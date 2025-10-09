WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Raffaelli
Niederle
Ponto Grill
Tarzan
F&J Santos
Rádio Municipal
Seu Manoel
Fitness
Ipiranga
Mercado do povo
Império
Hospital Santo Antonio
Unimed
Sicoob
Folha Popular
Meganet
Mercado Balestrin
Seco
APPATA
Sicredi
Lazzaretti
Mecânica Jaime
Sala
Economia

“Não foi descuido, foi escolha”, diz Haddad sobre rejeição de MP

Em postagem nas redes, ministro lembrou protestos recentes

09/10/2025 19h53
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Paulo Pinto/Agência Brasil
© Paulo Pinto/Agência Brasil

A retirada de pauta que levou à medida provisória alternativa à elevação do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) a caducar foi escolha deliberada do Congresso para prejudicar os mais pobres, disse nesta quinta-feira (9) o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Em postagem nas redes sociais, o ministro lembrou os protestos recentes contra o Congresso e deu a entender que o processo pode se repetir.

“Apesar de muita negociação, ontem o lobby dos privilegiados prevaleceu no Congresso e derrubou essa medida. Não foi descuido, foi escolha. A escolha consciente de tirar direitos dos mais pobres, para proteger os privilegiados. De blindar os mesmos amigos de sempre e forçar cortes contra aqueles que mais precisam do Estado”, disse Haddad.

Como nos últimos dias, o ministro reiterou que a medida provisória, que pretendia elevar a tributação de alguns investimentos e acabar com a isenção de outros, pretendia atingir os mais ricos e as bets (empresas de apostas eletrônicas). Segundo Haddad, a arrecadação de R$ 17 bilhões para o próximo ano seria usada para garantir os investimentos em saúde, educação e previdência social em 2026.

“A medida buscava cobrar o mínimo de bilionários, bancos e betes, uma operação simples e justa. Proteger os direitos daqueles que ganham menos, cobrando a justa parte dos que ganham muito e não pagam quase nada”, comentou.

Protestos

O ministro ressaltou que a medida provisória ajudaria a equilibrar as contas públicas no próximo ano e a bancar parcialmente a isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil por mês. Sem citar diretamente, a proposta de emenda à Constituição (PEC) que pretendia blindar políticos, derrubada no Senado após protestos, Haddad ressaltou que a população pode ficar indignada novamente .

“Eles, mais uma vez, esqueceram que o povo brasileiro está cada vez mais atento, sabe o que está em jogo e como o jogo é jogado, sabe quem defende o país, quem trai o interesse nacional para proteger familiares e amigos. E é por isso que, mais uma vez, o povo mostrará sua força e dará um basta. O resultado das urnas precisa ser respeitado. E ele foi claro. Incluir o pobre no orçamento e o rico no imposto de renda”, concluiu o ministro.

Alternativas

Nesta manhã, Haddad disse que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva pretende discutir, na próxima semana, alternativas para recompor o caixa do governo federal em R$ 35 bilhões (R$ 17 bilhões em 2026 e R$ 18 bilhões em 2027). O ministro não descartou a possibilidade de que o governo utilize o pacote de corte de gastos aprovado no ano passado para cortar emendas parlamentares.

Haddad também informou, ao chegar ao ministério nesta quinta-feira, que a derrubada da medida provisória (MP) terá impacto mínimo em 2025. A versão original do texto, no entanto, previa que a MP resultaria em arrecadação de R$ 10,5 bilhões neste ano.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Fernando Frazão/Agência Brasil Petrobras anuncia R$ 2,6 bilhões para indústria naval na Bahia
© Paulo Pinto/Agência Brasil Censo 2022: mulheres têm mais estudo, mas ganham menos que homens
© Tânia Rêgo/Agência Brasil Censo 2022: nível de ocupação é menor que o registrado em 2010
Tenente Portela, RS
Atualizado às 21h07
16°
Tempo nublado Máxima: 21° - Mínima: 11°
16°

Sensação

1.84 km/h

Vento

93%

Umidade

Rádio Municipal
Mercado Balestrin
F&J Santos
Meganet
Ponto Grill
Mercado do povo
Hospital Santo Antonio
Sicredi
Seu Manoel
APPATA
Sicoob
Agro Niederle
Fitness
Lazzaretti
Sala
Raffaelli
Ipiranga
Império
Mecânica Jaime
Tarzan
Unimed
Seco
Agro Niederle
Seu Manoel
APPATA
Mecânica Jaime
Fitness
Sicoob
Mercado Balestrin
Sala
Sicredi
Mercado do povo
Rádio Municipal
F&J Santos
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
Império
Unimed
Sicoob
Ipiranga
Raffaelli
Meganet
Lazzaretti
Tarzan
Municípios
Vista Gaúcha - RS
Vista Gaúcha busca autorização para reinvestir saldo em novas obras rurais
Tenente Portela - RS
7º dia da novena em honra a Nossa Senhora Aparecida terá bênção do sal e venda de lanches
Ipiranga
Fitness
Mercado Balestrin
Sicoob
Seu Manoel
APPATA
Mercado do povo
Lazzaretti
Agro Niederle
Meganet
Sala
Tarzan
Ponto Grill
Sicredi
Unimed
Mecânica Jaime
Raffaelli
Império
Hospital Santo Antonio
Seco
Rádio Municipal
F&J Santos
Últimas notícias
Há 29 minutos Flotilha: brasileiros relatam torturas causadas por forças israelenses
Há 1 hora Silêncio de presidente do Sindnapi frustra parlamentares em sessão da CPMI do INSS
Há 1 hora Petrobras anuncia R$ 2,6 bilhões para indústria naval na Bahia
Há 1 hora Barroso diz que pretende viver sem exposição pública após sair do STF
Há 1 hora Barroso nega que sanções dos EUA pesaram na decisão de sair do STF
Seu Manoel
F&J Santos
Tarzan
Mecânica Jaime
APPATA
Sala
Ponto Grill
Unimed
Lazzaretti
Meganet
Sicredi
Hospital Santo Antonio
Rádio Municipal
Agro Niederle
Mercado do povo
Mercado Balestrin
Raffaelli
Sicoob
Ipiranga
Fitness
Seco
Império
Mais lidas
1
Há 5 dias EBC celebra Mês das Crianças com programação especial Veículos da empresa prepararam conteúdos educativos e culturais
2
Há 2 dias Aprovação de PEC mostra reconhecimento ao trabalho dos agentes comunitários de saúde, diz Motta
3
Há 4 dias CNU: escola em Manaus fica sem energia e candidatos terão tempo extra
4
Há 3 dias Família de Brusque intensifica produção de marrecos às vésperas das festas de outubro
5
Há 3 dias Paim destaca reaproximação do Brasil com os EUA após conversa entre Lula e Trump
Unimed
Ipiranga
Ponto Grill
Tarzan
Império
F&J Santos
Sicredi
Mecânica Jaime
Lazzaretti
Seco
Mercado Balestrin
Hospital Santo Antonio
Meganet
Agro Niederle
Ipiranga
APPATA
Sicoob
Seu Manoel
Rádio Municipal
Raffaelli
Fitness
Sala
Lazzaretti
APPATA
Sala
Hospital Santo Antonio
Sicoob
Mercado do povo
Ponto Grill
F&J Santos
Mercado Balestrin
Raffaelli
Tarzan
Seu Manoel
Agro Niederle
Ipiranga
Fitness
Rádio Municipal
Sicredi
Meganet
Seco
Unimed
Mecânica Jaime
Império
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados