Cobertura integrada das eleições mobiliza comunicação do Poder Legislativo

Os meios de comunicação do Senado e da Câmara dos Deputados realizaram no último domingo (4) a maior cobertura integrada das eleições já promovida pelos veículos de comunicação do Poder Legislativo. Foram 14 horas de transmissão ao vivo sem intervalos, com a participação de 54 emissoras parceiras de todos os estados e do Distrito Federal. O Portal Senado Notícias, produzido pela Agência Senado, alcançou 3,6 milhões de acessos.
TV Senado, Rádio Senado, TV Câmara e Rádio Câmara entraram no ar a partir das 8h, em uma programação conjunta que contou com a participação das agências Senado e Câmara e das equipes de redes sociais das duas Casas. A cobertura reuniu informação em tempo real, prestação de serviço e acompanhamento da votação e da apuração em diferentes regiões do Brasil.
Além dos canais abertos, a cobertura também teve forte alcance no ambiente digital. Somadas as redes sociais das duas Casas, as transmissões ultrapassaram 1,8 milhão de visualizações. Desse total, mais de 1,4 milhão de visualizações foram registradas nas redes do Senado. O TikTok da TV Senado alcançou mais de 897 mil visualizações e 650 mil espectadores únicos, com pico de 10 mil pessoas acompanhando a transmissão simultaneamente.
O perfil @SenadoFederal no Instagram, a cargo do Núcleo de Mídias Sociais (Nmídias), alcançou mais de 13,4 milhões de visualizações para as 66 publicações de serviço ao eleitor no período que antecedeu as eleições. A matéria educativa “Veja o que é fato sobre o voto para o Senado”, do Senado Verifica, serviço oficial de combate à desinformação do Senado Federal, teve mais de 57 mil visualizações.
Confira alguns números da cobertura:
Agência Senado
- 3,6 milhões de visualizações e 2,2 milhões de usuários únicos em 4 de outubro, domingo das eleições
- 454 mil visualizações na transmissão ao vivo no portal
- 13,2 milhões de visualizações e 8,3 milhões de usuários únicos desde 1º de agosto
@agenciasenado (Instagram)
- 7,7 milhões de visualizações e 4,5 milhões de alcance nos dias 4 e 5 de outubro
- 12,4 milhões de visualizações e 6,9 milhões de perfis alcançados desde 1º de agosto
- 792 mil visualizações e alcance de 410 mil perfis para o “card” com o resultado das eleições para o Distrito Federal
@SenadoFederal (Instagram)
- 13,4 milhões de visualizações e mais de 165 mil curtidas para as 66 publicações de serviço ao eleitor no período que antecedeu as eleições
- Alcance de 716 mil para o post "Boca de Urna é crime", de 3 de outubro, véspera da eleição
- 2,7 milhões de visualizações dos “carrosséis” apresentando os candidatos e candidatas ao Senado
- Mais de 9 milhões de visualizações dos posts em “colab” com os resultados para o Senado e para presidente da República
- Mais de 22,6 milhões de visualizações no total dos conteúdos sobre eleições
Rádio Senado
- 33 matérias produzidas
- 69 notícias postadas
- 8 horas e 47 minutos de transmissão ao vivo até o fechamento das urnas
- 5 horas e 21 minutos de transmissão ao vivo após o fechamento das urnas
- 9 flashes na apuração
- 10 senadores eleitos entrevistados
- 74 postagens nas redes sociais (5 stories; 41 stories repostados ou em “colab”; 28 cards em “colab”)
- 2 edições especiais de jornais/boletins
- 145 rádios parceiras, a maioria FM, transmitindo ao vivo em todos os estados do Brasil (aumento de 26% em relação a 2022)
TV Senado - TikTok Live
- 897,4 mil visualizações
- 650,7 mil visualizações únicas
- 10 mil espectadores simultâneos
- 52,9 mil curtidas
- 14,6 mil comentários
- 910 compartilhamentos
- 1,6 mil novos seguidores
Dados relativos apenas à transmissão ao vivo.
TV Senado - YouTube
- 377,5 mil visualizações (espectadores únicos)
- 840 curtidas (comentários)
- 645 compartilhamentos
- 408 novos inscritos
Dados relativos às duas transmissões (votação + apuração). Dados de espectadores únicos e comentários ainda em processamento.
Senado Verifica
- Atendimento especial ao cidadão no dia de eleição
- 135 pessoas pediram a verificação de conteúdos duvidosos e tiraram dúvidas sobre as eleições
- Dúvidas respondidas ao vivo, durante o programa das eleições
- 57 mil visualizações para a matéria educativa “Veja o que é fato sobre o voto para o Senado”
- Mais de 11 milviewsno site para a checagem “É verdade que voto nas eleições valerá como prova de vida do INSS em 2026”. No perfil @senadofederal, o post teve 781 mil views, com 11,6 mil curtidas e 6,5 mil compartilhamentos
|Visualizações totais — Senado
Rede
Visualizações
Espectadores únicos
TikTok TV Senado
897.400
650.700
TikTok Senado
126.000
101.000
Facebook TV Senado
10.700
—
X TV Senado
7.400
5.900
YouTube TV Senado
377.500
—
Total
1.419.000
—
|Visualizações totais — Câmara
Rede
Visualizações
Espectadores únicos
YouTube Câmara
379.000
—
Total
379.000
—