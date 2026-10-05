WhatsApp

(55) 99644-6296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(55) 99644-6296

  • Página inicial
  • Municípios
  • Blogs e colunas
  • Cooperativismo
  • Política
  • Clima/Tempo
  • Últimas notícias
  • Plantão policial
Sicoob
Tarzan
Vento Sul
Ponto Grill
Rádio Municipal
Pizzaria Alcapone
Mecânica Jaime
F&J Santos
Meganet
Unimed
Mercado do povo
Fitness
Niederle
Sicredi
Lazzaretti
Hospital Santo Antonio
Sala
Portela FM
APPATA
Economia

Prazo para sacar dinheiro das bets termina nesta segunda

Apostadores têm até as 23h59 para retirar valores das plataformas

05/10/2026 16h39
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

Quem ainda tem dinheiro em sites de apostas esportivas e jogos virtuais tem até as 23h59 desta segunda-feira (5) para solicitar o saque diretamente nas plataformas. A partir da 0h de terça-feira (6), os sites e aplicativos deverão ser retirados do ar.

A medida faz parte da Medida Provisória (MP) 1.394/2026 , assinada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 25 de setembro. A iniciativa estabelece o encerramento das plataformas de apostas autorizadas e cria um mecanismo para devolver aos usuários os valores que permanecerem nas contas.

O prazo desta segunda-feira vale para o saque voluntário. Quem não conseguir retirar o dinheiro até o fim do dia não perde o saldo: os valores remanescentes deverão ser devolvidos posteriormente por meio das instituições financeiras.

Veja o calendário

O processo de encerramento e devolução dos recursos seguirá um cronograma definido pelo governo:

  • 5 de outubro, até 23h59: último dia para o saque voluntário diretamente nas plataformas;
  • 6 de outubro, a partir da 0h: sites e aplicativos de apostas deverão sair do ar;
  • 7 e 8 de outubro: as empresas deverão informar aos bancos os valores mantidos pelos usuários, identificados pelo CPF;
  • 9 a 14 de outubro: as instituições financeiras deverão realizar a devolução dos valores aos apostadores;
  • A partir de 14 de outubro: nos casos em que houver impedimento para a devolução pelos bancos, a Caixa Econômica Federal passará a intermediar o pagamento.

Segundo o governo, lojas de aplicativos, provedores de internet e o Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br) deverão atuar no bloqueio dos sites e aplicativos. Quem tentar acessar as plataformas poderá ser direcionado a uma página com orientações sobre o resgate dos valores.

Quem tem direito

A devolução prevista no cronograma vale para os saldos existentes nas bets que estavam autorizadas pelo governo.

Estimativas da Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA), do Ministério da Fazenda, indicam que cerca de 23 milhões de apostadores mantinham contas com saldo nas plataformas regularizadas. O governo estima que aproximadamente um valor total de R$ 1,7 bilhão deverá ser devolvido.

Para os valores que não forem retirados voluntariamente, as empresas deverão informar aos bancos os saldos remanescentes associados ao CPF de cada usuário.

O que fazer agora

Quem ainda tem saldo deve acessar a conta na plataforma de apostas e solicitar o saque antes das 23h59 desta segunda-feira.

É recomendável guardar comprovantes da solicitação, do saldo disponível e da operação de saque. Caso o dinheiro não seja retirado dentro do prazo, o usuário deverá acompanhar as orientações da instituição financeira responsável pela devolução.

A partir de amanhã, o acesso às plataformas poderá deixar de funcionar.

E a publicidade?

As empresas do setor também deverão retirar peças de publicidade, propaganda e marketing . O prazo para a remoção de anúncios e de marcas relacionadas a contratos de patrocínio termina às 23h59 desta segunda-feira.

A medida afeta especialmente o futebol. Segundo os dados apresentados pelo governo, as bets desembolsaram R$ 1,1 bilhão em 2025 para os principais clubes do país, valor equivalente a 36% das receitas de marketing dessas equipes.

Quanto movimentam?

Dados da Secretaria de Prêmios e Apostas apontam que os brasileiros movimentaram cerca de R$ 220 bilhões nas bets em 2025. A movimentação diária das casas de apostas chegou a aproximadamente R$ 600 milhões, segundo informações divulgadas pelo Ministério da Fazenda.

Já um estudo do Comitê Nacional de Secretários de Fazenda dos Estados e do Distrito Federal (Comsefaz), publicado em agosto, estima que as apostas retiraram R$ 62,5 bilhões do orçamento das famílias brasileiras em 2025.

O levantamento calcula uma saída líquida média de R$ 4,7 bilhões por mês entre outubro de 2024 e março de 2026.

A Associação Nacional de Jogos e Loterias (ANJL), que representa o setor, contesta as conclusões do estudo e afirma que o levantamento apresenta erros e não considera fatores macroeconômicos relacionados ao crescimento das transações via Pix.

Quanto o governo arrecadou?

A taxação das empresas de apostas online rendeu R$ 15,3 bilhões ao governo federal desde o início de 2025, segundo dados da Receita Federal.

