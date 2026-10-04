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Política

Homem infarta e morre em seção eleitoral do Rio de Janeiro

Samu declarou o óbito ainda no local de votação

04/10/2026 17h55
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

Um homem de 62 anos morreu neste domingo (4) enquanto esperava para votar, em uma seção eleitoral na Barra da Tijuca, bairro da Zona Sudoeste do Rio de Janeiro.

Ele sofreu um infarto e não resistiu. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionada e declarou o óbito ainda no local de votação.

O Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) lamentou a morte e prestou condolências à família.

A votação prosseguiu normalmente após o corpo ser retirado.

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