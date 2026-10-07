WhatsApp

(55) 99644-6296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(55) 99644-6296

  • Página inicial
  • Municípios
  • Blogs e colunas
  • Cooperativismo
  • Política
  • Clima/Tempo
  • Últimas notícias
  • Plantão policial
Fitness
Niederle
Vento Sul
Ponto Grill
Lazzaretti
Meganet
Sicredi
Mecânica Jaime
Sicoob
Tarzan
Portela FM
Unimed
Mercado do povo
Hospital Santo Antonio
APPATA
Sala
Pizzaria Alcapone
Rádio Municipal
F&J Santos
Política

Confira a agenda dos presidenciáveis nesta quarta-feira (7)

Candidatos ao segundo turno participam de reuniões em Brasília

07/10/2026 10h30
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Arte EBC
© Arte EBC

Os candidatos que disputam o segundo turno das eleições à Presidência da República participam de reuniões em Brasília nesta quarta-feira (7).

Luiz Inácio Lula da Silva (PT)
Tem reunião, em Brasília, com jovens parlamentares eleitos para planejar sua campanha eleitoral do 2º turno.

Flávio Bolsonaro (PL)
Pela manhã, tem reunião com integrantes da Federação União Progressista. Às 11h, encontra integrantes do partido Novo. Às 15h, reúne-se com candidatos do PL eleitos. Os compromissos ocorrem em Brasília.

A ordem de apresentação da agenda dos candidatos a presidente segue alternância diária.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Fernando Frazão/Agência Brasil Estudantes fazem ato no Rio de Janeiro em defesa de voto em Lula
© Lula Marques/Agência Brasil. Lula cobra Flávio Bolsonaro sobre apoio ao fim da escala 6x1
© @OEA_oficial/ X OEA elogia eleição no Brasil, mas aponta preocupação com desinformação
Tenente Portela, RS
Atualizado às 02h16
19°
Parcialmente nublado Máxima: 29° - Mínima: 19°
19°

Sensação

8.35 km/h

Vento

94%

Umidade

Ponto Grill
Sala
Portela FM
Folha Popular
Agro Niederle
Pizzaria Alcapone
Rádio Municipal
Unimed
Tarzan
Mercado do povo
Lazzaretti
F&J Santos
Sicredi
Hospital Santo Antonio
Mecânica Jaime
APPATA
Fitness
Meganet
Sicoob
APPATA
Vento Sul
Rádio Municipal
Mecânica Jaime
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
Tarzan
Meganet
Sicoob
Fitness
Sicredi
F&J Santos
Sala
Unimed
Agro Niederle
Pizzaria Alcapone
Mercado do povo
Ponto Grill
Municípios
Tenente Portela - RS
Câmara de Tenente Portela esclarece posicionamento sobre críticas a radialista
Tenente Portela - RS
Sindicato denuncia supostos episódios de intimidação contra radialista em Tenente Portela
Rádio Municipal
Pizzaria Alcapone
Sala
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
APPATA
Portela FM
Agro Niederle
Mecânica Jaime
Ponto Grill
Sicredi
Meganet
Vento Sul
Fitness
Unimed
Mercado do povo
Tarzan
Lazzaretti
Sicoob
Últimas notícias
Há 3 horas Leilão da ANP arrecada R$ 3 bilhões com a venda de 49 blocos
Há 6 horas Estudantes fazem ato no Rio de Janeiro em defesa de voto em Lula
Há 6 horas STF retira crédito presumido do ICMS da base de cálculo do PIS/Cofins
Há 7 horas Ceagesp constrói estrutura provisória para atingidos por incêndio
Há 8 horas PEC do fim da escala 6x1 passa por 2ª sessão de discussão no Plenário
Sala
Sicoob
Mercado do povo
Unimed
Agro Niederle
Ponto Grill
Mecânica Jaime
Hospital Santo Antonio
Pizzaria Alcapone
Portela FM
Fitness
F&J Santos
Sicredi
Vento Sul
Meganet
Tarzan
Rádio Municipal
Lazzaretti
APPATA
Mais lidas
1
Há 6 dias Horacy Gomes dos Santos: uma vida dedicada à família, à Brigada Militar e ao tradicionalismo Tropeiro na juventude, militar por profissão e tradicionalista por vocação, Horacy relembra momentos de sua trajetória e a participação na construção do movimento tradicionalista regional
2
Há 6 dias 101ª Zona Eleitoral prepara estrutura para receber 23 mil eleitores nas eleições
3
Há 5 dias 7º BPM entrega Comenda Coronel Barão durante comemoração dos 60 anos
4
Há 3 dias PL terá maior bancada em início de legislatura no Senado desde 1988
5
Há 7 dias Hoje é Dia: datas, fatos e feriados de outubro de 2026
F&J Santos
Fitness
Agro Niederle
Meganet
Ponto Grill
Sicoob
Vento Sul
Lazzaretti
Portela FM
APPATA
Unimed
Rádio Municipal
Sala
Tarzan
Portela FM
Sicredi
Hospital Santo Antonio
Mecânica Jaime
Pizzaria Alcapone
Mecânica Jaime
Agro Niederle
Sala
APPATA
Tarzan
Sicoob
Fitness
Meganet
Sicredi
Mercado do povo
Vento Sul
Rádio Municipal
Ponto Grill
Pizzaria Alcapone
F&J Santos
Lazzaretti
Unimed
Hospital Santo Antonio
© Copyright 2026 - Todos os direitos reservados