Desse total, R$ 8,94 bilhões foram recolhidos em 2025 e R$ 6,32 bilhões entre janeiro e agosto deste ano.

Os recursos são considerados relevantes para o cumprimento das metas fiscais do governo, que estabelecem os objetivos de resultado primário das contas públicas.

Por que as bets foram proibidas?

A ofensiva contra as apostas faz parte de um pacote de medidas econômicas voltado ao combate ao endividamento das famílias e aos problemas associados ao uso compulsivo de jogos virtuais.

O governo também determinou medidas contra plataformas clandestinas. Desde 27 de setembro, o Ministério da Justiça determinou o bloqueio de mais de 5,2 mil sites de apostas considerados irregulares.

A regulamentação das apostas de quota fixa começou a ser estruturada em 2023. O setor havia sido legalizado em 2018, no fim do governo Michel Temer, mas a regulamentação prevista originalmente não foi implementada dentro dos prazos estabelecidos.

A MP 1.394/2026 precisa ser analisada pelo Congresso Nacional e poderá perder validade caso não seja aprovada dentro do prazo constitucional.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Tânia Rêgo/Agência Brasil Previsão de superávit comercial de 2026 cai para US$ 84,4 bilhões
© Joédson Alves/Agência Brasil Cerca de 13,2 mil sites de bets ilegais são bloqueados
© Tânia Rêgo/Agência Brasil Balança comercial tem superávit de US$ 7,74 bilhões em setembro
Tenente Portela, RS
Atualizado às 02h15
16°
Parcialmente nublado Máxima: 26° - Mínima: 15°
16°

Sensação

6.73 km/h

Vento

98%

Umidade

F&J Santos
Pizzaria Alcapone
APPATA
Meganet
Unimed
Tarzan
Mercado do povo
Fitness
Agro Niederle
Sicredi
Sicoob
Ponto Grill
Sala
Hospital Santo Antonio
Folha Popular
Mecânica Jaime
Rádio Municipal
Lazzaretti
Portela FM
Hospital Santo Antonio
Agro Niederle
Mercado do povo
Ponto Grill
Meganet
Rádio Municipal
Pizzaria Alcapone
Lazzaretti
APPATA
Sala
F&J Santos
Vento Sul
Tarzan
Fitness
Sicredi
Sicoob
Unimed
Mecânica Jaime
Sicoob
Municípios
Tenente Portela - RS
Rotary Beer chega à 5 edição com música ao vivo e atrações em Tenente Portela
Barra do Guarita - RS
Justiça decreta prisão preventiva de investigado por feminicídio em Barra do Guarita
Sala
Rádio Municipal
Vento Sul
Sicredi
Agro Niederle
Tarzan
Ponto Grill
Meganet
Mercado do povo
Mecânica Jaime
Portela FM
Sicoob
Fitness
Unimed
APPATA
Hospital Santo Antonio
Pizzaria Alcapone
Lazzaretti
F&J Santos
Últimas notícias
Há 4 horas OEA elogia eleição no Brasil, mas aponta preocupação com desinformação
Há 4 horas Mega-Sena acumula para R$ 100 milhões; confira os números sorteados
Há 4 horas TSE marca para quinta-feira julgamento que pode definir eleição no Rio
Há 6 horas Governo inclui 82 empregadores na lista suja do trabalho escravo
Há 6 horas OAB-RJ defende decisão rápida do TSE para eleições no estado
F&J Santos
Vento Sul
Hospital Santo Antonio
Meganet
Unimed
Rádio Municipal
Pizzaria Alcapone
Sala
Sicoob
Portela FM
APPATA
Agro Niederle
Fitness
Ponto Grill
Mecânica Jaime
Lazzaretti
Tarzan
Sicredi
Mercado do povo
Mais lidas
1
Há 5 dias Horacy Gomes dos Santos: uma vida dedicada à família, à Brigada Militar e ao tradicionalismo Tropeiro na juventude, militar por profissão e tradicionalista por vocação, Horacy relembra momentos de sua trajetória e a participação na construção do movimento tradicionalista regional
2
Há 5 dias 101ª Zona Eleitoral prepara estrutura para receber 23 mil eleitores nas eleições
3
Há 7 dias Derrubadas avança na preparação para o SAERS 2026
4
Há 4 dias 7º BPM entrega Comenda Coronel Barão durante comemoração dos 60 anos
5
Há 6 dias Hoje é Dia: datas, fatos e feriados de outubro de 2026
Fitness
Vento Sul
Ponto Grill
APPATA
Mecânica Jaime
F&J Santos
Tarzan
Pizzaria Alcapone
Hospital Santo Antonio
Sala
Agro Niederle
Portela FM
Portela FM
Rádio Municipal
Unimed
Meganet
Sicoob
Lazzaretti
Sicredi
F&J Santos
APPATA
Mecânica Jaime
Ponto Grill
Vento Sul
Sicredi
Hospital Santo Antonio
Sicoob
Lazzaretti
Pizzaria Alcapone
Sala
Agro Niederle
Tarzan
Mercado do povo
Rádio Municipal
Unimed
Meganet
Fitness
© Copyright 2026 - Todos os direitos reservados