WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Seco
Fitness
Unimed
Raffaelli
Sicoob
Ponto Grill
Império
Tarzan
Seu Manoel
Ipiranga
F&J Santos
Sala
Folha Popular
Hospital Santo Antonio
Meganet
Mercado Balestrin
APPATA
Rádio Municipal
Lazzaretti
Mercado do povo
Mecânica Jaime
Sicredi
Niederle
Economia

Lula anuncia programa de habitação para classe média

Caixa deve financiar mais 80 mil novas moradias até 2026

10/10/2025 13h57
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Valter Campanato/Agência Brasil
© Valter Campanato/Agência Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou, nesta sexta-feira (10), que, a partir de agora, a classe média também passa a ser assistida pelos programas de habitação do país. Lula anunciou o novo modelo de crédito imobiliário , que reestrutura o uso da poupança para ampliar a oferta de crédito, especialmente para essa parte da população que ganha mais de R$ 12 mil.

Durante participação no evento Incorpora 2025, em São Paulo (SP), um dos maiores do setor habitacional, Lula disse que sempre teve “uma inquietação” para atender à necessidade de moradias da classe média.

“Um trabalhador metalúrgico, um bancário, um químico, um gráfico, um trabalhador da Caixa Econômica, um professor [...] Essas pessoas não têm direito a comprar casa, porque elas nem são pobres, não estão na faixa 1, nem na faixa 2 [do Minha Casa, Minha Vida]”, disse.

“Esse programa foi feito pensando nessa gente, pensando em dar àqueles que ainda não têm direito, o direito de ter a sua casinha um pouco melhor”, afirmou.

Para o presidente, a classe média pode escolher onde morar.

“Ele não quer uma casa de 40 metros quadrados, ele quer uma casa de 80 metros quadrados. Ele não quer morar no Cafundó do Judas, ele quer morar no lugar mais próximo onde ele está habituado a morar. O que nós vamos tentar fazer é adequar as dificuldades econômicas das pessoas levando em conta o respeito à dignidade humana de morar no lugar aonde pensa que é bom morar”, disse.

O novo modelo de crédito imobiliário do país reestrutura o uso da poupança para ampliar a oferta de crédito .

Fim do compulsório

Após um período de transição, o total dos recursos depositados na caderneta de poupança será referência para uso no setor habitacional, com o fim dos depósitos compulsórios no Banco Central (BC). Além disso, o valor máximo do imóvel financiado no Sistema Financeiro da Habitação (SFH) passará de R$ 1,5 milhão para R$ 2,25 milhões.

Hoje, famílias com renda até R$ 12 mil são atendidas pelo Minha Casa, Minha Vida, com juros menores, e, desde o início do seu terceiro mandato, Lula defende alternativa de financiamento para a classe média .

A previsão é que, com essa mudança, a Caixa Econômica Federal financie mais 80 mil novas moradias até 2026 .

Atualmente, 65% dos recursos captados pelos bancos da poupança precisam ser direcionados ao crédito imobiliário; 15% estão livres para operações mais rentáveis e 20% ficam com o Banco Central na forma de depósito compulsório.

Os financiamentos via SFH vinham perdendo espaço no mercado em meio a saques da caderneta de poupança, principal fonte de recursos para crédito habitacional no país

Em 2023 e 2024, as retiradas líquidas da poupança foram R$ 87,8 bilhões e R$ 15,5 bilhões, respectivamente. Em 2025, caderneta já tem resgate líquido de R$ 78,5 bilhões . Entre as razões para os saques está a manutenção da Selic – a taxa básica de juros – em alta, o que estimula a aplicação em investimentos com melhor desempenho.

Transição até 2027

A reforma anunciada hoje “moderniza as regras” de direcionamento do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE), com o objetivo de maximizar a poupança como fonte de financiamento.

“Na medida em que mais valores são depositados em poupança, mais crédito será disponibilizado para financiamento imobiliário, o que tende a ampliar a oferta de crédito, considerando ainda as captações de mercado, por exemplo, via LCIs (Letras de crédito imobiliário) e CRIs (Certificados de recebíveis imobiliários)”, explicou o governo, em comunicado.

Após um período de transição, o direcionamento obrigatório de 65% dos depósitos da poupança acabará e os depósitos compulsórios no Banco Central referentes a esse tipo de aplicação também. O total dos recursos depositados na caderneta de poupança passará a ser referência para o volume de dinheiro que os bancos devem destinar ao crédito habitacional, incluindo as modalidades do SFH e do Sistema de Financiamento Imobiliário (SFI).

Quando estiver plenamente implementado o novo modelo, se uma instituição captar no mercado, por exemplo, R$ 1 milhão e direcionar integralmente esse montante para financiamento imobiliário, ela poderá usar a mesma quantia captada na poupança, que tem custo mais baixo, para aplicações livres por um período predeterminado.

Para isso, 80% dos financiamentos habitacionais deverão ser feitos pelas regras do SFH, que têm juros limitados a 12% ao ano.

