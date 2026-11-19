Uma ação conjunta da Brigada Militar (BM) e da Polícia Civil resultou na apreensão de 96,75 quilos de maconha e na prisão de dois homens na madrugada desta quinta-feira, 19 de novembro, em Campo Novo. A abordagem ocorreu na BR-468, durante atividades do Plano Tático Operacional.

Durante a ocorrência, os policiais localizaram 158 tabletes de maconha, que, após pesagem, totalizaram quase 97 quilos. Também foram apreendidos dois veículos utilizados pelos suspeitos, dois smartphones e produtos de origem estrangeira.

Os dois homens receberam voz de prisão por tráfico de entorpecentes. Após a lavratura dos respectivos autos de prisão em flagrante, eles foram encaminhados ao sistema prisional, onde permaneceram à disposição da Justiça.

A ocorrência foi atendida por policiais militares do 7º Batalhão de Polícia Militar (7º BPM), com atuação conjunta da Polícia Civil. A apreensão representa mais uma ação das forças de segurança no enfrentamento ao tráfico de drogas na região.

Até o momento, as informações divulgadas não detalham a origem e o destino da droga, nem a identificação dos presos. Esses aspectos não foram especificados no registro divulgado pelas forças de segurança.

Folha Popular: Com informações da Comunicação Social do 7º BPM