renda mensal domiciliar, enquanto fontes como aposentaria, pensão, benefícios de programas sociais do governo e aluguéis correspondiam aos outros 24,5%.

A relação entre o nível educacional e a remuneração também foi comprovada: trabalhadores com ensino superior completo recebiam, em média, R$5.796, cerca de R$3.500 a mais do que quem tinha completado apenas o ensino médio, população com renda média de R$2.291 mensais.

Trabalho

Algumas mudanças no mercado de trabalho também apareceram na pesquisa. Em 2022, a população ocupada como empregados somou 69,2%, quase 5 pontos percentuais a menos do que em 2010. Já os trabalhadores por conta própria somavam 26,7%, um aumento de mais de 4 pontos na comparação com 2010, quando eles perfaziam 22,4%. Apesar da proporção de empregadores ser bem menor, também houve aumento entre os anos, de 2,1% para 3,3%

Entre os empregados, a maioria atuava no setor privado com carteira assinada, em 2022: 56,3%. Em seguida, vem os trabalhadores sem carteira do setor privado, que somavam 18,5% e os militares e estatutários, 13,7%.

Regiões

A pesquisa também identificou algumas diferenças regionais. Quanto ao nível de ocupação, por exemplo, a média brasileira de 53,3% foi superada nas regiões Sudeste e Centro-Oeste e no Sul, onde foi verificada a maior proporção: 60,3%. Já no Norte e Nordeste, menos da metade da população com mais de 14 anos estava ocupada no momento da pesquisa: 48,4% e 45,6%, respectivamente.

Essa desigualdade também apareceu nos rendimentos obtidos com o trabalho. No Centro-Oeste, essa renda representava 80,6% do total de rendimentos declarados pelos domicílios, 12,8 pontos percentuais a mais do que a proporção de 67,9% verificada no Nordeste. Nas outras três regiões, a relação ficou na casa dos 76%. Já o rendimento médio mensal de todos os trabalhos variou de R$ 2.015 no Nordeste, a R$ 3.292 no Centro-Oeste, ficando em R$ 2.238 na Região Norte, R$ 3.154 na Região Sudeste e R$ 3.190 no Sul.

"Do total de municípios, 520 deles apresentaram rendimento nominal abaixo de um salário mínimo, enquanto 19 deles possuem um indicador acima de quatro salários mínimos. Ilustrando a desigualdade tão grande que a gente tem disseminada pela história, os 10 municípios com menores rendimentos situavam-se na Região Nordeste. Por outro lado, 10 municípios com maiores rendimentos médios estavam nas regiões Sul e Sudeste", complementa o analista do IBGE João Hallack Neto.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Wilson Dias/Agência Brasil Mercado do Povo levará mercados modulares a pequenas cidades
© Marcello Casal JrAgência Brasil Inflação medida pelo INPC registra 0,52% em setembro
© Marcelo Camargo/Agência Brasil Depois de queda em agosto, inflação oficial sobe 0,48% em setembro
Tenente Portela, RS
Atualizado às 15h08
19°
Tempo nublado Máxima: 21° - Mínima: 11°
19°

Sensação

3.6 km/h

Vento

67%

Umidade

Sicredi
Agro Niederle
Rádio Municipal
Ponto Grill
Fitness
Unimed
Mercado Balestrin
Ipiranga
Seco
Sala
Raffaelli
Meganet
Império
Mercado do povo
Tarzan
Hospital Santo Antonio
APPATA
Seu Manoel
Mecânica Jaime
Lazzaretti
Sicoob
F&J Santos
Ponto Grill
Raffaelli
Agro Niederle
Sicredi
Seu Manoel
Rádio Municipal
Tarzan
APPATA
Sicoob
Lazzaretti
Meganet
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Mecânica Jaime
Sala
Unimed
Ipiranga
Fitness
Mercado Balestrin
Império
F&J Santos
Mercado do povo
Municípios
Vista Gaúcha - RS
Vista Gaúcha busca autorização para reinvestir saldo em novas obras rurais
Tenente Portela - RS
7º dia da novena em honra a Nossa Senhora Aparecida terá bênção do sal e venda de lanches
Sicoob
Ipiranga
Ponto Grill
Meganet
Mecânica Jaime
Raffaelli
Seu Manoel
F&J Santos
Rádio Municipal
Mercado do povo
Império
Unimed
Mercado Balestrin
Lazzaretti
Agro Niederle
APPATA
Fitness
Tarzan
Sala
Sicredi
Hospital Santo Antonio
Seco
Últimas notícias
Há 27 minutos Estudantes participam de aulão de redação do Enem promovido pelo Estado
Há 27 minutos Câmara votará projetos de proteção da infância no ambiente virtual durante Semana da Criança
Há 27 minutos Brasil recebe 2,5 mil unidades de fomepizol, antídoto contra metanol
Há 27 minutos Governo firma contrato com Apae de Gramado para abertura de centro de atendimento do Programa TEAcolhe
Há 27 minutos PEC da reforma administrativa promove resultados, governo digital e combate a privilégios
Sicoob
Tarzan
Agro Niederle
Ponto Grill
Ipiranga
Seu Manoel
Mercado do povo
Unimed
Mecânica Jaime
Sicredi
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Fitness
Mercado Balestrin
Rádio Municipal
Seco
Sala
Império
APPATA
Meganet
Lazzaretti
Raffaelli
Mais lidas
1
Há 5 dias EBC celebra Mês das Crianças com programação especial Veículos da empresa prepararam conteúdos educativos e culturais
2
Há 4 dias CNU: escola em Manaus fica sem energia e candidatos terão tempo extra
3
Há 2 dias Aprovação de PEC mostra reconhecimento ao trabalho dos agentes comunitários de saúde, diz Motta
4
Há 3 dias Família de Brusque intensifica produção de marrecos às vésperas das festas de outubro
5
Há 3 dias Paim destaca reaproximação do Brasil com os EUA após conversa entre Lula e Trump
Sala
Fitness
Sicoob
Império
Lazzaretti
APPATA
Agro Niederle
Seu Manoel
Mercado Balestrin
Unimed
Seco
Sicredi
Ipiranga
Raffaelli
Ipiranga
Ponto Grill
Mecânica Jaime
Tarzan
F&J Santos
Hospital Santo Antonio
Meganet
Rádio Municipal
Fitness
Hospital Santo Antonio
Mecânica Jaime
Sicredi
Unimed
F&J Santos
Império
Rádio Municipal
Tarzan
Seco
Ipiranga
Sala
Seu Manoel
Meganet
Sicoob
Lazzaretti
Agro Niederle
Mercado do povo
APPATA
Ponto Grill
Mercado Balestrin
Raffaelli
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados