Era uma vez, em um reino chamado Brasil, onde o povo se orgulhava de vestir a bandeira verde e amarela como um manto de coragem e esperança. Eles acreditavam que, ao carregar esse símbolo nas costas, estavam protegendo suas riquezas e sua liberdade. Mas, em terras distantes, existiam dois feiticeiros poderosos, conhecidos como CIA e NSA. Esses feiticeiros não usavam varinhas mágicas, mas sim máquinas invisíveis e encantamentos de inteligência artificial. Com esses poderes, criavam ilusões que viajavam pelo vento digital e chegavam aos olhos e ouvidos dos brasileiros através das redes sociais e dos celulares.

Essas ilusões eram astutas: faziam parecer que defender o país era, na verdade, entregar suas riquezas aos feiticeiros estrangeiros. O povo, encantado, marchava feliz com a bandeira, acreditando estar salvando o reino, quando na realidade ajudava os estrangeiros a levar o ouro, o petróleo e as terras férteis.

Entre os habitantes do reino, havia os cristãos, que sempre tinham aprendido que o caminho certo era amar o próximo, cuidar dos pobres e respeitar os diferentes. Mas os feiticeiros sabiam que, se mexessem com o coração das pessoas, poderiam mudar tudo. Então, criaram mensagens que pareciam religiosas, mas que ensinavam o contrário: que era preciso odiar minorias e tratar os diferentes como inimigos. Assim, muitos cristãos passaram a agir de forma contrária ao que Jesus pregou, acreditando que estavam defendendo sua fé.

Havia também os homens que se chamavam “de bem”. Eles se viam como protetores da família e da pátria. Mas, pouco a pouco, as ilusões dos feiticeiros os transformaram em pessoas cínicas e violentas. Recebiam mensagens que misturavam medo, raiva e orgulho, e começaram a acreditar que ser agressivo era a única forma de proteger o que amavam. Sem perceber, estavam sendo manipulados para lutar contra seus próprios irmãos.

Tudo isso foi possível porque os feiticeiros repetiam suas ilusões sem parar, usavam símbolos nacionais e religiosos para dar credibilidade e exploravam as emoções mais fortes das pessoas. O povo, encantado, não percebia que estava sendo conduzido como marionete.

No fim da fábula, o reino do Brasil estava enfraquecido, e seus habitantes haviam sido levados a agir contra seus próprios interesses e valores. Eles acreditavam estar defendendo o país e a fé, mas estavam fortalecendo o poder dos estrangeiros. A moral da história é clara: quando alguém usa símbolos e emoções para manipular, é preciso olhar com atenção e lembrar que o verdadeiro patriotismo e a verdadeira fé se encontram no amor, na solidariedade e na defesa do que é nosso.

Assim, como em toda fábula, fica a lição: não basta vestir a bandeira ou repetir palavras bonitas. É preciso enxergar além das ilusões e proteger o reino com sabedoria, coragem e compaixão.