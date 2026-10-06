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Senado Federal

Humberto Costa agradece a Pernambuco por inédita terceira eleição consecutiva

O senador Humberto Costa (PT-PE) agradeceu ao estado de Pernambuco pelo resultado da eleição de domingo (4), em que foi reeleito com 2,5 milhões de...

06/10/2026 15h54
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
- Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado
- Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado

O senador Humberto Costa (PT-PE) agradeceu ao estado de Pernambuco pelo resultado da eleição de domingo (4), em que foi reeleito com 2,5 milhões de votos , pouco mais de 27% dos votos válidos. Em pronunciamento nesta terça-feira (6), ele destacou que será o único senador da história de Pernambuco a ocupar o cargo por três eleições consecutivas (Marco Maciel foi eleito três vezes, porém em eleições não-consecutivas: 1982, 1990 e 2002).

Ao relembrar a campanha, o senador disse ter visitado quase todos os municípios de Pernambuco.

— Estes últimos meses foram de uma jornada muito frutífera, uma caminhada em que pude visitar quase todos os municípios pernambucanos e conversar com as pessoas sobre desafios, sobre projetos para o futuro, sobre novas construções. Em cada uma das 184 cidades de Pernambuco e no distrito de Fernando de Noronha há uma obra, um trabalho, um investimento meu — disse o parlamentar.

Humberto também agradeceu o apoio de prefeitos e outras lideranças políticas do estado. Ele ressaltou o compromisso com a soberania nacional e afirmou estar empenhado em “promover um diálogo aberto com o eleitorado para provar que não há caminho fora da democracia”.

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