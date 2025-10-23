WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Sala
Seco
Lazzaretti
Tarzan
Rádio Municipal
Ponto Grill
Raffaelli
Meganet
Ipiranga
F&J Santos
Seu Manoel
Império
APPATA
Sicredi
Mercado Balestrin
Sicoob
Unimed
Mercado do povo
Niederle
Hospital Santo Antonio
Folha Popular
Fitness
Mecânica Jaime
Economia

Beneficiários com NIS final 4 recebem Auxílio Gás nesta quinta-feira

Programa paga R$ 108 a mais de 5 milhões de famílias

23/10/2025 09h04
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Marcello Casal jr/Agência Brasil
© Marcello Casal jr/Agência Brasil

Beneficiários inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) com Número de Inscrição Social (NIS) de final 4 recebem nesta quinta-feira (23) o Auxílio Gás de outubro no valor de R$ 108.

Com duração prevista até o fim de 2026, o programa beneficia 5,01 milhões de famílias . Com a aprovação da Emenda Constitucional da Transição, no fim de 2022, o benefício foi mantido em 100% do preço médio do botijão de 13 kg.

O benefício é pago duas vezes a cada semestre e segue o calendário do Bolsa Família , com pagamentos até 31 de outubro, para beneficiários com NIS final 0.

Só pode receber o Auxílio Gás quem está incluído no CadÚnico e tenha pelo menos um membro da família que receba o Benefício de Prestação Continuada (BPC).

A lei que criou o programa definiu que a mulher responsável pela família terá preferência, assim como mulheres vítimas de violência doméstica.

Neste mês, o investimento do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome para o Auxílio Gás é de pouco mais de R$ 542 milhões .

Gás do Povo

Em setembro, o governo federal lançou o programa Gás do Povo , que vai gradualmente substituir o Auxílio Gás .

Em vez do benefício em dinheiro, as famílias vão retirar a recarga do botijão de gás em revendedoras credenciadas .

O novo programa pretende triplicar o número de favorecidos, alcançando cerca de 15 milhões de famílias .

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Rovena Rosa/Agência Brasil Modelo do Porto de Paranaguá deve inspirar mais leilões, diz ministro
© Marcelo Camargo/Agência Brasil Projetos de lei renderão ao governo o mesmo que MP alternativa a IOF
© Tânia Rêgo/Agência Brasil Estado do Rio estima receber 2 milhões de turistas estrangeiros
Tenente Portela, RS
Atualizado às 12h07
25°
Tempo nublado Máxima: 26° - Mínima: 13°
25°

Sensação

4.18 km/h

Vento

42%

Umidade

Rádio Municipal
Meganet
Agro Niederle
Unimed
Fitness
Ipiranga
Raffaelli
Mercado do povo
Ponto Grill
Sala
Lazzaretti
Sicredi
Mecânica Jaime
Mercado Balestrin
Seco
Sicoob
APPATA
Tarzan
F&J Santos
Hospital Santo Antonio
Seu Manoel
Império
Sicoob
Raffaelli
Hospital Santo Antonio
Mercado Balestrin
APPATA
Unimed
Fitness
F&J Santos
Seu Manoel
Sicredi
Meganet
Sala
Rádio Municipal
Império
Ponto Grill
Mecânica Jaime
Tarzan
Agro Niederle
Sicoob
Lazzaretti
Ipiranga
Mercado do povo
Municípios
Miraguaí - RS
Defesa Civil Estadual entrega novas doações a famílias de Miraguaí
Miraguaí - RS
CRAS de Miraguaí promove atividades de artesanato com adolescentes
Ponto Grill
Mercado Balestrin
F&J Santos
Rádio Municipal
Império
Raffaelli
Mercado do povo
Agro Niederle
Lazzaretti
Hospital Santo Antonio
Mecânica Jaime
APPATA
Fitness
Unimed
Ipiranga
Tarzan
Sicoob
Seco
Sicredi
Seu Manoel
Sala
Meganet
Últimas notícias
Há 28 minutos Câmara aprova reintegração do Brasil ao órgão global de exposições internacionais
Há 29 minutos Comissão debate impactos da regulamentação da inteligência artificial nos direitos culturais e na economia criativa
Há 29 minutos Hugo Motta anuncia votação de projetos sobre bebidas adulteradas e cobrança de bagagens
Há 29 minutos Governo precisa de R$ 27 bi para cumprir meta, afirma IFI
Há 1 hora Governo de SP está impedido de demolir imóveis na Favela do Moinho
Mercado Balestrin
Fitness
Mercado do povo
Ponto Grill
APPATA
Unimed
Sala
Tarzan
Rádio Municipal
Sicoob
Ipiranga
Sicredi
Mecânica Jaime
Meganet
Império
Raffaelli
Seu Manoel
Seco
Agro Niederle
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
F&J Santos
Mais lidas
1
Há 6 dias Acidente em Miraguaí deixa uma pessoa ferida na localidade de Tronqueiras Trânsito
2
Há 6 dias Moraes autoriza Bolsonaro a comemorar aniversário da filha em casa
3
Há 6 dias Brasil lidera desinformação sobre vacina na América Latina, diz estudo
4
Há 4 dias Grupo de mulheres do DF acusa agência de modelos de golpe
5
Há 4 dias Enterro de jovem esfaqueado no DF é marcado por pedido de justiça
Ipiranga
Seu Manoel
APPATA
Seco
F&J Santos
Ponto Grill
Lazzaretti
Tarzan
Império
Agro Niederle
Meganet
Hospital Santo Antonio
Rádio Municipal
Mecânica Jaime
Sicredi
Fitness
Ipiranga
Raffaelli
Sala
Unimed
Sicoob
Mercado Balestrin
Seu Manoel
Tarzan
F&J Santos
Mercado Balestrin
Lazzaretti
Agro Niederle
Sala
Fitness
Hospital Santo Antonio
Seco
Ponto Grill
Rádio Municipal
Império
APPATA
Unimed
Ipiranga
Meganet
Sicredi
Raffaelli
Sicoob
Mecânica Jaime
Mercado do povo
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados