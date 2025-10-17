WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Sicredi
Sala
Folha Popular
Ponto Grill
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
Raffaelli
Seco
Unimed
Fitness
Seu Manoel
Lazzaretti
Meganet
Mercado Balestrin
Império
Niederle
F&J Santos
APPATA
Mercado do povo
Ipiranga
Tarzan
Mecânica Jaime
Sicoob
Economia

Número de trabalhadores por aplicativo cresce 25% e chega a 1,7 milhão

Transporte de passageiros concentra 58% dessas pessoas

17/10/2025 10h56
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Tânia Rêgo/Agência Brasil
© Tânia Rêgo/Agência Brasil

O número de pessoas que trabalham por meio de aplicativos cresceu 25,4% em 2024, na comparação com 2022. Nesse intervalo, o contingente de trabalhadores nessa condição passou de 1,3 milhão para quase 1,7 milhão. São 335 mil pessoas a mais.

Nesse período, houve também aumento de participação desses trabalhadores no universo da população ocupada – pessoas com 14 anos ou mais de idade que trabalham.

Em 2022, os trabalhadores por meio de aplicativos eram 1,5% dos 85,6 milhões de ocupados, proporção que alcançou 1,9% dos 88,5 milhões de ocupados em 2024.

Os dados fazem parte do módulo sobre trabalho por meio de plataformas digitais da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua, divulgado nesta sexta-feira (17) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

De acordo com o analista responsável pela pesquisa, Gustavo Fontes, explicações para esse aumento podem passar pelo fato de esses trabalhadores conseguirem mais renda; além da flexibilidade que a modalidade permite.

“Essa possibilidade de a pessoa escolher os dias em que vai trabalhar, a jornada de trabalho, o local de trabalho, isso também pode ser um fator”, diz.

Tipos de app

O IBGE considerou quatro tipos de aplicativos mais populares, sendo os de transporte a modalidade mais utilizada:

  • aplicativos de transporte particular de passageiros (excluindo táxi): 53,1% dos trabalhadores
  • aplicativos de entrega de comida, produtos etc.: 29,3%
  • aplicativos de prestação de serviços gerais ou profissionais: 17,8%
  • aplicativos de táxi: 13,8%

Na categoria serviços profissionais estão casos como designers , tradutores e até telemedicina, quando o médico usa a plataforma digital para captar pacientes e realizar consultas, por exemplo.

Do 1,7 milhão de trabalhadores, 72,1% têm a atividade classificada como operador de instalação e máquinas e montadores, que é, segundo o IBGE, a categoria que abrange os motoristas e motociclistas.

Informalidade

Enquanto na população brasileira ocupada, 44,3% dos trabalhadores são informais, entre os plataformizados, como chama o IBGE, esse percentual salta para 71,1%.

O IBGE considera informal situações como empregados sem carteira assinada e quem trabalha por conta própria, mas sem Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ).

Os pesquisadores identificaram os seguintes vínculos entre os plataformizados:

  • 86,1% trabalham por conta própria
  • 6,1% são empregadores
  • 3,9% são empregados sem carteira assinada
  • 3,2% são empregados com carteira assinada

Um exemplo de empregador é o dono de um restaurante que vende refeições por meio de aplicativo.

A proporção dos conta própria entre os plataformizados é três vezes maior que na população ocupada como um todo (28,1%).

Em 2024, de todos os ocupados por conta própria, 5,7% trabalhavam por meio de plataformas digitais.

Perfil do trabalhador

Ao traçar o perfil do trabalhador “plataformizado”, a Pnad identificou que 83,9% deles são homens, proporção bem acima do patamar no universo da população ocupada como um todo (58,8% são homens).

As mulheres somam 16,1% entre as plataformizadas e 41,2% na população ocupada brasileira.

O pesquisador Gustavo Geaquinto Fontes, responsável pelo estudo, associa a predominância masculina ao fato de os apps mais utilizados serem de entrega e transporte de passageiros:

“A ocupação de condutor de motocicleta é fortemente exercida por homens.”

Quanto à faixa etária, os pesquisadores identificaram que 47,3% dos trabalhadores por aplicativo têm de 25 a 39 anos, e 36,2% têm de 40 a 59 anos.

Ao classificar os trabalhadores por escolaridade, seis em cada dez tinham ensino médio completo e superior incompleto:

  • médio completo e superior incompleto: 59,3%
  • superior completo: 16,6%
  • fundamental completo e médio incompleto: 14,8%
  • sem instrução e fundamental incompleto: 9,3%

Concentração no Sudeste

A pesquisa aponta que mais da metade (53,7%) dos plataformizados era da região Sudeste. Em seguida figuravam o Nordeste (17,7%), Sul (12,1%), Centro-Oeste (9%) e Norte (7,5%).

O Sudeste foi a única região em que a participação dos trabalhadores por app na população ocupada (2,2%) superava a média nacional (1,9%).

Metodologia

O levantamento do IBGE coletou informações no terceiro trimestre de 2024 e faz parte de um convênio com a Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e o Ministério Público do Trabalho (MPT).

O instituto buscou informações apenas de pessoas que tinham os aplicativos como forma principal de intermediação de trabalho. Ou seja, quem faz um bico como motorista de aplicativo na hora vaga para complementar a renda não entrou no cálculo.

