Apuração das eleições começa às 17h; veja balanço parcial do TSE

Às 17h do domingo (4), no horário de Brasília, termina oficialmente a votação em território brasileiro, e a Justiça Eleitoral começa a apurar quais os 54 senadores eleitos dentre 319 candidatos, e quais os 513 deputados, dentre 7.803 opções. Também serão revelados os 11.728 deputados estaduais e distritais escolhidos.

O resultado também informará os candidatos a governador e à Presidência da República eleitos ou que irão ao segundo turno. No exterior, a votação para presidente da República já havia terminado em pelo menos 36 países às 16h20 de Brasília.

A partir das 8h, mais de 158,7 milhões de eleitores aptos iniciaram a votação nas 499 mil urnas em todo o Brasil.

De acordo com o boletim do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) divulgado às 12h, 935 urnas foram substituídas. Nenhuma seção, em nenhum município, havia feito uso da votação manual.

De acordo com o TSE, a votação ocorreu em 104 países. Neles, os eleitores podem votar apenas para presidente.

Resultados

O cidadão pode acompanhar a contagem dos votos para senador, presidente e governador em tempo real, pelo site do Senado . A apuração desses e dos demais cargos também pode ser acompanhada pelo aplicativo Resultados, da Justiça Eleitoral.