WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Império
Fitness
Rádio Municipal
Unimed
Tarzan
APPATA
Meganet
Lazzaretti
Mecânica Jaime
Sicoob
Ponto Grill
Ipiranga
Sala
Folha Popular
Mercado Balestrin
Sicredi
Niederle
Seu Manoel
Hospital Santo Antonio
Raffaelli
Seco
Mercado do povo
F&J Santos
Economia

BNDES vai liberar R$ 12 bi para produtores rurais com perdas de safra

Instituição abriu protocolo para receber pedidos

17/10/2025 09h47
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Tomaz Silva/Agência Brasil
© Tomaz Silva/Agência Brasil

Com orçamento de R$ 12 bilhões, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) abriu, nessa quinta-feira (16), protocolo para receber pedidos de crédito no âmbito do Programa BNDES para Liquidação de Dívidas Rurais. A finalidade é auxiliar a retomada da capacidade econômica e apoiar a recuperação dos produtores agropecuários que registraram perdas significativas de safra.

As operações poderão ser feitas por meio da rede de instituições financeiras parceiras credenciadas no BNDES. O financiamento terá prazo de até nove anos, incluindo um de carência. O programa vai apoiar produtores rurais, associações, condomínios rurais e cooperativas agrícolas localizados em municípios que, entre 2020 e 2024, tiveram declaração de estado de calamidade pública ou de situação de emergência reconhecidas pelo governo federal, em decorrência de eventos climáticos adversos.

“O BNDES é o principal agente do governo federal para a execução de políticas públicas de crédito de longo prazo no país. Assim como ocorreu no Rio Grande do Sul, com empresas afetadas pelos extremos climáticos, o banco oferece aos produtores rurais alívio econômico, para garantir a continuidade da atividade produtiva no campo, especialmente para agricultores familiares e médios produtores, que têm papel central na segurança alimentar e no desenvolvimento regional”, disse Maria Fernanda Coelho, diretora de Crédito Digital e Gestão do Fundo Rio Doce.

Do total de recursos, 40% estão reservados para produtores beneficiários do Programa Nacional de Agricultura Familiar (Pronaf) e do Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural (Pronamp), segmentos mais vulneráveis aos efeitos das perdas de safra .

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Tânia Rêgo/Agência Brasil Número de trabalhadores por aplicativo cresce 25% e chega a 1,7 milhão
© Paulo Pinto/Agência Brasil Trabalhador por aplicativo ganha mais, porém tem jornadas mais longas
© Marcello Casal Jr/Agência Brasil/Arquivo Senado ouve trabalhadores sobre aumento da faixa de isenção do IR
Tenente Portela, RS
Atualizado às 03h06
17°
Tempo nublado Máxima: 17° - Mínima: 12°
17°

Sensação

0.76 km/h

Vento

98%

Umidade

Lazzaretti
Unimed
Hospital Santo Antonio
Meganet
Sala
Fitness
Ipiranga
Seco
F&J Santos
Mercado Balestrin
Raffaelli
APPATA
Agro Niederle
Rádio Municipal
Sicredi
Tarzan
Seu Manoel
Mercado do povo
Sicoob
Mecânica Jaime
Ponto Grill
Império
Mecânica Jaime
Agro Niederle
Unimed
Lazzaretti
Sicredi
Mercado do povo
Seu Manoel
Rádio Municipal
Sala
Sicoob
Ponto Grill
Meganet
F&J Santos
Fitness
Mercado Balestrin
Tarzan
Ipiranga
Hospital Santo Antonio
Raffaelli
APPATA
Sicoob
Império
Municípios
Tenente Portela - RS
Operação Vínculos cumpre mandados em quatro cidades da região
Miraguaí - RS
Acidente em Miraguaí deixa uma pessoa ferida na localidade de Tronqueiras
Rádio Municipal
Mercado do povo
Seu Manoel
Hospital Santo Antonio
Sala
Tarzan
Mercado Balestrin
Agro Niederle
Seco
Mecânica Jaime
Sicoob
Império
Sicredi
APPATA
Ponto Grill
Unimed
Ipiranga
Meganet
Fitness
F&J Santos
Lazzaretti
Raffaelli
Últimas notícias
Há 6 horas Barroso vota por descriminalizar aborto até 12ª semana de gestação
Há 8 horas Aéreas terão que explicar mudanças na cobrança de bagagens de mão
Há 8 horas Moraes pede que defesa de Collor explique desligamento de tornozeleira
Há 8 horas Governo do Estado divulga lista dos estudantes premiados no Simulado Saeb 2025
Há 8 horas Comissão da Mulher aprova texto que proíbe vítima de violência de pagar pensão ao agressor
Tarzan
Lazzaretti
Mercado do povo
Ponto Grill
Seu Manoel
Mecânica Jaime
Seco
Raffaelli
Mercado Balestrin
Sala
Unimed
Fitness
Ipiranga
Rádio Municipal
Sicredi
Meganet
Sicoob
APPATA
F&J Santos
Império
Hospital Santo Antonio
Agro Niederle
Mais lidas
1
Há 4 dias Érica segue firme na briga pelo título do Regional Noroeste de Atletismo Esportes
2
Há 7 dias Assembleia aprova construção de novo prédio do Hospital Santo Antônio
3
Há 4 dias Marcos Rogério critica prisões de Bolsonaro e de Filipe Martins
4
Há 6 dias Governo Leite retoma promoções de professores, investimentos na carreira e novos educadores reforçando prioridade na educação
5
Há 18 horas Acidente em Miraguaí deixa uma pessoa ferida na localidade de Tronqueiras
Mecânica Jaime
Fitness
APPATA
Meganet
Sicoob
Lazzaretti
Rádio Municipal
Ipiranga
Ponto Grill
Seco
Ipiranga
Unimed
Sicredi
Raffaelli
Império
Tarzan
F&J Santos
Seu Manoel
Agro Niederle
Hospital Santo Antonio
Mercado Balestrin
Sala
Meganet
Agro Niederle
Seco
APPATA
Raffaelli
Sicredi
Ipiranga
Império
Hospital Santo Antonio
Sicoob
Ponto Grill
Unimed
Mercado do povo
Mecânica Jaime
Seu Manoel
Fitness
Sala
Tarzan
Rádio Municipal
Lazzaretti
Mercado Balestrin
F&J Santos
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados