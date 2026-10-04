Eduardo Riedel é eleito governador de MS no primeiro turno

Eduardo Riedel foi eleito governador de Mato Grosso do Sul neste domingo (4), no primeiro turno das eleições de 2026. O candidato do PP obteve 67,36% dos votos válidos, o equivalente a 763.725 votos, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Até 18h33, 83% das urnas haviam sido totalizadas no estado.

Riedel ficou à frente de Fábio Trad (PT), que recebeu 23% dos votos. Na sequência, aparecem Joaõ Henrique Catan (Novo), com 7,47%; Delcidio Amaral (PRD), com 1,09%; Economista Renato Gomes (DC), com 0,44%; Lucien Rezende (PSOL), com 0,34%; Daniel Lemes (PCO), com 0,16%; e Jeferson Bezerra (Agir), com 0,07%.

A eleição para governador é definida em primeiro turno quando uma candidatura obtém mais da metade dos votos válidos. Com o resultado, não haverá segundo turno para o governo de Mato Grosso do Sul.

Atual governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel iniciou sua vida pública em 2015, quando assumiu a Secretaria de Estado de Governo e Gestão Estratégica (Segov) no governo de Mato Grosso do Sul. Foi presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae e diretor da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), além de ter sido secretário estadual de Governo e de Infraestrutura.

A votação para governador ocorreu simultaneamente à eleição para presidente, senador e deputados federal, estadual ou distrital (no caso do Distrito Federal).