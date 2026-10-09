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Incêndio destrói residência na localidade de Lajeado Graxa, em Miraguaí

Fogo atingiu o imóvel por volta das 6h desta sexta-feira, dia 9 de outubro; casa teve perda total e não havia moradores no local no momento da ocorrência.

09/10/2026 18h51
Por: Júlio Santos
📸 Fotos: Vanderlei Lunardi
📸 Fotos: Vanderlei Lunardi

Uma residência foi completamente destruída por um incêndio na manhã desta sexta-feira, dia 9 de outubro, na localidade de Lajeado Graxa, no interior de Miraguaí. A ocorrência foi registrada por volta das 6h, quando os Bombeiros Voluntários de Tenente Portela foram acionados para atender à situação.

Após receberem o chamado, os bombeiros se deslocaram até o endereço informado para combater o incêndio. No entanto, quando a equipe chegou ao local, as chamas já haviam consumido a residência, e não foi possível preservar a estrutura do imóvel.

Em decorrência da intensidade do fogo, a casa teve perda total, ficando completamente destruída. Conforme as informações iniciais divulgadas sobre a ocorrência, não havia ninguém na residência no momento do incêndio.

Até o momento, não foram divulgados detalhes sobre as circunstâncias em que o fogo começou. Também não há informações confirmadas sobre as possíveis causas do incêndio.

O caso foi registrado na localidade de Lajeado Graxa, situada na área rural de Miraguaí, e mobilizou a equipe dos Bombeiros Voluntários de Tenente Portela durante as primeiras horas da manhã.

Folha Popular: Com informações da Rádio Líder – A serviço da comunidade.

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