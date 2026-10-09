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Saúde

Meningite: quatro cidades do Rio ofertam vacina a pessoas até 24 anos

Rio, Belford Roxo, Caxias e Nova Iguaçu imunizam até o final do mês

09/10/2026 09h01
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Paulo Pinto/Agencia Brasil
© Paulo Pinto/Agencia Brasil

Pessoas até 24 anos podem se vacinar contra a meningite nas cidades do Rio de Janeiro, Belford Roxo, Duque de Caxias e Nova Iguaçu. Os quatro municípios foram priorizados pelo risco de transmissão da doença meningocócica. Para a ação, o Ministério da Saúde enviou 400 mil doses.

A vacina ACWY estará disponível até o dia 31 deste mês nessas localidades. Para se proteger, basta ir a uma unidade básica de saúde das quatro cidades, com documento de identidade e, se possível, o cartão de vacinação.

O imunizante é de dose única, a partir de 11 anos de idade. Quem já recebeu a vacina ACWY não precisa de nova dose.

Números

Desde 2024, a doença meningocócica vem apresentando aumento de casos no estado do Rio. Foram registrados 70 casos em 2024, 95 casos em 2025 e 49 até setembro de 2026, no Sistema Nacional de Agravos de Notificação (Sinan).

Nos quatro municípios, há concentração de pessoas que não se vacinaram na idade recomendada.

A vacina faz parte do Calendário Nacional de Vacinação dos adolescentes iniciando em 2020 para jovens de 11 e 12 anos (posteriormente ampliada para 11 a 14 anos). Com a pandemia de Covid-19, parte desse grupo não foi vacinada.

Os adolescentes e os adultos jovens são os principais portadores da bactéria na garganta e contribuem para a circulação da doença, por isso, ampliar a vacinação nessa faixa etária ajuda a reduzir a transmissão e a proteger a população.

Desde julho de 2025, a vacina ACWY também é usada como reforço aos 12 meses de idade, substituindo a vacina meningocócica C.

De acordo com a subsecretária de Vigilância Epidemiológica e Atenção Primária à Saúde da SES-RJ, Silvia Carvalho, as vacinas são seguras e salvam vidas.

“É hora de reforçar a imunização dos nossos jovens e garantir a segurança de todos contra a meningite. A nossa recomendação para pais, responsáveis, jovens e adultos do público-alvo é buscar o imunizante nos postos de saúde.”

Sintomas

Os principais sintomas da meningite são dor de cabeça, enjoo, vômitos, febre, mal-estar geral, irritabilidade, convulsões e rigidez na nuca, que é a dificuldade de dobrar o pescoço e encostar o queixo no peito.

Manchas vermelhas ou arroxeadas na pele e sensibilidade à luz também podem aparecer e exigem atenção imediata.

Em bebês, os sinais podem ser pouco evidentes ou difíceis de identificar. A criança fica irritada, vomita, se alimenta mal e pode não responder a estímulos. Também podem ocorrer o abaulamento da moleira e reflexos anormais.

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