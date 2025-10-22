WhatsApp

Economia

Estado do Rio estima receber 2 milhões de turistas estrangeiros

Secretário lançou cartilha para orientar visitantes

22/10/2025 14h21
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Tânia Rêgo/Agência Brasil
© Tânia Rêgo/Agência Brasil

O estado do Rio de Janeiro prevê receber o recorde de 2 milhões de turistas estrangeiros este ano, disse nesta quarta-feira (22) o secretário estadual de Turismo, Gustavo Tutuca.

“A gente vive o melhor momento da história do turismo do Rio de Janeiro. No ano passado, recebemos mais de 1,5 milhão de turistas internacionais. Este ano, só até setembro, ultrapassamos a marca de 1,6 milhão de turistas internacionais”, afirmou Tutuca.

Ele deu a informação durante o lançamento da cartilha Divirta-se com Segurança , que visa a orientar turistas brasileiros e estrangeiros sobre boas práticas de segurança e ampliar o trabalho de conscientização e prevenção . O material da campanha é um folder trilíngue (português, inglês e espanhol) com orientações sobre cuidados pessoais, transporte, uso de aplicativos de relacionamentos, emergências e contatos úteis.

O material será distribuído em aeroportos, rodoviárias, hotéis, quiosques da Orla Rio, atrativos turísticos e eventos, além de estar disponível em versão digital nas redes sociais da Setur-RJ e da TurisRio.

O secretário da Polícia Civil, Felipe Cury, disse que é importante o combate às organizações criminosas, mas o trabalho de prevenção e conscientização dos turistas é fundamental porque pode evitar que o crime ocorra.

“A Delegacia Especial de Apoio ao Turismo [Deat] vem fazendo um trabalho de combate às quadrilhas envolvendo o crime do Boa Noite, Cinderela, que é o que mais chama a atenção. Em relação a outros crimes envolvendo turistas, boa parte deles é o furto, como o de celular, que ocorre em qualquer lugar do mundo. Mais de 80% das ocorrências com turistas são crimes sem violência”, afirmou o secretário.

A titular da Deat, Patrícia Alemany, reforçou a importância da cartilha.

“O que a gente ganha com essa cartilha é melhorar a comunicação, trabalhar em rede, fazer um alcance diferente quando colocamos a Secretaria de Turismo junto com a polícia. A gente construiu um material em conjunto e a ideia é mais conscientização e prevenção dos crimes”, disse a delegada.

Tenente Portela, RS
Atualizado às 14h07
26°
Tempo limpo Máxima: 26° - Mínima: 13°
26°

Sensação

3.43 km/h

Vento

35%

Umidade

Municípios
Miraguaí - RS
CRAS de Miraguaí promove atividades de artesanato com adolescentes
Derrubadas - RS
Secretaria de Saúde terá destaque na 3ª Rústica Salto do Yucumã
Últimas notícias
Há 8 minutos Avança criação de sistema eletrônico para agilizar compras públicas
Há 8 minutos Política Nacional contra o Antissemitismo passa na CDH e segue para CCJ
Há 8 minutos Governo anuncia apoio a pacientes e serviços que oferecem radioterapia
Há 8 minutos CDH amplia rol de políticas sociais para crianças e adolescentes; texto vai à sanção
Há 8 minutos Rogério Marinho critica exceções propostas ao arcabouço fiscal
Mais lidas
1
Há 5 dias Acidente em Miraguaí deixa uma pessoa ferida na localidade de Tronqueiras Trânsito
2
Há 5 dias Moraes autoriza Bolsonaro a comemorar aniversário da filha em casa
3
Há 5 dias Brasil lidera desinformação sobre vacina na América Latina, diz estudo
4
Há 3 dias Grupo de mulheres do DF acusa agência de modelos de golpe
5
Há 3 dias Enterro de jovem esfaqueado no DF é marcado por pedido de justiça
