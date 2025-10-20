WhatsApp

Economia

Auxílio Gás de R$ 108 começa a ser pago nesta segunda-feira

Cronograma de pagamento vai até dia 31 de outubro

20/10/2025 15h49
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Marcello Casal/Agência Brasil
© Marcello Casal/Agência Brasil

Mais de cinco milhões de famílias de todo o país começam a receber o Auxílio Gás nesta segunda-feira (20).

O benefício, no valor de R$ 108, é pago duas vezes a cada semestre e segue o calendário do Bolsa Família .

Os primeiros a receber são os beneficiários que têm o NIS, Número de Identificação Social, com dígito final 1.

O cronograma de pagamentos segue até 31 de outubro, quando recebem os beneficiários com NIS final 0.

Neste mês, o investimento do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome é de pouco mais de R$ 542 milhões.

O Auxílio Gás foi criado para aliviar o impacto do preço do gás de cozinha no orçamento doméstico dos lares em situação de vulnerabilidade.

O valor pago aos beneficiários corresponde a 100% ao do botijão de 13 quilos.

Gás do povo

Em setembro, o governo federal lançou o programa Gás do Povo , que vai gradualmente substituir o Auxílio Gás.

Em vez do benefício em dinheiro, as famílias vão retirar a recarga do botijão de gás em revendedoras credenciadas.

A previsão do novo programa é triplicar o número de favorecidos, alcançando cerca de 15 milhões de famílias.

