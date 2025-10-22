WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Rádio Municipal
Seco
Meganet
Tarzan
Ipiranga
Lazzaretti
Império
Mercado Balestrin
Mecânica Jaime
Niederle
Mercado do povo
Ponto Grill
F&J Santos
APPATA
Raffaelli
Folha Popular
Unimed
Sicoob
Fitness
Hospital Santo Antonio
Seu Manoel
Sala
Sicredi
Economia

Petrobras e Britto-Macelog vencem leilões portuários em São Paulo

Antaq e Ministério dos Portos e Aeroportos promoveram os leilões

22/10/2025 13h01
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Paulo Pinto/Agência Brasil
© Paulo Pinto/Agência Brasil

As empresas Petrobras e Britto-Macelog II foram as vencedoras dos dois leilões portuários realizados na manhã de hoje (22) na sede da B3, a bolsa de valores de São Paulo , na capital paulista. Os leilões selecionaram as melhores ofertas de outorga e foram promovidos pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq) e pelo Ministério dos Portos e Aeroportos e foi acompanhado pelo ministro Silvio Costa Filho.

Um deles foi o arrendamento do RDJ07, área localizada no Porto do Rio de Janeiro (RJ), e selecionou a empresa que ofereceu o melhor valor de outorga para a Petrobras.

Inicialmente, a Petrobras ofertou R$ 104 milhões, enquanto a Sul Real GMBL 2025 ofertou R$ 1 milhão. Como houve duas proponentes, o leilão foi levado a uma disputa por viva-voz, mas a empresa perdedora acabou não oferecendo novas propostas e a Petrobras foi declarada vencedora do leilão, com essa oferta de R$ 104 milhões.

Segundo o ministério, esse arrendamento tem como objetivo a movimentação de carga de apoio logístico offshore , destinada às atividades de exploração e produção de petróleo e gás natural. A previsão de investimentos, ao longo de 25 anos é R$ 99,4 milhões.

O plano para o RDJ07 prevê a demolição de estruturas antigas e a construção de um novo galpão com área mínima de 3,5 mil metros quadrados, além da implantação de áreas administrativas e operacionais, portarias e cercamento. Entre os investimentos previstos estão a aquisição de equipamentos de grande porte, como seis guindastes, dez empilhadeiras e vinte carretas, além da instalação de um novo sistema de combate a incêndio e de uma subestação elétrica.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

TMP de Maceió

O outro leilão realizado na manhã de hoje foi do Terminal Marítimo de Passageiros (TMP), localizado no Porto de Maceió (AL), cuja vencedora foi o consórcio Britto-Macelog II, com a proposta de outorga de R$ 50 mil reais. Ela foi a única proponente desse leilão.

O prazo de licitação também é 25 anos e os investimentos previstos são da ordem de R$ 3,7 milhões. Além da estação de passageiros, também deve ser implantado um estacionamento adjacente no local, com 112 vagas.

De acordo com o ministério, o Porto de Maceió é um dos principais pontos de recepção de cruzeiros do Nordeste, movimentando mais de 100 mil passageiros por temporada. Com o leilão, a expectativa é que o terminal amplie a capacidade de atendimento, hoje limitada a 612 passageiros por dia, atraindo novas rotas e companhias marítimas.

De acordo com o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, os leilões de hoje são muito estratégicos para o desenvolvimento do país.

"Maceió é um dos portos mais bonitos do Brasil. Temos ali um grande potencial de cruzeiros no Brasil. O ministério está fazendo o maior volume de concessões de sua história. Estamos trabalhando para fazermos, em quatro anos, 60 leilões, com investimentos da ordem de R$ 40 bilhões. Estamos trabalhando para fazermos, agora, a concessão do Porto de São Sebastião", disse ele.

Paranaguá

Na tarde de hoje também será leiloada a concessão do canal de acesso aquaviário aos portos de Paranaguá e Antonina (PR). O leilão será realizado a partir das 14h, na B3.