De acordo com Gustavo Fontes, essa exclusão não tira significância do levantamento.

“O universo dessas pessoas não é tão grande assim”, diz ele, contextualizando que pouco menos de 3% da população ocupada tem uma segunda atividade.

Experimental

O IBGE classifica a Pnad sobre trabalho por plataforma ainda como experimental, ou seja, em fase de teste e sob avaliação. O estudo não considerou plataformas de hospedagem, aluguel ou imóvel por temporada.

“A gente incluiu aquelas plataformas intensivas em trabalho”, justifica Fontes, antecipando que a pesquisa a ser realizada em 2025 trará informações sobre plataformas de comércio eletrônico.

Assunto no STF

Há no Brasil um debate institucional sobre a relação entre motoristas e as plataformas digitais. A decisão sobre se há vínculo empregatício entre as partes está no Supremo Tribunal Federal (STF).

Representantes dos trabalhadores reclamam de precarização das condições de trabalho, enquanto as empresas negam existência de vínculo empregatício, posição defendida também pela Procuradoria-Geral da República (PGR).

O presidente do STF, ministro Edson Fachin, prevê que a votação sobre o tema ocorrerá no início de novembro .

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Paulo Pinto/Agência Brasil Trabalhador por aplicativo ganha mais, porém tem jornadas mais longas
© Tomaz Silva/Agência Brasil BNDES vai liberar R$ 12 bi para produtores rurais com perdas de safra
© Marcello Casal Jr/Agência Brasil/Arquivo Senado ouve trabalhadores sobre aumento da faixa de isenção do IR
Tenente Portela, RS
Atualizado às 03h06
17°
Tempo nublado Máxima: 17° - Mínima: 12°
17°

Sensação

0.76 km/h

Vento

98%

Umidade

Lazzaretti
Ipiranga
Unimed
Agro Niederle
Seco
Hospital Santo Antonio
Império
Meganet
Raffaelli
Rádio Municipal
Fitness
F&J Santos
Seu Manoel
Sala
Sicoob
APPATA
Mercado do povo
Sicredi
Mercado Balestrin
Ponto Grill
Mecânica Jaime
Tarzan
Unimed
Sicoob
Sala
Raffaelli
Ponto Grill
Sicredi
Mercado Balestrin
Hospital Santo Antonio
APPATA
Tarzan
Sicoob
Mecânica Jaime
Lazzaretti
Rádio Municipal
Império
Mercado do povo
Fitness
F&J Santos
Seu Manoel
Meganet
Ipiranga
Agro Niederle
Municípios
Tenente Portela - RS
Operação Vínculos cumpre mandados em quatro cidades da região
Miraguaí - RS
Acidente em Miraguaí deixa uma pessoa ferida na localidade de Tronqueiras
Mecânica Jaime
Sicredi
Mercado do povo
Seco
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Ipiranga
Fitness
F&J Santos
Mercado Balestrin
Meganet
Sala
Agro Niederle
Rádio Municipal
Império
Tarzan
Unimed
Lazzaretti
APPATA
Seu Manoel
Raffaelli
Ponto Grill
Últimas notícias
Há 6 horas Barroso vota por descriminalizar aborto até 12ª semana de gestação
Há 8 horas Aéreas terão que explicar mudanças na cobrança de bagagens de mão
Há 8 horas Moraes pede que defesa de Collor explique desligamento de tornozeleira
Há 8 horas Governo do Estado divulga lista dos estudantes premiados no Simulado Saeb 2025
Há 8 horas Comissão da Mulher aprova texto que proíbe vítima de violência de pagar pensão ao agressor
Sicredi
APPATA
Seu Manoel
Mecânica Jaime
Ponto Grill
Unimed
Hospital Santo Antonio
Rádio Municipal
Império
Sicoob
Raffaelli
Mercado do povo
Lazzaretti
Sala
Mercado Balestrin
Tarzan
Agro Niederle
F&J Santos
Ipiranga
Seco
Fitness
Meganet
Mais lidas
1
Há 4 dias Érica segue firme na briga pelo título do Regional Noroeste de Atletismo Esportes
2
Há 7 dias Assembleia aprova construção de novo prédio do Hospital Santo Antônio
3
Há 4 dias Marcos Rogério critica prisões de Bolsonaro e de Filipe Martins
4
Há 6 dias Governo Leite retoma promoções de professores, investimentos na carreira e novos educadores reforçando prioridade na educação
5
Há 18 horas Acidente em Miraguaí deixa uma pessoa ferida na localidade de Tronqueiras
Lazzaretti
Agro Niederle
Raffaelli
Rádio Municipal
Seu Manoel
Ipiranga
Sicredi
Fitness
Sicoob
APPATA
Unimed
Hospital Santo Antonio
Mecânica Jaime
Mercado Balestrin
Meganet
Sala
Ipiranga
Ponto Grill
Tarzan
Seco
Império
F&J Santos
Hospital Santo Antonio
Unimed
Mercado do povo
Fitness
APPATA
Sicredi
Ponto Grill
Tarzan
Raffaelli
Mercado Balestrin
Meganet
Seco
Sala
Seu Manoel
Agro Niederle
Império
Mecânica Jaime
F&J Santos
Sicoob
Ipiranga
Lazzaretti
Rádio Municipal
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados