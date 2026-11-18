O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) lançou, em Tenente Portela, na sexta-feira, 18, um programa regional de Turismo Rural voltado à qualificação de empreendedores e famílias interessadas em desenvolver atividades turísticas em suas propriedades. A apresentação ocorreu na Câmara Municipal de Vereadores e foi considerada um sucesso, reunindo representantes dos municípios envolvidos e empreendedores interessados na iniciativa. Ao final do encontro, o grupo foi confirmado com a participação de 17 famílias.

O programa abrange uma microrregião formada por cinco municípios: Tenente Portela, Barra do Guarita, Vista Gaúcha, Derrubadas e Miraguaí. A capacitação está prevista para começar em 2027 e contará com representantes das cinco localidades, buscando identificar e desenvolver o potencial turístico das propriedades rurais, qualificar os serviços e criar novas possibilidades de geração de renda.

Conforme explicou Diego da Silva Coimbra, analista de supervisão do Senar, a capacitação terá 220 horas presenciais, distribuídas ao longo de um ano e meio. As atividades contarão com profissionais de diferentes áreas, incluindo turismo, gastronomia, culinária e nutrição, além da troca de experiências entre os participantes.

“É uma capacitação de alto nível, porque, além dos nossos técnicos, a troca de informações entre os alunos é muito grande”, destacou Coimbra.

O grupo, inicialmente previsto para reunir pelo menos 15 propriedades ou famílias, foi fechado com 17 famílias após o lançamento. O investimento estimado é de R$ 158 mil, custeado integralmente pelo Senar. Dessa forma, os participantes não terão despesas com a capacitação. “Nenhum aluno vai pagar nada, zero. O Senar trabalha com subsídio 100%, sempre”, afirmou o analista.

Coimbra ressaltou que a iniciativa busca preparar os participantes para aplicar os conhecimentos em suas próprias propriedades, independentemente do estágio em que se encontram. Segundo ele, o objetivo vai além da formação técnica: “É um programa de desenvolvimento de pessoas, de lapidação de pessoas para saber aplicar o turismo na sua propriedade”.

A troca de experiências e o aprendizado coletivo também poderão contribuir, futuramente, para a criação de uma rota turística regional. “É um crescimento individual que se transforma em um crescimento coletivo do grupo, que pode chegar a formar uma rota turística, posteriormente”, explicou.

A ação é desenvolvida pelo Senar em parceria com o Sindicato Rural de Tenente Portela e conta com a participação das prefeituras dos municípios envolvidos. A proposta também prevê a possibilidade de agregar outras instituições e cooperativas de crédito ao longo do desenvolvimento do programa.

Com o grupo de 17 famílias confirmado, o programa inicia uma nova etapa de organização para dar início à capacitação em 2027, com a expectativa de fortalecer o turismo rural e ampliar as oportunidades de desenvolvimento econômico na microrregião.

Folha Popular