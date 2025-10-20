WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Sicredi
Hospital Santo Antonio
Raffaelli
Sicoob
Tarzan
Império
Mecânica Jaime
Mercado do povo
Fitness
Meganet
Lazzaretti
Rádio Municipal
Seco
Seu Manoel
Niederle
Ipiranga
Unimed
APPATA
Ponto Grill
Folha Popular
Sala
Mercado Balestrin
F&J Santos
Economia

Instabilidade do Pix em grandes cidades coincide com falha na Amazon

Serviço apresentou lentidão e interrupções nesta segunda

20/10/2025 16h56
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Tânia Rêgo/Agência Brasil
© Tânia Rêgo/Agência Brasil

No mesmo dia em que uma falha global na Amazon Web Services (AWS) afeta serviços digitais em todo o planeta, o Pix registrou instabilidade nesta segunda-feira (20).

Usuários de algumas instituições financeiras relatam interrupção de transferências e pagamentos em diferentes regiões do país.

De acordo com o site Down Detector , que monitora o funcionamento de plataformas online , as primeiras reclamações sobre o Pix começaram por volta das 4h da madrugada (horário de Brasília) e se intensificaram ao longo da manhã.

O volume de notificações atingiu 160 relatos por minuto às 11h30, 176 às 11h40 e chegou ao pico de aproximadamente 272 reclamações por minuto às 14h17.

As falhas foram observadas principalmente em grandes centros urbanos, como São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Fortaleza, Curitiba e Recife.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Durante o período de instabilidade, houve aumento expressivo nas buscas na internet por termos relacionados ao Pix e a fintechs .

No entanto, bancos tradicionais como Bradesco, Itaú e Caixa Econômica Federal também registraram aumento nas queixas.

No Banco do Brasil, houve um aumento de reclamações durante a manhã, mas a situação se normalizou agora à tarde.

Pane

Divisão da Amazon responsável por serviços de computação em nuvem, a Amazon Web Services informou que enfrenta dificuldades técnicas na região US-East-1, área sob a responsabilidade da empresa que abrange o Nordeste dos Estados Unidos.

Essa infraestrutura é usada por empresas de diversos setores para hospedagem, armazenamento e processamento de dados.

A pane causou instabilidade em sites e aplicativos de grande porte, incluindo Mercado Livre, Mercado Pago, Reddit, Roblox, Snapchat, Wellhub (antigo Gympass), TotalPass, Perplexity e Prime Video.

Na América Latina, os reflexos foram sentidos em serviços de comércio eletrônico, entretenimento e tecnologia financeira.

Banco Central

Por meio de breve nota, o Banco Central (BC) informou que “os sistemas administrados pelo BC funcionam normalmente” e que segue monitorando o desempenho das instituições participantes do sistema de pagamentos instantâneos.

Até o início da tarde, o BC não havia identificado falhas internas relacionadas ao incidente.

A autoridade monetária não confirmou a relação entre a instabilidade do Pix e a falha da AWS. No entanto, segundo publicações especializadas em tecnologia, a coincidência de horários pode indicar impactos indiretos decorrentes da dependência de serviços de computação em nuvem.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Fernando Frazão/Agência Brasil Programa de reforma permite “qualquer tipo de melhoria”, diz ministro
© Marcello Casal/Agência Brasil Auxílio Gás de R$ 108 começa a ser pago nesta segunda-feira
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil Novo parque de inovação vira “berçário” de tecnologia em Pernambuco
Tenente Portela, RS
Atualizado às 22h07
15°
Tempo nublado Máxima: 21° - Mínima:
15°

Sensação

2.06 km/h

Vento

76%

Umidade

Seco
Ponto Grill
Ipiranga
Rádio Municipal
Mercado do povo
F&J Santos
Mercado Balestrin
Meganet
Fitness
Unimed
Sicoob
Tarzan
Mecânica Jaime
Agro Niederle
Império
Sicredi
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
Seu Manoel
Sala
Raffaelli
APPATA
Sicredi
F&J Santos
APPATA
Sala
Mecânica Jaime
Hospital Santo Antonio
Seu Manoel
Mercado Balestrin
Ipiranga
Mercado do povo
Sicoob
Ponto Grill
Unimed
Tarzan
Lazzaretti
Agro Niederle
Meganet
Império
Sicoob
Fitness
Rádio Municipal
Raffaelli
Municípios
Miraguaí - RS
Miraguaí inicia terraplanagem para asfaltamento de duas ruas
Tenente Portela - RS
Inscrições abertas para o Torneio Municipal de Canastra e Bolãozinho Feminino
Agro Niederle
Seco
Sala
Mercado Balestrin
Seu Manoel
Fitness
APPATA
Tarzan
Rádio Municipal
Raffaelli
Ipiranga
Sicoob
Meganet
F&J Santos
Sicredi
Unimed
Império
Mercado do povo
Mecânica Jaime
Lazzaretti
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
Últimas notícias
Há 2 horas Gaspar: parentes de assessora do Sindnapi teriam recebido R$ 20 milhões do sindicato
Há 2 horas STJ mantém exclusão de ex-ministros em processo do mensalão
Há 2 horas Governo do Estado entrega equipamentos agrícolas para 20 municípios
Há 3 horas Programa de reforma permite “qualquer tipo de melhoria”, diz ministro
Há 3 horas Comissão aprova destinar para reforma agrária imóvel apreendido do tráfico
Seco
Ipiranga
Meganet
Mercado Balestrin
F&J Santos
Mecânica Jaime
Mercado do povo
Lazzaretti
Império
Fitness
Ponto Grill
Tarzan
Unimed
Rádio Municipal
Sicredi
APPATA
Agro Niederle
Sicoob
Raffaelli
Seu Manoel
Sala
Hospital Santo Antonio
Mais lidas
1
Há 7 dias Érica segue firme na briga pelo título do Regional Noroeste de Atletismo Esportes
2
Há 4 dias Acidente em Miraguaí deixa uma pessoa ferida na localidade de Tronqueiras
3
Há 3 dias Brasil lidera desinformação sobre vacina na América Latina, diz estudo
4
Há 3 dias Moraes autoriza Bolsonaro a comemorar aniversário da filha em casa
5
Há 1 dia Grupo de mulheres do DF acusa agência de modelos de golpe
Ponto Grill
Sicredi
Agro Niederle
Fitness
Império
Seu Manoel
Lazzaretti
Meganet
Ipiranga
Hospital Santo Antonio
Mercado Balestrin
Raffaelli
Ipiranga
Rádio Municipal
Tarzan
Unimed
F&J Santos
APPATA
Mecânica Jaime
Seco
Sicoob
Sala
Hospital Santo Antonio
Mecânica Jaime
Rádio Municipal
Império
Sicredi
Fitness
Ponto Grill
Tarzan
Seu Manoel
Ipiranga
Seco
Agro Niederle
Raffaelli
Sicoob
Mercado do povo
Mercado Balestrin
Lazzaretti
F&J Santos
APPATA
Meganet
Unimed
Sala
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados