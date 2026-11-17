A Brigada Militar prendeu um homem por tráfico de entorpecentes na noite de segunda-feira (16), em Miraguaí. A ação foi realizada durante atividades da Operação Cerco Fechado, com atuação de policiais militares da Força Tática do 7º Batalhão de Polícia Militar (7º BPM).

Durante a ocorrência, os policiais apreenderam 19 porções de cocaína, uma balança de precisão, dois aparelhos celulares e uma quantia em dinheiro.

Após a abordagem, o homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia, juntamente com o material apreendido, para os procedimentos legais.

A ação integra as atividades de combate ao tráfico de drogas desenvolvidas pela Brigada Militar na Região Celeiro, por meio da Operação Cerco Fechado, que busca intensificar o policiamento e reprimir práticas criminosas.

Folha Popular: Com informações da Comunicação Social do 7º BPM.