“O novo modelo aumenta a competição, pois incorpora os depósitos interfinanceiros imobiliários ao direcionamento, o que permite que instituições que não captam poupança também concedam crédito habitacional em condições equivalentes às demais”, argumenta o governo.

A transição será gradual, iniciando ainda este ano. O novo modelo deverá ter plena vigência a partir de janeiro de 2027. Até lá, fica valendo o direcionamento obrigatório de 65% dos recursos captados na poupança para operações de crédito habitacional.

Dos 35% restantes, pelas regras atuais, 20% são recolhidos ao Banco Central a título de depósito compulsório e 15% vão para operações livres. Durante a transição, o volume dos compulsórios será reduzido para 15% e os 5% serão aplicados no novo regime.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© José Cruz/Agência Brasil Batalha de startups distribui R$ 200 mil em festival de inovação
© Marcelo Camargo/Agência Brasil Fazendeiro planeja criar “universidade do búfalo” na Ilha de Marajó
© José Cruz/Agência Brasil CMN regulamenta novo fundo de investimento em infraestrutura social
Tenente Portela, RS
Atualizado às 02h08
15°
Tempo nublado Máxima: 22° - Mínima: 13°
15°

Sensação

0.77 km/h

Vento

99%

Umidade

Sicredi
APPATA
F&J Santos
Ponto Grill
Rádio Municipal
Agro Niederle
Sicoob
Seu Manoel
Mecânica Jaime
Seco
Raffaelli
Império
Mercado Balestrin
Hospital Santo Antonio
Tarzan
Sala
Meganet
Unimed
Lazzaretti
Mercado do povo
Fitness
Ipiranga
Tarzan
Sicoob
Unimed
Ipiranga
Sala
F&J Santos
Rádio Municipal
Lazzaretti
Fitness
Sicredi
APPATA
Raffaelli
Império
Mecânica Jaime
Sicoob
Ponto Grill
Meganet
Mercado Balestrin
Mercado do povo
Seu Manoel
Agro Niederle
Hospital Santo Antonio
Municípios
Vista Gaúcha - RS
Devoção a Nossa Senhora Aparecida atrai centenas de fiéis em caminhada na região
Derrubadas - RS
Derrubadas decreta ponto facultativo no Dia do Professor em reconhecimento ao desempenho educacional
Sala
Ponto Grill
Meganet
Unimed
Raffaelli
Rádio Municipal
Mercado Balestrin
Agro Niederle
Ipiranga
Seco
Seu Manoel
F&J Santos
Mercado do povo
Império
Sicredi
Lazzaretti
APPATA
Hospital Santo Antonio
Tarzan
Sicoob
Mecânica Jaime
Fitness
Últimas notícias
Há 10 horas Integração com Pacífico será tema de viagem ministerial à China
Há 15 horas Grupos reflexivos diminuem reincidência de violência contra mulheres
Há 15 horas Vigilância Sanitária do Rio fecha bar por venda de bebida sem registro
Há 15 horas Missa no Cristo Redentor celebra aniversário do santuário
Há 16 horas Governo Leite retoma promoções de professores, investimentos na carreira e novos educadores reforçando prioridade na educação
Rádio Municipal
Agro Niederle
Seu Manoel
Raffaelli
Sala
Fitness
Hospital Santo Antonio
Mercado do povo
Meganet
Seco
Ipiranga
Unimed
Sicoob
F&J Santos
Tarzan
Mecânica Jaime
Império
APPATA
Mercado Balestrin
Lazzaretti
Sicredi
Ponto Grill
Mais lidas
1
Há 5 dias Aprovação de PEC mostra reconhecimento ao trabalho dos agentes comunitários de saúde, diz Motta Proposta concede aposentadoria integral e com paridade aos agentes, além de menor idade para se aposentar
2
Há 6 dias Família de Brusque intensifica produção de marrecos às vésperas das festas de outubro
3
Há 6 dias Paim destaca reaproximação do Brasil com os EUA após conversa entre Lula e Trump
4
Há 6 dias Conab e Cooperfamiliar firmam parceria estratégica na comunidade da Terra Indígena do Guarita
5
Há 2 dias Assembleia aprova construção de novo prédio do Hospital Santo Antônio
Rádio Municipal
F&J Santos
Fitness
Meganet
APPATA
Raffaelli
Sicredi
Lazzaretti
Agro Niederle
Ponto Grill
Tarzan
Império
Seco
Seu Manoel
Sala
Mecânica Jaime
Ipiranga
Ipiranga
Sicoob
Unimed
Hospital Santo Antonio
Mercado Balestrin
Seu Manoel
Rádio Municipal
Agro Niederle
Sala
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Lazzaretti
APPATA
Meganet
Sicoob
Mercado Balestrin
Mercado do povo
Ponto Grill
Unimed
Mecânica Jaime
Tarzan
Império
Ipiranga
Fitness
Seco
Sicredi
Raffaelli
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados