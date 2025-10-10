WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Mercado Balestrin
Ponto Grill
Fitness
F&J Santos
Unimed
Seco
Seu Manoel
Folha Popular
APPATA
Ipiranga
Império
Meganet
Lazzaretti
Rádio Municipal
Sala
Niederle
Mecânica Jaime
Raffaelli
Tarzan
Hospital Santo Antonio
Sicredi
Mercado do povo
Sicoob
Economia

EBC avança para 2ª etapa do Prêmio +Admirados Jornalistas de Economia

Edgard Matsuki e Wellton Máximo concorrem com nomes de todo o país

10/10/2025 17h28
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Joédson Alves e Marcelo Camargo/Agência Brasil
© Joédson Alves e Marcelo Camargo/Agência Brasil

A Agência Brasil , a Radioagência Nacional e profissionais da Empresa Brasil de Comunicação ( EBC ) avançaram para a segunda fase do Prêmio +Admirados Jornalistas de Economia 2025 . Edgard Matsuki (à esquerda) e Wellton Máximo concorrem com nomes de todo o país. A Agência Brasil disputa na categoria Agência de Notícias, enquanto a Radioagência Nacional concorre na categoria Sites ou Portais. Além disso, a produção Tira-Dúvidas do Imposto de Renda está entre as indicadas na categoria Áudio (Programa de Rádio/Podcast).

Nesta nova etapa, os eleitores podem escolher até cinco opções por categoria , indicando a posição desejada, do primeiro ao quinto lugar. A votação é aberta a jornalistas e profissionais de comunicação de agências, assessorias e empresas. Para votar, basta acessar este link .

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Sobre +Admirados Jornalistas de Economia

O Prêmio +Admirados Jornalista de Economia 2025 é uma das principais premiações do jornalismo brasileiro, reconhecendo a excelência da imprensa no tratamento de assuntos que impactam diretamente a vida da população.

Outros reconhecimentos

Além do avanço para a segunda etapa do Prêmio +Admirados Jornalistas de Economia 2025, a EBC também se destaca em outras premiações da mesma natureza. No Prêmio +Admirados Jornalistas Negros e Negras deste ano, duas profissionais saíram vencedoras : a apresentadora da TV Brasil Luciana Barreto e a gerente de Jornalismo Digital da EBC , Juliana Cézar Nunes.

No Prêmio Einstein +Admirados da Imprensa de Saúde, Ciência e Bem-Estar, Patrícia Serrão, Paula Laboissière e Tâmara Freire integram a lista Top 25 +Admirados Jornalistas do Ano , que nesta edição terá 26 profissionais, por causa de um empate. A Agência Brasil figura na lista de Agências de Notícias mais admiradas do país, e o podcast VideBula , da Radioagência Nacional , divide o Top 3 +Admirados na categoria Áudio.

A relevância da EBC no cenário jornalístico foi reforçada ainda com a presença de três profissionais entre os 100 +Admirados Jornalistas Brasileiros de 2025: Luciana Barreto, Patrícia Serrão e Raíssa Saraiva . A edição registrou quase 30 mil votos, consolidando o reconhecimento do trabalho das jornalistas da empresa.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© José Cruz/Agência Brasil Batalha de startups distribui R$ 200 mil em festival de inovação
© Marcelo Camargo/Agência Brasil Fazendeiro planeja criar “universidade do búfalo” na Ilha de Marajó
© José Cruz/Agência Brasil CMN regulamenta novo fundo de investimento em infraestrutura social
Tenente Portela, RS
Atualizado às 02h08
15°
Tempo nublado Máxima: 22° - Mínima: 13°
15°

Sensação

0.77 km/h

Vento

99%

Umidade

Mercado do povo
Sicoob
Ponto Grill
Mercado Balestrin
Império
Lazzaretti
Mecânica Jaime
Rádio Municipal
Raffaelli
Seu Manoel
Sala
APPATA
Hospital Santo Antonio
Seco
F&J Santos
Sicredi
Ipiranga
Tarzan
Agro Niederle
Meganet
Unimed
Fitness
Unimed
Ponto Grill
Império
Rádio Municipal
Sicoob
Sicredi
Sala
Ipiranga
Hospital Santo Antonio
Fitness
Tarzan
Sicoob
Mercado do povo
Meganet
Raffaelli
Agro Niederle
Mercado Balestrin
Lazzaretti
Seu Manoel
Mecânica Jaime
APPATA
F&J Santos
Municípios
Vista Gaúcha - RS
Devoção a Nossa Senhora Aparecida atrai centenas de fiéis em caminhada na região
Derrubadas - RS
Derrubadas decreta ponto facultativo no Dia do Professor em reconhecimento ao desempenho educacional
Ipiranga
Mecânica Jaime
Império
Meganet
F&J Santos
Seu Manoel
APPATA
Tarzan
Rádio Municipal
Seco
Mercado do povo
Fitness
Hospital Santo Antonio
Sicoob
Unimed
Mercado Balestrin
Ponto Grill
Lazzaretti
Agro Niederle
Raffaelli
Sala
Sicredi
Últimas notícias
Há 10 horas Integração com Pacífico será tema de viagem ministerial à China
Há 15 horas Grupos reflexivos diminuem reincidência de violência contra mulheres
Há 15 horas Vigilância Sanitária do Rio fecha bar por venda de bebida sem registro
Há 15 horas Missa no Cristo Redentor celebra aniversário do santuário
Há 16 horas Governo Leite retoma promoções de professores, investimentos na carreira e novos educadores reforçando prioridade na educação
Mercado Balestrin
Tarzan
Meganet
Mecânica Jaime
Sicredi
F&J Santos
Agro Niederle
Rádio Municipal
Sicoob
Fitness
Império
Sala
Mercado do povo
Seco
Ponto Grill
Seu Manoel
Unimed
Ipiranga
Lazzaretti
APPATA
Raffaelli
Hospital Santo Antonio
Mais lidas
1
Há 5 dias Aprovação de PEC mostra reconhecimento ao trabalho dos agentes comunitários de saúde, diz Motta Proposta concede aposentadoria integral e com paridade aos agentes, além de menor idade para se aposentar
2
Há 6 dias Família de Brusque intensifica produção de marrecos às vésperas das festas de outubro
3
Há 6 dias Paim destaca reaproximação do Brasil com os EUA após conversa entre Lula e Trump
4
Há 6 dias Conab e Cooperfamiliar firmam parceria estratégica na comunidade da Terra Indígena do Guarita
5
Há 2 dias Assembleia aprova construção de novo prédio do Hospital Santo Antônio
Meganet
Hospital Santo Antonio
Ipiranga
Sicredi
Ponto Grill
Agro Niederle
Raffaelli
Fitness
Mecânica Jaime
F&J Santos
Ipiranga
Sicoob
Rádio Municipal
Império
APPATA
Sala
Mercado Balestrin
Seu Manoel
Seco
Tarzan
Unimed
Lazzaretti
Hospital Santo Antonio
Sicredi
Seu Manoel
Sala
APPATA
Lazzaretti
Sicoob
Ipiranga
Tarzan
Mercado do povo
Meganet
Unimed
Império
Mercado Balestrin
Seco
Ponto Grill
Agro Niederle
F&J Santos
Rádio Municipal
Raffaelli
Mecânica Jaime
Fitness
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados