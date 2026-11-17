O Campeonato Municipal de Futsal de Barra do Guarita – edição 2026 – teve sua abertura oficial no sábado, 7 de novembro, no Ginásio Estadual. A primeira rodada reuniu atletas, torcedores e integrantes da comunidade para acompanhar o início de uma das principais competições esportivas do município.

Neste ano, o campeonato conta com quatro categorias: Livre, Veteranos, Feminino e Sub-15. A divisão busca contemplar diferentes faixas etárias e promover a participação de homens, mulheres e jovens no esporte.

A rodada de abertura foi marcada por partidas movimentadas, gols e integração entre as equipes. A competição também representa uma oportunidade de valorizar os talentos locais e fortalecer o futsal no município.

A organização destacou a participação da comunidade no primeiro dia e reforçou o convite para que os torcedores continuem prestigiando os jogos no Ginásio Estadual ao longo das próximas rodadas.

Folha Popular: Com informações da Ascom da Prefeitura de Barra do Guarita.