A concessão do acesso Aquaviário do Porto de Paranaguá (PR) representa um marco inédito para o setor portuário nacional, por se tratar do primeiro canal de acesso brasileiro a ser leiloado. O projeto prevê investimentos de R$ 1,2 bilhão ao longo de 25 anos, com possibilidade de prorrogação contratual por até 70 anos.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Tânia Rêgo/Agência Brasil Estado do Rio estima receber 2 milhões de turistas estrangeiros
© Paulo Pinto/Agência Brasil Porto de São Sebastião será leiloado até abril de 2026, diz ministro
© Mauricio de Almeida/ TV Brasil Angra 3: obra parada gera custo anual de quase R$ 1 bilhão
Tenente Portela, RS
Atualizado às 14h07
26°
Tempo limpo Máxima: 26° - Mínima: 13°
26°

Sensação

3.43 km/h

Vento

35%

Umidade

Mercado Balestrin
Sicredi
Mercado do povo
Ponto Grill
Unimed
Mecânica Jaime
Seco
Ipiranga
Raffaelli
Sicoob
Rádio Municipal
Meganet
Seu Manoel
Fitness
Agro Niederle
Império
Tarzan
F&J Santos
APPATA
Hospital Santo Antonio
Sala
Lazzaretti
Agro Niederle
Unimed
Mecânica Jaime
Fitness
APPATA
Meganet
Rádio Municipal
Sala
Sicoob
F&J Santos
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
Mercado Balestrin
Ipiranga
Mercado do povo
Raffaelli
Império
Seu Manoel
Sicoob
Sicredi
Tarzan
Lazzaretti
Municípios
Miraguaí - RS
CRAS de Miraguaí promove atividades de artesanato com adolescentes
Derrubadas - RS
Secretaria de Saúde terá destaque na 3ª Rústica Salto do Yucumã
Sicredi
Tarzan
Império
Agro Niederle
Ipiranga
Meganet
Rádio Municipal
Mercado Balestrin
Fitness
Seu Manoel
Seco
Raffaelli
APPATA
Unimed
Sala
Hospital Santo Antonio
Mercado do povo
Sicoob
F&J Santos
Lazzaretti
Ponto Grill
Mecânica Jaime
Últimas notícias
Há 9 minutos Avança criação de sistema eletrônico para agilizar compras públicas
Há 9 minutos Política Nacional contra o Antissemitismo passa na CDH e segue para CCJ
Há 9 minutos Governo anuncia apoio a pacientes e serviços que oferecem radioterapia
Há 9 minutos CDH amplia rol de políticas sociais para crianças e adolescentes; texto vai à sanção
Há 9 minutos Rogério Marinho critica exceções propostas ao arcabouço fiscal
Sicoob
Lazzaretti
Hospital Santo Antonio
Mercado do povo
Rádio Municipal
Império
Raffaelli
Tarzan
Unimed
Seu Manoel
F&J Santos
Fitness
Agro Niederle
Sicredi
Mercado Balestrin
APPATA
Sala
Meganet
Ponto Grill
Seco
Ipiranga
Mecânica Jaime
Mais lidas
1
Há 5 dias Acidente em Miraguaí deixa uma pessoa ferida na localidade de Tronqueiras Trânsito
2
Há 5 dias Moraes autoriza Bolsonaro a comemorar aniversário da filha em casa
3
Há 5 dias Brasil lidera desinformação sobre vacina na América Latina, diz estudo
4
Há 3 dias Grupo de mulheres do DF acusa agência de modelos de golpe
5
Há 3 dias Enterro de jovem esfaqueado no DF é marcado por pedido de justiça
Sicredi
Sicoob
Seu Manoel
F&J Santos
Ponto Grill
Seco
Ipiranga
APPATA
Sala
Ipiranga
Tarzan
Mecânica Jaime
Unimed
Lazzaretti
Agro Niederle
Hospital Santo Antonio
Fitness
Rádio Municipal
Meganet
Raffaelli
Império
Mercado Balestrin
Seco
Império
APPATA
Ipiranga
Lazzaretti
Sala
Sicoob
F&J Santos
Meganet
Rádio Municipal
Mercado Balestrin
Raffaelli
Agro Niederle
Mercado do povo
Unimed
Seu Manoel
Sicredi
Hospital Santo Antonio
Mecânica Jaime
Tarzan
Fitness
Ponto Grill
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados