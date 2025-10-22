WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Ipiranga
F&J Santos
Sicoob
Folha Popular
Unimed
Mercado do povo
Mercado Balestrin
Hospital Santo Antonio
Império
Raffaelli
Seu Manoel
Tarzan
Rádio Municipal
Fitness
Meganet
Lazzaretti
Ponto Grill
Sala
Seco
Niederle
APPATA
Sicredi
Mecânica Jaime
Economia

Beneficiários com NIS final 3 recebem Auxílio Gás nesta quarta-feira

Programa paga R$ 108 a mais de 5 milhões de famílias

22/10/2025 07h35
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Marcello Casal/Agência Brasil
© Marcello Casal/Agência Brasil

Beneficiários que estão no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) com Número de Inscrição Social (NIS) de final 3 recebem nesta quarta-feira (22) o Auxílio Gás de outubro no valor de R$ 108.

Com duração prevista até o fim de 2026, o programa beneficia 5,01 milhões de famílias. Com a aprovação da Emenda Constitucional da Transição, no fim de 2022, o benefício foi mantido em 100% do preço médio do botijão de 13 kg.

O benefício é pago duas vezes a cada semestre e segue o calendário do Bolsa Família, com pagamentos até 31 de outubro, para beneficiários com NIS final 0.

Só pode receber o Auxílio Gás quem está incluído no CadÚnico e tenha pelo menos um membro da família que receba o Benefício de Prestação Continuada (BPC).

A lei que criou o programa definiu que a mulher responsável pela família terá preferência, assim como mulheres vítimas de violência doméstica.

Neste mês, o investimento do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome para o Auxílio Gás é de pouco mais de R$ 542 milhões.

Gás do povo

Em setembro, o governo federal lançou o programa Gás do Povo , que vai gradualmente substituir o Auxílio Gás.

Em vez do benefício em dinheiro, as famílias vão retirar a recarga do botijão de gás em revendedoras credenciadas.

O novo programa pretende triplicar o número de favorecidos, alcançando cerca de 15 milhões de famílias.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Mauricio de Almeida/ TV Brasil Angra 3: obra parada gera custo anual de quase R$ 1 bilhão
© José Cruz/Agencia Brasil Setor mineral fatura mais de R$ 76 bilhões no 3º trimestre deste ano
© José Cruz/Agência Brasil Governo enviará dois projetos de lei alternativos à MP do IOF
Tenente Portela, RS
Atualizado às 10h08
21°
Tempo limpo Máxima: 26° - Mínima: 13°
21°

Sensação

4.61 km/h

Vento

54%

Umidade

Sicoob
Ponto Grill
F&J Santos
Ipiranga
Fitness
Império
Mecânica Jaime
Mercado do povo
Lazzaretti
Meganet
Sala
APPATA
Sicredi
Seco
Raffaelli
Mercado Balestrin
Hospital Santo Antonio
Agro Niederle
Unimed
Tarzan
Rádio Municipal
Seu Manoel
Sicredi
Mercado Balestrin
Império
Mecânica Jaime
Sala
Ponto Grill
Raffaelli
Hospital Santo Antonio
Tarzan
Lazzaretti
Mercado do povo
Sicoob
Seu Manoel
Fitness
F&J Santos
APPATA
Meganet
Unimed
Ipiranga
Agro Niederle
Rádio Municipal
Sicoob
Municípios
Miraguaí - RS
CRAS de Miraguaí promove atividades de artesanato com adolescentes
Derrubadas - RS
Secretaria de Saúde terá destaque na 3ª Rústica Salto do Yucumã
Agro Niederle
Mercado Balestrin
Sicredi
F&J Santos
Ponto Grill
Império
Mercado do povo
Ipiranga
Sicoob
Mecânica Jaime
Meganet
Sala
Fitness
Lazzaretti
Tarzan
APPATA
Unimed
Raffaelli
Seco
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
Seu Manoel
Últimas notícias
Há 6 minutos Outubro será mês de conscientização da Síndrome de Rett, aprova CAS
Há 6 minutos Cai de 51% para 37% uso de internet nas escolas por adolescentes
Há 6 minutos Vai ao Plenário garantia de fisioterapia após cirurgia de retirada da mama
Há 6 minutos Projeto cria sistema para marcação das consultas de retorno no SUS
Há 6 minutos Flávio Arns defende suspensão de decreto do governo sobre educação de PcDs
APPATA
Fitness
Raffaelli
Seco
Ponto Grill
Mercado do povo
Sicredi
Lazzaretti
F&J Santos
Tarzan
Seu Manoel
Unimed
Ipiranga
Sicoob
Meganet
Mercado Balestrin
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
Império
Agro Niederle
Mecânica Jaime
Sala
Mais lidas
1
Há 5 dias Acidente em Miraguaí deixa uma pessoa ferida na localidade de Tronqueiras Trânsito
2
Há 5 dias Moraes autoriza Bolsonaro a comemorar aniversário da filha em casa
3
Há 5 dias Brasil lidera desinformação sobre vacina na América Latina, diz estudo
4
Há 3 dias Grupo de mulheres do DF acusa agência de modelos de golpe
5
Há 3 dias Enterro de jovem esfaqueado no DF é marcado por pedido de justiça
Sicredi
Fitness
Ipiranga
Rádio Municipal
APPATA
Ponto Grill
Unimed
Sala
Sicoob
Lazzaretti
F&J Santos
Império
Meganet
Raffaelli
Hospital Santo Antonio
Ipiranga
Mercado Balestrin
Seu Manoel
Seco
Agro Niederle
Mecânica Jaime
Tarzan
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
APPATA
Agro Niederle
F&J Santos
Sicredi
Império
Mercado do povo
Fitness
Tarzan
Seco
Sicoob
Seu Manoel
Unimed
Raffaelli
Sala
Rádio Municipal
Meganet
Ipiranga
Mecânica Jaime
Mercado Balestrin
Ponto Grill
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados