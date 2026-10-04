Tocantins reelege Eduardo Gomes e elege Alexandre Guimarães ao Senado

O Tocantins reelegeu Eduardo Gomes (PL) e elegeu o atual deputado federal Alexandre Guimarães (MDB) para as duas vagas do estado no Senado. Eles terão mandato de 2027 até 2035.

Eduardo Gomes, de 60 anos, é natural de Estância (SE). Iniciou a carreira política como vereador de Palmas, cargo que exerceu de 1997 a 2003. Foi deputado federal por três mandatos, entre 2003 e 2015, e secretário estadual em 2019. Desde o mesmo ano, exerce mandato de senador pelo Tocantins.

No Senado, Eduardo Gomes apresentou propostas relacionadas a desenvolvimento regional, administração pública, educação e economia. Entre elas, está um projeto de lei que transfere para o domínio do Tocantins terras pertencentes à União localizadas no estado.

Seus suplentes são Luiz Pastore (PL) e Lusinete Bispo (PL).

O senador eleito Alexandre Guimarães tem 40 anos, é natural de Araguaína (TO), advogado e produtor agropecuário. Antes de chegar à Câmara dos Deputados, foi vice-prefeito de Novo Repartimento (PA), entre 2017 e 2020. Em 2022, foi eleito deputado federal pelo Tocantins, cargo que exerce desde fevereiro de 2023.

Na Câmara, Alexandre Guimarães apresentou propostas e participou de votações em diferentes áreas. Sua atuação parlamentar inclui iniciativas relacionadas à infraestrutura e ao desenvolvimento regional, além da destinação de recursos federais para municípios tocantinenses.

Ele tem como suplentes Igor Danin e Thiago Simas, ambos do MDB.